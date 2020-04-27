Можно ли посещать кладбища на Родительский день в Барнауле во время пандемии?

Можно ли пойти на кладбище?

Да. В частном порядке посещение кладбищ не запрещено. Об этом во время пресс-конференции 27 апреля рассказала Ульяна Калинина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Однако согласно указу губернатора, жителям региона рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ и храмов на время ограничительных мер.