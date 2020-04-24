Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 26

Плохие новости: в Алтайском крае скончался первый человек с COVID-19. Число заболевших растет, и в ближайшее время может произойти резкий скачок инфицированных: 50 положительных результатов ждут подтверждения лаборатории. Губернатор ввел жесткий карантин в Змеиногорском районе, а барнаульским дачникам все ни по чем: каждый день они ездят в переполненных автобусах на свои участки. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.
Первый случай смерти человека, у которого ранее был выявлен коронавирус, зафиксировали в Алтайском крае. Умер 63-летний мужчина, несколько лет находившийся на гемодиализе – это значительно осложняло лечение инфекции.
"Врачи до последнего боролись за жизнь больного, но сопутствующие заболевания не позволили победить смерть", – прокомментировал ситуацию губернатор Виктор Томенко. Он выразил соболезнование родственникам и попросил жителей региона соблюдать самоизоляцию и все меры безопасности.
Мужчина был родом из села Логовское Первомайского района.
Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. На 24 апреля в регионе в общей сложности диагноз подтвержден у 152 человек, 14 из них – дети.
Новые заболевшие – жители Барнаула, Рубцовска, Горняка, Змеиногорска и Рубцовского района.
Однако это не все: ожидается подтверждение из лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии края, которая проводит повторное исследование положительных результатов анализов 50 (!) работников Корбалихинского рудника компании "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе. Если результаты подтвердятся, то количество заболевших перевалит за 200.
Выздоровевших уже 18. За последние сутки выписали еще троих. Среди них была пациентка, заболевание у которой протекало в тяжелой форме, некоторое время она даже находилась на аппарате ИВЛ.
Из 134 зараженных, которые продолжают лечиться в больницах, состояние троих врачи расценивают как тяжелое (двое из них подключены к аппарату ИВЛ), 10 пациентов – средней степени тяжести (восемь из них – на кислородном концентраторе). У остальных болезнь протекает в легкой форме.
По данным оперштаба на 24 апреля, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 18 тыс. человек, под медицинским наблюдением находятся 1356 человек, а сняты с него 6664 человека.
В Змеиногорском районе введен строгий карантин. Что это значит?
- Теперь въезд в район и выезд из него закрыт. Вернуться домой можно будет в течение непродолжительного времени, а вот если ненадолго выехать за пределы района, то по возвращении придется просидеть в домашней самоизоляции.
- Жителям запрещено покидать дома. Исключение: когда требуется экстренная (неотложная) медпомощь или существует прямая угроза жизни и здоровью, нужно за продуктами и в аптеку, вынести мусор, ухаживать на недееспособными.
- Транзит транспорта через Змеиногорский район полностью закрыт. Въезд и выезд разрешат по специальным пропускам. Их выдает администрация района.
"В АО "Сибирь-Полиметаллы" режим карантина будет установлен особенно жестко", – отметил Виктор Томенко.
Кроме того, в районе будет приостановлена работа всех предприятий, в том числе тех, которые ранее получили разрешение. Работают только организации непрерывного цикла. Подробнее читайте здесь.
Однако в случае стабилизации эпидситуации возможен рост спроса на отдых на Алтае и выравнивание турпотока, полагает начальник ведомства Евгений Дешевых. Такого же мнения придерживаются и некоторые представители турбизнеса. Ранее в беседе с amic.ru они предполагали, что летом смогут "отбить" понесенные потери. И даже прогнозировали увеличение турпотока, так как многие жители Сибири и России вряд ли захотят после ситуации с коронавирусом поехать за границу.
Кстати, на внутренний туристический рынок стали засматриваться и крупные туроператоры. Так, в июле в Барнаул могут запустить чартер из центральной части страны. Такое намерение уже высказал Anex Tour.
На майские праздники в Алтайском крае ужесточат контроль за турбазами. Из-за введенных ограничительных мер они не могут до лета принимать туристов. Хотя некоторые средства размещения уже пытались нарушить этот запрет, рассказал Евгений Дешевых.
