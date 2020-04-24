Поеду-ка на дачу. Можно ли отправиться полоть грядки на выходных и как это сделать?

Можно ли поехать на дачу при режиме самоизоляции?

Можно. В Алтайском крае – точно. Виктор Томенко 6 апреля смягчил свой указ об ограничительных мерах и разрешил жителям соблюдать режим самоизоляции в садовых домах.

Поэтому поехать на выходные на дачу у вас получится без проблем.

Правда, смогут попасть на свои участки не все: для жителей старше 65 лет сохраняется жесткий режим самоизоляции, при котором вообще запрещается покидать свой дом. К тому же если вы недавно вернулись из-за рубежа или из Москвы, и предписанный вам 14-дневный срок карантина еще не прошел, за выход из дома вас накажут штрафом.

В Алтайском крае за нарушение режима самоизоляции физлицам грозит штраф до 30 тысяч рублей. При этом если вы не соблюдаете карантин, то новые поправки в КоАП предусматривают от 15 до 40 тысяч рублей штрафа.