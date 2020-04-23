Заворотнюк была при смерти, а теперь ее выписали. Что известно о состоянии актрисы?

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Как пишет "Комсомольская правда", актриса, которая последние полгода провела на лечении с диагнозом "глиобластома", идет на поправку. Но СМИ публикуют и другие версии, почему "прекрасную няню" отправили домой. Amic.ru собрал всю имеющуюся информацию о состоянии здоровья актрисы.
Об этом "КП" рассказал близкий друг семьи актрисы. По его словам, информацию подтвердил муж Анастасии, Петр Чернышов.
"Настю выписали из больницы! Только что говорил с Петей. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения", – цитирует "КП" собеседника.
Он также добавил, что о полном выздоровлении говорить еще рано, поскольку есть высокий риск рецидива. Издание также опубликовало официальную справку, из которой следует, что с 21 января актриса находилась на лечении в Центральной клинической больнице. Правда, представительница Заворотнюк, Марина Потапова, назвала документ поддельным.
В справке, которую публикует СМИ, указан диагноз "глиобластома". Напомним, информация о том, что у актрисы рак мозга, появилась весной 2019 года, когда у нее родилась дочь Мила. Тогда в числе возможных причин развития заболевания называли процедуру ЭКО, к которой прибегла Заворотнюк.
Сама Анастасия долгое время никак не комментировала слухи о своей болезни. Но ее поклонники заметили, что актриса перестала появляться на публике, отменила свое участие в театральных постановках, а в Instagram стала постить только архивные фото.
13 сентября 2019 года Mash сообщил о том, что Заворотнюк находится в реанимации с начавшимся отеком мозга. Ее представители, как и прежде, все отрицали. Но продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал "КП", что, по словам врачей, у актрисы последняя стадия рака мозга и "жить ей осталось несколько дней".
То, что Заворотнюк находится в больнице, ее родные впервые подтвердили лишь 15 октября. Они сообщили, что актриса "проходит курс лечения". Но ни диагноз, ни методы лечения они не уточнили.
По информации "КП", Анастасия перенесла уже две операции. Сначала опухоль удалили, но затем у нее случился рецидив (вторичная опухоль), и ей вновь потребовалось хирургическое вмешательство. Издание пишет, что обе операции прошли успешно.
Медик, общавшийся с лечащими врачами Заворотнюк, рассказал "КП", что состояние здоровья Анастасии улучшилось, потому что врачи лечили ее препаратом нового формата Keytruda. Это противоопухолевые таблетки, которые для Заворотнюк якобы доставили из Стэнфордского университета.
20 апреля Mash сообщил, что состояние здоровья актрисы улучшилось, и врачи возобновили ее активное лечение: начали возить в другую клинику на сеансы химиотерапии. По информации издания, муж актрисы Петр Чернышов все время находился рядом с ней и жил в том же учреждении.
Официальной информации от близких актрисы пока нет. Ряд СМИ сообщают, что Анастасии действительно стало лучше и ее отпустили из больницы. Но не все уверены, что выписка звезды сериала "Моя прекрасная няня" – хороший знак. Так, издание StarHit выделило три основные версии, почему актрисе разрешили вернуться домой.
- Возможно, актриса действительно почувствовала себя лучше, и круглосуточное наблюдение врачей ей больше не требуется.
- Возможно, дальнейшее лечение просто бессмысленно. Так случается, когда болезнь проходит терминальную стадию и начинается угасание функций нервной системы.
- Возможно, у семьи Заворотнюк больше просто нет денег на ее лечение. По информации StarHit, один день пребывания Анастасии в клинике обходится ее родным примерно в 100 тысяч рублей.
Актриса сейчас чувствует себя хорошо и идет на поправку, рассказал "КП" друг семьи. По его словам, после двух операций Заворотнюк "осталась адекватным человеком": ясно мыслит и общается, но быстро устает. Одно время она передвигалась на коляске, но сейчас уже встает и ходит самостоятельно, уточнил собеседник.
Медик, который общался с "комсомолкой", подтвердил, что ее состояние улучшилось, пусть она еще "слабенькая и бледненькая". Главное опасение врачей – риск инфекции, поскольку у актрисы еще слабый иммунитет.
"Внешне она, конечно, изменилась, появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но сейчас они отросли снова. Физкультурой она пока не занимается, только отдыхает. Особых запретов у нее нет, она читает книги, в основном классику", – цитирует его издание.
Он также добавил, что у Заворотнюк "несмертельная" форма глиобластомы, а потому есть большой шанс на выздоровление. По его словам, в дальнейшем актриса сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать.
Комментарии
Очень добрая весть.. здоровья женщине!
О да, мы помним, последняя стадия.
Если это действительно так - скорейшего выздоровления и благополучия. Если это была сложная игра - она сама себя похоронила навсегда.
Как говаривал герой бессмертной комедии: меня терзают смутные сомнения....... И больше всего вопросов о бесконечном молчании родни
А ты расстроился , что она не умерла?
Дорогое лечение. В любом случае -здоровья!
23.04.2020 14:04
13.45
А я согласна с еугением. Расстраивайся за нее сам)
Так, издание StarHit выделило три основные версии,
Кто выделит больше?
да задолбала она уже всех. Это не наши проблемы, ...