Поэтому власти организуют рейды. Контролировать соблюдение мер будут сотрудники Роспотребнадзора, ГУ МВД и местного самоуправления. Проверку проведут в первую очередь на тех территориях края, куда традиционно массово приезжают отдыхающие – Белокуриха, Алтайский, Смоленский, Солонешенский, Егорьевский районы и другие.
В регионе действует режим повышенной готовности. За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы. Так, физлицам, которые соберутся отдыхать несмотря на запрет, придется заплатить от 1 до 30 тыс. рублей. Для бизнеса, деятельность которого приостановлена, штрафы составят до 50 тыс. рублей (ИП) и до 300 тыс. рублей (юрлиц).
Власти Алтайского края вынуждены отказаться от официального открытия летнего турсезона – праздника "Цветение маральника", который ежегодно проводят в конце апреля.
Пока под вопросом и "День России" на "Бирюзовой Катуни". Традиционно он проходит 12 июня. Что будет в этом году из-за коронавируса – пока непонятно.
"Официального решения пока у нас нет, прорабатывается вопрос о проведении части мероприятий в формате онлайн. Кроме того, фестиваль может быть перенесен на сентябрь", – сообщил Евгений Дешевых.
Подписчики губернатора Алтайского края в Instagram бурно отреагировали на очередной пост главы региона, посвященный коронавирусу. Вот несколько эмоциональных фраз:
"Губернатор в регионе ответственный и грамотный, но команда оставляет желать лучшего. Как могли службы Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения допустить такую вспышку болезни на руднике?" – пишет комментатор.
"Уважаемый губернатор, мы все сидим дома, у нас нет доходов! Кто-то доедает последние запасы! А по телевизору опять вчера говорили, что Алтайский край не подает заявки на финансирование, 33 млрд выделили регионам. На приобретение средств защиты, на увеличение количества коек и прочее. Это называется очковтирательство… Или у нас полные аптеки масок?! А может дешевых антисептиков завались?! Заблокировали работу всем и отрапортовали "наверх", вот и вся ваша борьба с коронавирусом", – критически настроен еще один пользователь Instagram.
"Виктор Петрович, почему стадионы и спортзалы закрыты, зато пивбары открыты на каждом углу, даже в жилых домах? Проходил вчера мимо одного, так там шел кутеж, зато детская спортплощадка в 100 м была обвязана лентами", – негодует барнаулец.
"Просто позорище с этим режимом самоизоляции... Не режим ЧС, а режим повышенной готовности. К чему? И от вируса не защитили никого, и экономику добили. Это только цветочки, дальше ягодки, покупательная способность у всех упадет и уже даже если скоро все откроют, ничего кроме еды никто покупать не будет", – возмущается другой.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- как отдыхаем на майские праздники;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- власти придумали, как поддержать алтайский бизнес;
- как продлить больничный работающим пенсионерам;
- как семьям с детьми получить новые выплаты;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- можно ли рассчитывать на возврат денег за путевки из фонда туроператора;
- что делать, если работодатель отправляет в отпуск без содержания;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии;
- что делать, если нечем платить ипотеку и кредит (спойлер: там все непросто);
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как получить пенсию, если выходить нельзя и почта не работает;
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине.
Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?
- Что изменилось в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Что можно и нельзя делать в период самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
- Как оказывают медицинскую помощь в Алтайском крае во время режима самоизоляции.
- Какие сферы бизнеса Алтайского края теперь могут возобновить работу.
- Что нельзя нарушать во время режима повышенной готовности и причем тут самоизоляция.
- Как и кого штрафуют за нарушения режима повышенной готовности
Что еще почитать и посмотреть:
Три таксы или один медведь. Как правильно держать дистанцию с другими людьми.
Какие странные товары продают в интернете во время пандемии.
В Барнауле начала просыпаться природа: фоторепортаж amic.ru.
Плачь и плати. Барнаульские предприниматели на коленях выпрашивают скидки по аренде.
Поеду-ка на дачу. Можно ли отправиться полоть грядки на выходных и как это сделать?
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии