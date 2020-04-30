Мир, труд, гулять не дают. Как весело провести майские праздники не выходя из дома?

Полететь в космос

А почему бы, собственно, и нет? С виртуальными турами сегодня можно посетить даже космос. Поэтому, если вы с детства мечтали стать космонавтом, но затем что-то пошло не так, выходные – самое время исправить это недоразумение.

Например, можно ощутить себя на орбите МКС, наблюдая за Землей через веб-камеру станции. А для тех, кому нашей орбиты мало, NASA разработали массу приложений для виртуальных путешествий в космическом пространстве: например, можно отправиться на экзопланеты. Особенно хорошо изучать космос в VR-очках: тогда вам и назад, в рабочие будни, возможно, возвращаться не захочется.

Еще два замечательных проекта можно найти у РИА "Новости": здесь вы с помощью дополненной реальности можете изучить черную дыру, а здесь – вообще побывать в будущем, на первой международной лунной станции.