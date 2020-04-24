Поеду-ка на дачу. Можно ли отправиться полоть грядки на выходных и как это сделать?

В Алтайском крае установилась теплая погода, близятся выходные, но на дворе режим самоизоляции. А впереди вообще майские праздники. Тем временем давно пора открывать дачный сезон и готовить садовые участки. Рассказываем, можно ли добраться до своих любимых грядок, не нарушив закон, как сделать это безопасно и все ли дачные дела удастся сделать.
Можно. В Алтайском крае – точно. Виктор Томенко 6 апреля смягчил свой указ об ограничительных мерах и разрешил жителям соблюдать режим самоизоляции в садовых домах.
Поэтому поехать на выходные на дачу у вас получится без проблем.
Правда, смогут попасть на свои участки не все: для жителей старше 65 лет сохраняется жесткий режим самоизоляции, при котором вообще запрещается покидать свой дом. К тому же если вы недавно вернулись из-за рубежа или из Москвы, и предписанный вам 14-дневный срок карантина еще не прошел, за выход из дома вас накажут штрафом.
В Алтайском крае за нарушение режима самоизоляции физлицам грозит штраф до 30 тысяч рублей. При этом если вы не соблюдаете карантин, то новые поправки в КоАП предусматривают от 15 до 40 тысяч рублей штрафа.
Власти рекомендовали перевозчикам уделить особое внимание санитарной обработке автобусов: мыть их с дезинфицирующими средствами на конечных остановках. Но и вы не забывайте о защите: в транспорте нужно обязательно надевать маски и медицинские перчатки. По возможности также следует соблюдать дистанцию и не приближаться к другим людям ближе, чем на 1,5 метра. Но учитывая, что дачники так и рвутся на любимый огород, а потому еще до приезда автобуса выстраиваются в огромную очередь и заранее занимают сидячие места, план держать социальную дистанцию может провалиться.
Кстати, по лунному календарю садоводов грядущие выходные – самое время, чтобы высаживать горох и чечевицу. Так вот, если садовых инструментов у вас нет, купить их без проблем можно в хозяйственном магазине: не все они закрылись. Например, тот же "Леруа Мерлен" как работал, так и работает.
Семена в режиме изоляции тоже можно купить. Если открытый специализированный магазин вы не нашли, можно сходить в "Ленту" или другой большой супермаркет – там тоже продается все необходимое для сада и огорода.
Кроме того, запрещается:
– разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха;
– сжигать мусор и сухую растительность;
– осуществлять палы травы;
– проводить огневые работы.
Так что сжечь старую траву или погреться у костра даже на своем участке у вас не получится. Осторожнее нужно быть и с шашлыками: готовить их нужно на специально оборудованной площадке с мангалом, а поблизости не должно быть никаких легковоспламеняющихся предметов. Если сотрудники МЧС заметят, что вы не соблюдаете меры предосторожности, или ваше барбекю обернется пожаром, вам также грозит солидный штраф.
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Комментарии
Правда, смогут попасть на свои участки не все: для жителей старше 65 лет сохраняется жесткий режим самоизоляции, при котором вообще запрещается покидать свой дом.
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В корне неверное утверждение.
учитывая что 60 % именно туда едут 65+. их ничто не остановит
Тоже не понимаю на основании чего людям старше 65 нельзя из дома выходить, это же рекомендации.
Так можно или нельзя?
можно только осторожно