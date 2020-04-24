Еду в Москву. Как получить пропуск и что будет, если это не сделать?

"Цель поездки" – что это значит?

Для перемещения по Москве используют четыре вида цифровых пропусков. Их выдают на разный период и разные цели выхода из дома.

Цель: поездка на работу.

Кому: тем, кто работает в офисе и совершает служебные разъезды (курьеры).

Срок: выдается до 30 апреля включительно, количество поездок не ограничено.

Цель: поездка в больницу.

Кому: тем, кто собрался посетить поликлинику для получения медицинской помощи, а также волонтерам.

Срок: выдается на один день, количество пропусков не ограничено.

Цель: поездки в личных целях (допустимых при режиме повышенной готовности).

Кому: тем, кто собирается в магазин, на дачу, отвезти продукты или лекарства пожилым родственникам (кроме визита в больницу).

Срок: выдается на один день, но получить такой пропуск можно не чаще двух раз в неделю.

Цель: для передвижения со служебным удостоверением.

Кому: военнослужащим, государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, нотариусам, журналистам, охранникам для поездки на работу и служебных разъездов.

Срок: выдается до 30 апреля включительно, количество поездок не ограничено.

Цифровой пропуск понадобится, если будете передвигаться по городу на личном или общественном транспорте (на велосипеде, скутере, мотоцикле, такси, метро, поезде, автобусе и т.д.). Ходить пешком без пропуска можно, но только строго соблюдая правила указа мэра Москвы.