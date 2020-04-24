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Путевка в детсад Барнаула. Как ее получить и почему это нужно сделать вовремя?

, ИА "Амител"
24 апреля опубликуют списки детей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В 2020 году путевки в детские сады Барнаула получат 9,7 тысячи детей, рассказала Ирина Синенко, начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию во время пресс-конференции 23 апреля. Списки распределения детей по детсадам станут известны уже сегодня, 24 апреля. Как узнать, в какой сад попал ребенок, когда и где забрать путевку и как не оставить ребенка без дошкольного обучения – читайте в материале amic.ru.

1
Как узнать, в какой детсад попал мой ребенок?

Есть несколько способов. Самый быстрый: зайдите на сайт комитета образования Барнаула – в раздел "Система образование", подраздел "Дошкольное образование". 24 апреля здесь появятся списки по детским садам. К тому же, у каждого родителя есть электронный номер обращения – по нему тоже можно посмотреть, в какой детский сад ребенок попал. 

Второй вариант – дождаться звонка. "Несмотря на то, что положением о порядке комплектования не предусмотрено информировать граждан по телефону или СМС, что ребенок зачислен, мы уже на протяжении трех лет ведем такую практику", – добавила Ирина Синенко.

2
Как получить путевку в детсад Барнаула в 2020 году?
После того как списки будут готовы и опубликованы, руководители дошкольных учреждений вам позвонят и скажут, когда и куда нужно прийти за путевкой. Позвонить должны в течение пяти рабочих дней. То есть обзванивать начнут на следующей неделе – с 27 апреля и до майских праздников. Если звонка не поступило, то вы можете сами позвонить в детсад (на сайте комитета будет указано, куда зачислен ваш ребенок) или узнать информацию у специалистов в комитете по образованию.
3
А в какие сроки можно будет забрать путевку?
С 12 мая и по 30 июня 2020 года включительно. "Времени, чтобы получить путевки, достаточно даже с учетом той ситуации, в которой мы находимся. Время будет согласовано с родителями индивидуально и расписано так, чтобы они не сталкивались друг с другом в учреждении", – пояснила Ирина Синенко.
4
А что будет, если забрать путевку позже?
Если по какой-то причине вы не успели забрать путевку, то ее "заморозят". Восстановить ее нужно будет по заявлению, но в этом случае вряд ли у вас получится отправить ребенка в детсад этой осенью: зачисление перенесут на следующий год. Также что не затягивайте.
5
Ребенка в списках не оказалось. Что делать?
Иногда бывают такие ситуации, когда по какой-то причине ребенок даже старше трех лет может не оказаться в списках на предоставление мест. Поэтому, если вы не попали в список, вам нужно будет обратиться в комитет по образованию в августе 2020 года, когда пройдет повторное комплектование.
6
Вообще, в Барнауле проблема с детсадами... Мест хватит?

Проблема есть, но, как говорят чиновники, она решается. В 2020 году на очереди в Барнауле стоят 3,2 тыс. детей в возрасте от трех до семи лет, а также 6,5 тыс. детей в возрасте до трех лет. Постепенно проблему с этими очередями решают: за счет переоборудования помещений и капитального ремонта создаются дополнительные группы. И если в прошлом году детей до трех лет взяли 4,1 тысячи, то в 2020-м – смогут взять 4,9 тыс.

Также строят новые детсады. По данным на 2019 год, в Барнауле возводили пять дошкольных организаций: один детский сад уже открыт, четыре еще готовятся к открытию. "При получении разрешений, лицензий и завершения строительных работ они будут открываться. Если это произойдет раньше учебного года, то мы найдем возможность закомплектовать их заранее, чтобы они не были пустыми", – добавила Синенко. По ее словам, за счет этих учреждений в Барнауле появятся дополнительные места, которые решат проблему мест в микрорайонах. Ведь общая плановая мощность этих пяти детских садов составляет 1,4 тыс. человек. Сад на 330 мест уже открыли, остается более 1,1 тыс. мест (из них для детей до трех лет предназначены 480 мест).

