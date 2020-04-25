Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 27

Число зараженных в Алтайском крае: 215

63 новых случаев заражения выявили в Алтайском крае за последние сутки. На 25 апреля в регионе в общей сложности диагноз подтвержден у 215 человек, 14 из них – дети.

Из новых заболевших 51 человек — жители Змеиногорского района, которые контактировали с ранее заразившимися сотрудниками Корбалихинского рудника компании "Сибирь Полиметаллы". Также коронавирус за прошедшие сутки выявили у 5 человек из Бийска, 4 — из Барнаула, 2 — из Камня-на-Оби. Еще один зараженный — житель Михайловского района. Эта территория на региональную карту COVID-19 попала впервые. А это значит, что инфекция продолжает распространяться по краю.

В тоже время вылечившихся уже 22. По данным краевого Минздрава, за последние сутки после двукратного отрицательного теста из больницы выписали еще четверых пациентов.

Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию обследовали 20,6 тыс. человек. Под наблюдением находятся 1317 человек, снято — 6923 человека.