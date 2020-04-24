Пятница, 24 Апрель, 11:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,13
€ 81,15
25°

62773 +0
Обь
437см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Вопрос дня



Поеду-ка на дачу. Можно ли отправиться полоть грядки на выходных и как это сделать?

, ИА "Амител"
Жаркие выходные – время для огорода, а не для разбирательств с полицией

В Алтайском крае установилась теплая погода, близятся выходные, но на дворе режим самоизоляции. А впереди вообще майские праздники. Тем временем давно пора открывать дачный сезон и готовить садовые участки. Рассказываем, можно ли добраться до своих любимых грядок, не нарушив закон, как сделать это безопасно и все ли дачные дела удастся сделать.

1
Можно ли поехать на дачу при режиме самоизоляции?

Можно. В Алтайском крае – точно. Виктор Томенко 6 апреля смягчил свой указ об ограничительных мерах и разрешил жителям соблюдать режим самоизоляции в садовых домах.

Поэтому поехать на выходные на дачу у вас получится без проблем. 

Правда, смогут попасть на свои участки не все: для жителей старше 65 лет сохраняется жесткий режим самоизоляции, при котором вообще запрещается покидать свой дом. К тому же если вы недавно вернулись из-за рубежа или из Москвы, и предписанный вам 14-дневный срок карантина еще не прошел, за выход из дома вас накажут штрафом.

В Алтайском крае за нарушение режима самоизоляции физлицам грозит штраф до 30 тысяч рублей. При этом если вы не соблюдаете карантин, то новые поправки в КоАП предусматривают от 15 до 40 тысяч рублей штрафа.

2
Смогу ли я туда добраться?
Конечно: передвижение на автомобиле по краю никто не ограничивал. Даже если машины у вас нет, в субботу, 25 апреля, начинаются перевозки по "дачным" маршрутам: № 23, 111, 112, 113к, 114, 114н, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126, и 151, сообщили в администрации Барнаула. С расписанием рейсов можно ознакомиться здесь.

Власти рекомендовали перевозчикам уделить особое внимание санитарной обработке автобусов: мыть их с дезинфицирующими средствами на конечных остановках. Но и вы не забывайте о защите: в транспорте нужно обязательно надевать маски и медицинские перчатки. По возможности также следует соблюдать дистанцию и не приближаться к другим людям ближе, чем на 1,5 метра. Но учитывая, что дачники так и рвутся на любимый огород, а потому еще до приезда автобуса выстраиваются в огромную очередь и заранее занимают сидячие места, план держать социальную дистанцию может провалиться. 

3
Только вот ведра и тяпки у меня нет. Получится ли купить?

Кстати, по лунному календарю садоводов грядущие выходные – самое время, чтобы высаживать горох и чечевицу. Так вот, если садовых инструментов у вас нет, купить их без проблем можно в хозяйственном магазине: не все они закрылись. Например, тот же "Леруа Мерлен" как работал, так и работает. 

Семена в режиме изоляции тоже можно купить. Если открытый специализированный магазин вы не нашли, можно сходить в "Ленту" или другой большой супермаркет – там тоже продается все необходимое для сада и огорода.

4
Самоизолируюсь, погуляю по лесу, пожарю шашлыки
А вот с этим есть проблема. 22 апреля в Алтайском крае ввели противопожарный режим, при котором в лес вообще заходить нельзя. МЧС увеличил количество рейдов, и если вас поймают, придется заплатить штраф. За нарушение режима с физических лиц взимают от 2 до 4 тысяч рублей. К тому же подумайте о своем здоровье: сезон клещей уже начался, а потому беззаботная прогулка по лесу может обернуться поездкой в больницу.

Кроме того, запрещается:

– разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха;

– сжигать мусор и сухую растительность;

– осуществлять палы травы;

– проводить огневые работы.

Так что сжечь старую траву или погреться у костра даже на своем участке у вас не получится. Осторожнее нужно быть и с шашлыками: готовить их нужно на специально оборудованной площадке с мангалом, а поблизости не должно быть никаких легковоспламеняющихся предметов. Если сотрудники МЧС заметят, что вы не соблюдаете меры предосторожности, или ваше барбекю обернется пожаром, вам также грозит солидный штраф.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

24.04.2020 10:25
CALIBR

Правда, смогут попасть на свои участки не все: для жителей старше 65 лет сохраняется жесткий режим самоизоляции, при котором вообще запрещается покидать свой дом.
+++++++++++++++
В корне неверное утверждение.

24.04.2020 10:30
- гость -

учитывая что 60 % именно туда едут 65+. их ничто не остановит

24.04.2020 10:45
- гость -

Тоже не понимаю на основании чего людям старше 65 нельзя из дома выходить, это же рекомендации.

