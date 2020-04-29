Как отдыхаем на майские праздники и когда все-таки выходим на работу

Как и сколько дней будем отдыхать на майские?

Почти как обычно (но не совсем). Условно майские праздники 2020 можно разделить на два периода. Первый продлится с 1 по 5 мая включительно:

1 мая – праздник Весны и Труда в 2020 году – нерабочий день, выпадает на пятницу;

2 мая и 3 мая – суббота и воскресенье – календарные выходные;

4 и 5 мая – понедельник и вторник – будем отдыхать из-за переноса нерабочих дней с 4 и 5 января 2020 года (согласно постановлению правительства "О переносе выходных дней в 2020 году").

9 мая – суббота – нерабочий праздничный день;

10 мая – воскресенье – календарный выходной;

11 мая – понедельник, стал нерабочим из-за того, что День Победы (нерабочий праздничный день) выпал на календарный выходной.

Второй период продлится три дня: с 9 по 11 мая включительно:

Но между первыми и вторыми майскими выходными 6, 7 и 8 мая (среда, четверг и пятница) теперь тоже будут нерабочими по решению президента Владимира Путина. Впрочем, тем, кому разрешено работать в офисах или на "удаленке", потрудиться все же придется.