Пропускной режим на границах Алтайского края. Как теперь въехать в регион?

Я приехал в регион. Что меня ждет и как узнают, что я не соблюдаю изоляцию?

На въезде в Алтайский край вам выдадут постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции. Это значит, что вы должны сидеть дома и ни с кем не контактировать. Все в точности так же, как и с прилетающими в регион из-за границы: нельзя даже выносить мусор, ходить в магазин и забирать посылки. В течение 14 дней полицейские и врачи будут следить за тем, как вы соблюдаете режим изоляции.

Напомним, с 24 апреля все въезжающие обязаны сообщить о своем приезде по номеру 112 (указать регион, откуда прибыл и когда, свои регистрационные данные и место фактического нахождения). Двухнедельный карантин они должны соблюдать по месту прописки либо по месту пребывания. Где должны соблюдать карантин люди, которые приезжают в регион, но им негде остановиться, – не уточняется. Также неизвестно, будут ли им отказывать во въезде.