24.04.2020 10:51
Гость

Так можно или нельзя?

24.04.2020 10:52
- гость -

можно только осторожно

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
11:01
Немецкие экономисты спрогнозировали, когда Россия исчерпает резервы 0
10:46
Крупный федеральный туроператор запустит чартер в Барнаул 0
10:38
Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% 0
10:29
42 человека отправили на самоизоляцию в Республике Алтай 0
10:15
На майские праздники ужесточат контроль за алтайскими турбазами 1
10:11
Житель Алтайского края отобрал у таксиста деньги и дважды избил его 1
10:01
300 тысяч "весенних" туристов не досчитается Алтайский край из-за коронавируса 1
09:55
Поеду-ка на дачу. Можно ли отправиться полоть грядки на выходных и как это сделать? 5
09:43
Вас предупреждали. Дерево рухнуло на припаркованные автомобили в Барнауле 7
09:31
Путевка в детсад Барнаула. Как ее получить и почему это нужно сделать вовремя? 2
09:25
Очередная группа жителей Алтайского края прибыла из Бангкока 7
09:22
В РПЦ сравнили жизнь в самоизоляции с концлагерями и коммуналками 6
09:10
Плачь и плати. Барнаульские предприниматели на коленях выпрашивают скидки по аренде 16
09:01
Для вас – бесплатно: что на Алтае делают для поддержки предпринимателей 2
08:44
Не более пяти столов. Роспотребнадзор рассказал кафе, как работать после самоизоляции 1
08:30
Чиновница напомнила онкобольным, что от рака быстро не умирают 12
08:18
Четыре школьные столовые уличили в антисанитарии на Алтае 0
08:03
Теплоснабжение отправится в нокаут. Эксперт СГК о том, как отрасль переживает кризис 5
07:55
Три таксы или один медведь. Как правильно держать дистанцию с другими людьми 0
07:46
Бывший зампрокурора Алтайского края возглавит прокуратуру Волгоградской области 0
07:37
Голая Вера Брежнева попросила людей оставаться дома 4
07:25
Еду в Москву. Как получить пропуск и что будет, если это не сделать? 2
07:12
Житель Алтая заплатит штраф за фейк о коронавирусе 4
07:03
Спой песню и стань звездой: стартовал музыкальный онлайн-кастинг 4
06:58
В Алтайском крае показали, как берут пробы на коронавирус в Змеиногорске 3
06:43
Странные, полезные и не очень. Какие товары продают в интернете в разгар пандемии 0
06:31
Пожарные спасли 36 человек из огненной западни на Алтае 3
06:14
Пошлина на тортики. Что думает микробизнес о налоге для самозанятых 17
06:00
Ветрено и жарко. О погоде в Алтайском крае 24 апреля 0
00:20
В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом 1
23:44
Алтайское село три недели остается без центрального водоснабжения 0
23:10
Пенсионерка из Сибири подожгла траву на даче и чуть не сгорела сама 1
22:44
Житель Рубцовска вынудил подростка спрыгнуть со второго этажа 2
22:10
Ягненок муфлона родился в барнаульском зоопарке. Фото и видео 0
21:38
Еще у более 50 человек в Змеиногорском районе подозревают коронавирус 12
21:13
Маски по 25,5 рубля за штуку продают в магазинах Алтайского края 8
20:41
Предприниматели не могут получить обещанные на зарплаты деньги 2
20:13
В алтайском селе сгорело десять домов 1
19:40
Собака набросилась на ребенка в Бийске и укусила его за щеку 1
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 25 3
18:53
"Геи одолели меня". Дмитрий Пухляш Красилов рассказал о личной жизни 2
18:44
Системообразующий "Алтайвагон" через полгода может остаться без тысячи сотрудников 2
18:33
Запуск фонтанов в Барнауле могут отложить из-за коронавируса 1
18:06
Лес горит вблизи станции Озерки в Алтайском крае. Поселок заволокло дымом. Видео 5
17:56
Огромная пробка образовалась между Алтайским краем и Республикой Алтай из-за КПП 6
17:48
"Фото для личного пользования". Главврач Змеиногорской ЦРБ – о костюмах медиков 12
17:36
РЖД изменили порядок покупки билетов на поезда 3
17:27
Общественные территории Барнаула начали обрабатывать от клещей 1
17:14
"Материал довольно интересный". Председатель АКЗС – о дистанционном обучении 3
17:02
В Алтайском крае пройдет акция "Сад памяти", посвященная ветеранам ВОВ 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.