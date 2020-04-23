Заворотнюк была при смерти, а теперь ее выписали. Что известно о состоянии актрисы?

Напомните, чем болела актриса?

В справке, которую публикует СМИ, указан диагноз "глиобластома". Напомним, информация о том, что у актрисы рак мозга, появилась весной 2019 года, когда у нее родилась дочь Мила. Тогда в числе возможных причин развития заболевания называли процедуру ЭКО, к которой прибегла Заворотнюк.

Сама Анастасия долгое время никак не комментировала слухи о своей болезни. Но ее поклонники заметили, что актриса перестала появляться на публике, отменила свое участие в театральных постановках, а в Instagram стала постить только архивные фото.

13 сентября 2019 года Mash сообщил о том, что Заворотнюк находится в реанимации с начавшимся отеком мозга. Ее представители, как и прежде, все отрицали. Но продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал "КП", что, по словам врачей, у актрисы последняя стадия рака мозга и "жить ей осталось несколько дней".

То, что Заворотнюк находится в больнице, ее родные впервые подтвердили лишь 15 октября. Они сообщили, что актриса "проходит курс лечения". Но ни диагноз, ни методы лечения они не уточнили.