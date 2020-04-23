Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 25

Число зараженных в Алтайском крае: 144

Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. На 23 апреля в регионе в общей сложности диагноз подтвержден у 144 человек, 12 из них – дети.

Барнаульцев среди зараженных 59 человек, остальные 85 – жители районов и городов края. География распространения вируса расширяется каждый день – он уже добрался до Ярового. COVID-19 подтвердился у жителя Славгорода, который приехал из Москвы и ушел на самоизоляцию в съемной квартире алтайского города-курорта.

Среди зараженных, которых выявили за последние сутки, трое – из Бийска, двое – из Барнаула, по одному – из Рубцовска и Поспелихинского района.

Число вылечившихся, по данным на 23 апреля, достигло 15 (в том числе один ребенок).

По данным оперштаба на 23 апреля, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 17 тыс. человек, под медицинским наблюдением находятся 1317 человека, сняли с него 6545 человек.