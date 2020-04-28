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Экзамены на водительские права. Можно ли сдать во время пандемии и как они проходят?

, ИА "Амител"
Экзамены, получение прав, регистрация авто – что изменил коронавирус?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

На время ограничительных мер из-за коронавируса автошколам в Алтайском крае запретили учить вождению на автомобиле (хотя многие этот запрет, конечно, игнорируют). Как теперь сдать на водительские права, можно ли вообще это сделать во время режима самоизоляции и какие правила и ограничения ввели из-за коронавируса для автомобилистов – читайте в материале amic.ru.

1
Можно ли сейчас сдать на права?

Да, можно. Как пояснили amic.ru в краевой Госавтоинспекции, каких-либо указаний об отмене проведения экзаменов не поступало. Однако за последнее время увеличилось количество отказов автошкол от сдачи практики.

"На данный момент деятельность автошкол в плане практической части приостановлена полностью. Учить можно только теории, используя дистанционные электронные площадки. То есть автошколы по постановлению губернатора деятельность свою вести не могут. С апреля мы курсантов не водили на сдачу экзаменов, по той причине, что нам запрещено их учить вождению", – пояснила amic.ru Лариса Мищенкова, инструктор Барнаульского центра высшего водительского мастерства (БЦВВМ).

Хотя ряд автошкол (особо это было заметно первое время после введения режима самоизоляции) продолжают кататься по городу.

2
Как изменилась сдача экзаменов?

В учебных группах теперь может присутствовать не более 10 человек: так минимизируют скученность и риски заражения. Причем экзамен не начинается до тех пор, пока врачи не измерят курсантам температуру тела.

Прием практических экзаменов (по первоначальным навыкам управления автомобилем и управлению машины в городе) "проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства и с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности", подчеркнули в Госавтоинспекции. Что именно это значит – остается только догадываться. Вероятно, речь идет о санобработке помещений и авто, использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения дистанции.

3
Хочу сдать на права. Что мне сделать?

Позвонить в ГИБДД по указанным на сайте телефонам. Там вам предоставят информацию о графиках сдачи экзаменов. Расписание было скорректировано как раз из-за сокращения количества человек в группе (напомним, не более 10). Для сдачи запись на портале "Госуслуги" не требуется, пояснили в ответе на запрос в краевой Госавтоинспекции.

4
А учиться водить можно?
Можно, но только теории. Автошколы сейчас если и работают, то только дистанционно: занятия проводятся на электронных площадках. Кандидаты в водители слушают лекцию преподавателя, изучают презентации, видеоролики и задают вопросы. Но вот попробовать себя в навыках вождения пока невозможно (официально уже месяц, хотя некоторые автошколы аккуратно обходят этот запрет). Впрочем, в автошколах не исключают, что после возобновления полноценной работы наступит "образовательный коллапс": выстроится очередь из новичков и тех, кто уже прослушал теоретический курс в апреле. А потому обучение может растянуться на месяцы.
5
Я уже сдал экзамен. Как получить водительские права?

Сделать это можно по предварительной записи через портал "Госуслуги". Как пояснили в ГИБДД, процедура необходима для того, чтобы избежать скученности людей и очередей в здании в условиях пандемии.

А если вам нужно поменять права по истечению их срока, то можете не торопиться. Действительными будут считаться удостоверения, срок которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года. То есть до середины лета, согласно указу президента "О признании действительным некоторых документов граждан Российской Федерации" от 18 апреля, вы спокойно можете ездить с просроченными документами (и за это вам ничего не будет). Переждите, и когда все ограничительные меры снимут, замените документы.

6
А как быть с регистрацией автомобиля?

Как обычно: чтобы зарегистрировать авто, предварительно запишитесь на портале "Госуслуги". Вам нужно заполнить заявление и собрать документы (традиционно: ваш паспорт, договор купли-продажи, паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации авто предыдущего собственника (СТС), полис ОСАГО, квитанции об оплате госпошлины). В назначенное время автомобиль должны осмотреть сотрудники РЭО ГИБДД и вынести решение о проведении или отказе регистрации (либо нанесении дополнительной маркировки). После чего документы о регистрации авто оформят и выдадут вам на руки.

Как пояснили в Госавтоинспекции, если вы оформите заявление на портале госуслуг, то провести осмотр транспорта (если он необходим) можно до проверки документов. При этом в регистрационное подразделение вы должны предоставить оригиналы загруженных на портал документов. В том числе и заявление, в котором содержатся служебные отметки сотрудника, осуществляющего осмотр автомобиля.

7
А штрафовать за "запоздалую регистрацию" будут?
Нет. В настоящее время меры административного воздействия за нарушение сроков регистрации ТС не применяются. Так что сидите дома. Документами и осмотрами займетесь позже.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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