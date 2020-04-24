Путевка в детсад Барнаула. Как ее получить и почему это нужно сделать вовремя?

Вообще, в Барнауле проблема с детсадами... Мест хватит?

Проблема есть, но, как говорят чиновники, она решается. В 2020 году на очереди в Барнауле стоят 3,2 тыс. детей в возрасте от трех до семи лет, а также 6,5 тыс. детей в возрасте до трех лет. Постепенно проблему с этими очередями решают: за счет переоборудования помещений и капитального ремонта создаются дополнительные группы. И если в прошлом году детей до трех лет взяли 4,1 тысячи, то в 2020-м – смогут взять 4,9 тыс.

Также строят новые детсады. По данным на 2019 год, в Барнауле возводили пять дошкольных организаций: один детский сад уже открыт, четыре еще готовятся к открытию. "При получении разрешений, лицензий и завершения строительных работ они будут открываться. Если это произойдет раньше учебного года, то мы найдем возможность закомплектовать их заранее, чтобы они не были пустыми", – добавила Синенко. По ее словам, за счет этих учреждений в Барнауле появятся дополнительные места, которые решат проблему мест в микрорайонах. Ведь общая плановая мощность этих пяти детских садов составляет 1,4 тыс. человек. Сад на 330 мест уже открыли, остается более 1,1 тыс. мест (из них для детей до трех лет предназначены 480 мест).

Однако в некоторых микрорайонах решить проблему непросто. Например, в центре Барнаула, в микрорайоне Первомайский. "Причина – точечная застройка. Мест для строительства дошкольных учреждений в центре города просто нет, там все застроено жилыми кварталами и учреждениями", – пояснила Ирина Синенко. Если мест не хватит, родителям предложат другие детские сады, которые находятся подальше. Например, на площади Октября.