Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 30

Число зараженных в Алтайском крае: 324

14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число инфицированных достигло 324 человек, в том числе 22 ребенка. При этом, как сообщили в Минздраве, еще у одного ребенка есть клинические проявления, но нет лабораторного подтверждения заболевания.

За прошедшие сутки в Барнауле выявили трех зараженных, в Бийске, Змеиногорском и Поспелихинском районах – по двое заболевших, в Павловском, Новичихинском, Немецком, Егорьевском районах и Рубцовске – по одному. Специалисты краевого управления Роспотребнадзора устанавливают, с кем они контактировали.

Большинство инфицированных в Алтайском крае заразились после контакта с носителями COVID-19 (таких 250), 28 случаев – завозные.

В 236 случаях заболевание протекает бессимптомно. У 44 больных выявлена внебольничная пневмония, у 44 – ОРВИ.

Еще шесть пациентов выписали из больницы за последние сутки. Таким образом, выздоровевших от COVID-19 в Алтайском крае уже 35.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 23 тыс. человек. Под меднаблюдением находится 1601 человек.