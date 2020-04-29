"Бессмертный полк – онлайн": что это за акция и как поучаствовать в шествии

"Бессмертный полк – онлайн". Что это такое?

Это федеральная акция, которую разработало движение "Бессмертный полк России". По сути, это то же самое шествие с фотографиями участников Великой Отечественной войны, но только в формате онлайн.

Чтобы попасть в виртуальный строй, нужно разместить портреты ветеранов на специально созданной интернет-платформе, рассказал Сергей Макаров, сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".

Из фотографий создадут единую базу данных. Она и сформирует автоматически видеоряд. Как уточнили "Интерфаксу" организаторы, портреты в онлайн-шествии будут размещаться не по алфавиту, а в порядке поступления.

Трансляция акции пройдет на сайте "Бессмертный полк России", на медиаэкранах, площадках онлайн-кинотеатров Okko, "Море.тв", телеканалах СТС, "Победа", в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на различных online-платформах.