Пропускной режим на границах Алтайского края. Как теперь въехать в регион?

С 1 мая Алтайский край закрывают. Всему виной стремительное распространение коронавирусной инфекции. Скоро на границах региона оборудуют пропускные посты для въезжающих и выезжающих и установят блоки. Об этом 27 апреля на аппаратном совещании правительства региона заявил губернатор Виктор Томенко. Что это значит, как теперь попасть в регион и кого будут останавливать полицейские – читайте в материале amic.ru.
До конца апреля посты будут функционировать в наблюдательном режиме. Останавливать автомобили будут выборочно: при остановке уточнят цели поездки и проверят документы.
Однако с 1 мая 2020 года меры ужесточат: границы Алтайского края закроют. Тогда при остановке у выезжающего за пределы региона уточнят, насколько поездка срочная и необходимая. А также предупредят, что по возвращению в Алтайский край "путешественник" сядет на 14-дневный карантин.
На въезде в Алтайский край вам выдадут постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции. Это значит, что вы должны сидеть дома и ни с кем не контактировать. Все в точности так же, как и с прилетающими в регион из-за границы: нельзя даже выносить мусор, ходить в магазин и забирать посылки. В течение 14 дней полицейские и врачи будут следить за тем, как вы соблюдаете режим изоляции.
Напомним, с 24 апреля все въезжающие обязаны сообщить о своем приезде по номеру 112 (указать регион, откуда прибыл и когда, свои регистрационные данные и место фактического нахождения). Двухнедельный карантин они должны соблюдать по месту прописки либо по месту пребывания. Где должны соблюдать карантин люди, которые приезжают в регион, но им негде остановиться, – не уточняется. Также неизвестно, будут ли им отказывать во въезде.
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Комментарии
Принимаемые меры кратко можно охарактеризовать как "недостаточно и поздно"
Вопрос, а как будет осуществляться поставка продуктов и т. д. в Алтайский край? Машина заехала и потом водитель не сможет покинуть регион 14 дней? Что тогда будет на полках магазинов?
Почём будет проехать?
Вот такие внутренние границы - неотъемлемый атрибут феодализма.