Однако в некоторых микрорайонах решить проблему непросто. Например, в центре Барнаула, в микрорайоне Первомайский. "Причина – точечная застройка. Мест для строительства дошкольных учреждений в центре города просто нет, там все застроено жилыми кварталами и учреждениями", – пояснила Ирина Синенко. Если мест не хватит, родителям предложат другие детские сады, которые находятся подальше. Например, на площади Октября. 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

24.04.2020 09:50
- гость -

так сад ы не работают

24.04.2020 11:00
Константин

Все это вранье....беда у нас местами, особенно в новых районах....стоим в очереди с рождения (март 2016) в квартале 2000 и три близлежащих садика, до сх пор место не дали...Предлагают садик в районе Докучаево ...мне кажется у них там КУ-КУ с головой. Чтобы по 2-3 часа в день на дорогу тратить.

24.04.2020 12:02
Гость

До Докучаево ехать 15 минут. Не преувеличивайте то совсем. Сама ребёнка с Балтийской вожу в садик возле Народной. Воспитатели отличные, проблем вообще нет.

24.04.2020 12:32
- гость -

в центре не лучше, все сады забиты прокуратурой судьями полицейскими участниками чеченских кампанй и прочее
все льготники, т.е. их дети в саду а матери одиночки мимо

24.04.2020 12:56
гость

так у матерей одиночек тоже льготы есть - как у военных и полицейских..

"дети единственных родителей: 1) дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N Пр-1227); 2) единственных лиц, наделённых родительскими правами и несущих родительские обязанности по причине отсутствия второго родителя вследствие смерти, признания родителя безвестно отсутствующим или объявления его умершим (Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2010 г.)"

24.04.2020 13:00
гость

24.04.2020 11:00
Константин
Все это вранье....беда у нас местами, особенно в новых районах....стоим в очереди с рождения (март 2016) в квартале 2000 и три близлежащих садика, до сх пор место не дали...Предлагают садик в районе Докучаево ...мне кажется у них там КУ-КУ с головой. Чтобы по 2-3 часа в день на дорогу тратить.

про - "Предлагают садик в районе Докучаево ...мне кажется у них там КУ-КУ с головой. Чтобы по 2-3 часа в день на дорогу тратить."

А когда приобретали жилье в свое районе, не заметили что домов много, а д/садов мало и даже мест свободных под их застройку нет. Как результат - садики забиты и места вам предугадают не из-за дури, а как ближайшие свободные...

И разрешение на строительство такого количества домов в 1 месте дает не комитет по образованию .

24.04.2020 13:11
Гость

Нам как-то повезло. Сразу после рождения ребенка встали на очередь. Пошли в детский сад рядом с домом. И вся группа у нас такая

24.04.2020 13:13
Житель

Все это вранье....беда у нас местами, особенно в новых районах....стоим в очереди с рождения (март 2016) в квартале 2000 и три близлежащих садика, до сх пор место не дали...Предлагают садик в районе Докучаево ...мне кажется у них там КУ-КУ с головой. Чтобы по 2-3 часа в день на дорогу тратить.

Мне кажется, что нужно брать, то что предлагают. Очевидно, что с местами есть сложности. Тем более в новых районах. Ничего нет страшного в том, чтобы доехать утром до Докучаево

24.04.2020 17:54
Doka

"Очевидно, что с местами есть сложности. " - при желании некоторые здания возводятся за несколько недель ... потому сложности эффективности чиновников скорее всего. Сложности не только с садами но и с яслями, школами ... работа-то решаемый вопрос (смотри на класс самозанятых), а вот медпункты и остальное ... всё зависит от вышестоящих.

24.04.2020 19:46
Он

Безобразие! Дочь заканчивает 8 класс уже. Когда нам будет путевка в детский сад?

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