Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 30

Заболевших в Алтайском крае снова стало больше. Несмотря на рекомендации и ограничения, барнаульцы отправились в Родительский день на кладбища, а Росреестр освободил бизнес от проверок до конца года. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.
За прошедшие сутки в Барнауле выявили трех зараженных, в Бийске, Змеиногорском и Поспелихинском районах – по двое заболевших, в Павловском, Новичихинском, Немецком, Егорьевском районах и Рубцовске – по одному. Специалисты краевого управления Роспотребнадзора устанавливают, с кем они контактировали.
Большинство инфицированных в Алтайском крае заразились после контакта с носителями COVID-19 (таких 250), 28 случаев – завозные.
В 236 случаях заболевание протекает бессимптомно. У 44 больных выявлена внебольничная пневмония, у 44 – ОРВИ.
Еще шесть пациентов выписали из больницы за последние сутки. Таким образом, выздоровевших от COVID-19 в Алтайском крае уже 35.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 23 тыс. человек. Под меднаблюдением находится 1601 человек.
Из-за коронавируса управление Росреестра по Алтайскому краю не станет проводить проверки предпринимателей в регионе до конца года. Однако этот мораторий не действует на физлиц.
В апреле ведомство отказалось от проведения плановых проверок бизнеса, хотя велика вероятность, что эта "пауза" продлится и в мае.
Мораторий на проверки не касается жалоб и экстренных ситуаций. В таком случае проверки обязательно проводятся.
Волонтерский штаб, который помогает пожилым и маломобильным жителям Алтайского края во время режима самоизоляции, уже отработал более 1,6 тыс. заявок (по данным на 27 апреля). Добровольцы покупают продукты, лекарства, оплачивают ЖКХ – в общем, делают все необходимое, чтобы пенсионеры сохраняли изоляцию и не покидали дома.
Волонтеры часто сталкиваются с тем, что пожилые люди очень стесняются просить о помощи. Однако переживать и напрягаться по этому поводу не нужно – штаб принимает заявки по телефону федеральной горячей линии 8 (800) 200-34-11, а также региональной по телефону 8 (800) 700-51-22.
Подробнее о том, как работает штаб, читайте в материале amic.ru.
На майские праздники не удастся уехать отдыхать на природе и пожарить шашлыки. Объясняем почему.
В связи с ограничениями из-за коронавируса до 1 июня не работают турбазы, палаточные лагеря, гостевые и "зеленые" дома, санатории и иные туркомплексы. Им попросту нельзя принимать туристов.
До 12 мая также нельзя находиться в лесу (и даже на въезде на его территорию) из-за противопожарного режима.
За соблюдением требований следят сотрудники полиции, Роспотребнадзора и местного самоуправления. На майские праздники контроль усилят.
За несоблюдение требований нарушителям грозят штрафы – до 30 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч – для ИП, до 300 тысяч – для юрлиц.
В Рубцовске решили не пускать в общественный транспорт людей без средств индивидуальной защиты. Эта мера необходима для защиты пассажиров от заражения.
"Сегодня, в условиях, когда новая коронавирусная инфекция распространяется по городам и селам Алтайского края, чрезвычайно важно соблюдать все возможные меры профилактики", – заявляют в пресс-центре администрации.
Новые правила начнут действовать с пятницы, с 1 мая 2020 года.
Уже 519 человек по собственному желанию сдали тест на COVID-19 в Алтайском крае (по данным на 27 апреля).
Сейчас платно сдать анализы можно в четырех медучреждениях края. Это частные клиники "ДНК-Диагностика" и "Хелми" в Барнауле, а также консультативно-диагностические центры Бийска и Рубцовска. Стоит такая процедура от 1200 до 1430 рублей.
Инфекцию по результатам платного анализа диагностировали лишь в одном случае. После этого положительный тест перепроверили в лаборатории Роспотребнадзора. Результат подтвердился, заболевшего госпитализировали.
214 несовершеннолетних нарушили режим самоизоляции в Барнауле за апрель.
С 6 по 25 апреля администрация Индустриального района вместе с полицией провела 12 рейдов по общественным местам.
С нарушителями провели профилактические беседы, в отношении четырех родителей составили протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, ответственность понесут и 10 подростков.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- как отдыхаем на майские праздники;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- власти придумали, как поддержать алтайский бизнес;
- как продлить больничный работающим пенсионерам;
- как семьям с детьми получить новые выплаты;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- можно ли рассчитывать на возврат денег за путевки из фонда туроператора;
- что делать, если работодатель отправляет в отпуск без содержания;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии;
- что делать, если нечем платить ипотеку и кредит (спойлер: там все непросто);
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как получить пенсию, если выходить нельзя и почта не работает;
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине.
Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?
- Что изменилось в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Что можно и нельзя делать в период самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
- Как оказывают медицинскую помощь в Алтайском крае во время режима самоизоляции.
- Какие сферы бизнеса Алтайского края теперь могут возобновить работу.
- Что нельзя нарушать во время режима повышенной готовности и причем тут самоизоляция.
- Как и кого штрафуют за нарушения режима повышенной готовности
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