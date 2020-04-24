Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 26

Число зараженных в Алтайском крае: 152

Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. На 24 апреля в регионе в общей сложности диагноз подтвержден у 152 человек, 14 из них – дети.

Новые заболевшие – жители Барнаула, Рубцовска, Горняка, Змеиногорска и Рубцовского района.

Однако это не все: ожидается подтверждение из лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии края, которая проводит повторное исследование положительных результатов анализов 50 (!) работников Корбалихинского рудника компании "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе. Если результаты подтвердятся, то количество заболевших перевалит за 200.

Выздоровевших уже 18. За последние сутки выписали еще троих. Среди них была пациентка, заболевание у которой протекало в тяжелой форме, некоторое время она даже находилась на аппарате ИВЛ.

Из 134 зараженных, которые продолжают лечиться в больницах, состояние троих врачи расценивают как тяжелое (двое из них подключены к аппарату ИВЛ), 10 пациентов – средней степени тяжести (восемь из них – на кислородном концентраторе). У остальных болезнь протекает в легкой форме.

По данным оперштаба на 24 апреля, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 18 тыс. человек, под медицинским наблюдением находятся 1356 человек, а сняты с него 6664 человека.