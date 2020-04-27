Можно ли посещать кладбища на Родительский день в Барнауле во время пандемии?

В 2020 году Родительский день выпадает на 28 апреля. Традиционно на Радоницу барнаульцы ездят на кладбища, а власти организуют массовую доставку. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса все изменилось. Так можно ли ходить на кладбище и будет ли ездить бесплатный автобус – читайте в материале amic.ru.
Да. В частном порядке посещение кладбищ не запрещено. Об этом во время пресс-конференции 27 апреля рассказала Ульяна Калинина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Однако согласно указу губернатора, жителям региона рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ и храмов на время ограничительных мер.
Сами места захоронения не опасны, к тому же МУП "Специализированная похоронная служба" проводит санобработку мест общественного пользования на кладбищах.
Небезопасно находиться в местах массового скопления людей. Именно поэтому рекомендовано воздержаться от поездок на кладбище в условиях режима самоизоляции. На Родительский день там собирается большое количество людей.
Лучше всего останьтесь 28 апреля дома и помолитесь. Церковь считает, что молитва за усопших – это самое большое, что живой может сделать для тех, кого с нами уже нет.
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Комментарии
Что значит рекомендовано?
Пунктом 7 указа Губернатора края от 31.03.2020 строго предписано гражданам, находящимся на территории Алтайского края, не покидать места проживания (пребывания), за исключением предусмотренных этим пунктом случаев.
За нарушение этого требования установлена административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ.
Ну они как бэ рекомендуют, но боятся разъеренных бабок с тяпками.