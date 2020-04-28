Экзамены на водительские права. Можно ли сдать во время пандемии и как они проходят?

Можно ли сейчас сдать на права?

Да, можно. Как пояснили amic.ru в краевой Госавтоинспекции, каких-либо указаний об отмене проведения экзаменов не поступало. Однако за последнее время увеличилось количество отказов автошкол от сдачи практики.

"На данный момент деятельность автошкол в плане практической части приостановлена полностью. Учить можно только теории, используя дистанционные электронные площадки. То есть автошколы по постановлению губернатора деятельность свою вести не могут. С апреля мы курсантов не водили на сдачу экзаменов, по той причине, что нам запрещено их учить вождению", – пояснила amic.ru Лариса Мищенкова, инструктор Барнаульского центра высшего водительского мастерства (БЦВВМ).

Хотя ряд автошкол (особо это было заметно первое время после введения режима самоизоляции) продолжают кататься по городу.