Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 29

Число зараженных в Алтайском крае перевалило за 300 и у большинства заболевание протекает бессимптомно. Власти решили закрыть границы региона с 1 мая и скоро установят пропускные посты, а в Минздраве объяснили, почему пока не могут вернуть плановые приемы в поликлиники. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.
27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Общее число инфицированных достигло 310. При этом, как сообщили в оперштабе, еще у одного человека есть клинические проявления, но нет лабораторного подтверждения заболевания.
За прошедшие сутки в Барнауле выявили 13 человек, в Бийске – шесть, в Павловском и Первомайском районах – по двое, в Змеиногорске и Поспелихинском районе – по одному. Впервые коронавирус зарегистрировали в Немецком и Романовском районах. Таким образом, география COVID-19 в регионе продолжает расширяться.
В Минздраве сообщили, что у 74% зараженных заболевание протекает бессимптомно. Однако дело тут далеко не в особенном иммунитете, а в активной работе по выявлению контактных лиц ранее заболевших. Ведь почти 80% от общего числа зарегистрированных случаев коронавируса – это люди, которые общались с инфицированными. При этом только у 73 человек заболевание протекает с пневмонией, у некоторых – в тяжелой и очень тяжелой формах.
Вылечившихся уже 29 пациентов, трое из них – дети. Все выписанные еще две недели будут находиться под наблюдением врачей на дому. Ведь пока неизвестно, если у переболевших устойчивость к инфекции.
За весь период среди заразившихся было 20 детей. 17 из них еще находятся на лечении. Как рассказали в краевом Минздраве, заболевание у несовершеннолетних, как правило, протекает в легкой степени тяжести и практически не выявляются случаи пневмонии.
По данным оперштаба на 27 апреля, всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовали свыше 21 тысячи человек. Под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся 1502 человека.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о введении пропускного режима на границах региона. Посты организуют на всех дорогах межрегионального значения. Сотрудники ГИБДД, полиции, Роспотребнадзора, представители Роcгвардии и органов местного самоуправления будут останавливать машины и проверять документы.
До конца апреля выборочно, а с 1 мая меры ужесточат. При остановке у выезжающих за пределы региона уточнят, насколько поездка срочная и необходимая. А также предупредят, что по возвращению в Алтайский край "путешественники" отправятся на 14-дневный карантин.При въезде в регион выдадут постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции. Контролировать, что вы сидите дома, будут полицейские и врачи. Сколько продлится такой режим – пока неизвестно. Эпидситуация лучше не становится, число заболевших за две недели выросло с 30 до 310 человек.
Вернуть в поликлиники плановые приемы пока невозможно.
"Уважаемые друзья, вы же сами все видите, как в разных регионах РФ фиксируется вспышки заболеваний в медицинских организациях. Они становятся, по сути, источниками инфицирования достаточно большого количества людей. Поэтому сегодня пока не время", – заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
По его словам, этот запрет помогает избежать скученности людей и тем самым уберегает от резкой вспышки заболеваемости COVID-19. Сейчас в медучреждениях продолжают принимать пациентов, которым необходима неотложная медицинская помощь.
А вот плановую медпомощь пока перенесли на "отдаленный период", уточнил министр. Ее будут вводить постепенно.
Власти сообщили, что на руднике сейчас работают только те специалисты, которые поддерживают деятельность предприятия, чтобы оно функционировало в непрерывном цикле. Этим сотрудникам нельзя покидать территорию промплощадки. Остальные пребывают в обсерваторе, в лечебном отделении или дома в изоляции.
В краевом Минздраве рассказали, что в Змеиногорске дополнительно обследуют всех, кто обращался в больницы с симптомами ОРВИ за последние 10 дней. Это 73 человека, данные всех известны.
Подробнее о том, что происходит в районе и как реагируют на происходящее местные жители – в материале amic.ru.
В 2020 году Родительский день будет во вторник, 28 апреля.
Запрета на посещение кладбищ в Алтайском крае нет, но согласно указу губернатора, жителям региона рекомендуют воздержаться от посещения мест захоронения и храмов на время ограничительных мер.
Кроме того, организованная доставка горожан к местам захоронений на Родительский день запрещена. Поэтому бесплатных автобусов до кладбищ в Барнауле 28 апреля не будет.
В алтайском обсерваторе в санатории "Сосновый бор" в настоящий момент находятся 65 человек.
В числе "постояльцев" люди, которые прилетели в регион из Москвы, а также туристы, прибывшие из Азии транзитом через Казахстан. Речь идет о тех россиянах, которые 15 апреля прилетели в Казахстан из Вьетнама, Индонезии и Таиланда, и на двух автобусах их доставили в Барнаул.
Позже в обсерватор также направили туристов, которые прибыли из Индии.
В Барнауле 9 мая во дворах многоэтажек проведут праздничные мини-концерты. Чтобы их посмотреть, даже не надо нарушать режима изоляции. Достаточно лишь выйти на балкон.
Акцию "Победа в каждом из нас. Поем у дома" проведет региональное отделение "Волонтеров Победы". Несколько команд, состоящих из певца и звукорежиссера, 9 мая с 11 до 13 часов будут ездить по барнаульским дворам и исполнять песни.
Напомним, празднование Дня Победы перенесли с 9 мая на более поздний период. Это связано с неблагоприятной эпидситуацией в стране.
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