Виртуально и реально. Как пройдет День Победы в 2020 году

Будем ли мы праздновать День Победы 9 мая?

Да, соблюдая все требования безопасности и режим самоизоляции. По словам президента Владимира Путина, в День Победы в небе россияне увидят авиационную технику, современные боевые самолеты и вертолеты. В парадном строю они пролетят над столицей. А в городах вечером 9 мая обязательно состоится традиционный праздничный салют. Его можно посмотреть не выходя из дома.

"Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. И конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споем "День Победы", "Катюшу", "Землянку" – песни, которые любим и знаем наизусть", – сказал президент.

Также 9 мая по всей стране пройдет виртуальный "Бессмертный полк". Онлайн-шествие начнется в 11:00 в каждом регионе, начиная с Дальнего Востока. Видеоряд будут транслировать на сайте полка, на медиаэкранах и телеканалах. Подробнее о том, как принять участие в этой акции – читайте в материале amic.ru.