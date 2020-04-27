Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 29

Число зараженных в Алтайском крае: 310

27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Общее число инфицированных достигло 310. При этом, как сообщили в оперштабе, еще у одного человека есть клинические проявления, но нет лабораторного подтверждения заболевания.

За прошедшие сутки в Барнауле выявили 13 человек, в Бийске – шесть, в Павловском и Первомайском районах – по двое, в Змеиногорске и Поспелихинском районе – по одному. Впервые коронавирус зарегистрировали в Немецком и Романовском районах. Таким образом, география COVID-19 в регионе продолжает расширяться.

В Минздраве сообщили, что у 74% зараженных заболевание протекает бессимптомно. Однако дело тут далеко не в особенном иммунитете, а в активной работе по выявлению контактных лиц ранее заболевших. Ведь почти 80% от общего числа зарегистрированных случаев коронавируса – это люди, которые общались с инфицированными. При этом только у 73 человек заболевание протекает с пневмонией, у некоторых – в тяжелой и очень тяжелой формах.

Вылечившихся уже 29 пациентов, трое из них – дети. Все выписанные еще две недели будут находиться под наблюдением врачей на дому. Ведь пока неизвестно, если у переболевших устойчивость к инфекции.

За весь период среди заразившихся было 20 детей. 17 из них еще находятся на лечении. Как рассказали в краевом Минздраве, заболевание у несовершеннолетних, как правило, протекает в легкой степени тяжести и практически не выявляются случаи пневмонии.

По данным оперштаба на 27 апреля, всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовали свыше 21 тысячи человек. Под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся 1502 человека.