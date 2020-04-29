Среда, 29 Апрель, 20:38

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,69
€ 80,05
21°

99399 +5841
Обь
448см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Вопрос дня



Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 31

, ИА "Амител"
Главное за 29 апреля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Общепит и парикмахерские просят разрешить им работать, пропускной системы в Алтайском крае не будет (пока), а школьников пораньше отпустят на каникулы. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.

1
Число зараженных в Алтайском крае: 348

24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число инфицированных достигло 348, в том числе 26 детей.

За минувшие сутки в Барнауле COVID-19 диагностировали у семи человек, в Бийске – у трех, в Змеиногорском районе – у десяти человек, в Новичихинском, Немецком и Камне-на-Оби – по одному. Впервые случай заражения зафиксировали в Кулундинском районе. Специалисты управления Роспотребнадзора выясняют, с кем они контактировали.

По данным оперштаба, на 29 апреля под наблюдением врачей находятся 1583 человека (за сутки добавилось – 177). Сняли с наблюдения 7522 человека (за последние сутки – 195). Всего на новую коронавирусную инфекцию обследовали 25 тыс. человек. Выписали из больниц 44 человека.

2
Бизнес хочет работать

Руководители алтайских бизнес-сообществ снова обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить работать общепиту, парикмахерским, салонам красоты, частным медцентрам, магазинам, ломбардам и другим компаниям.

"Важно минимизировать кризисные явления, использовать возможности по сохранению рабочих мест, смягчить удар для бизнеса", – сказано в обращении.

Под документом подписались алтайский депутат, бизнесмен, председатель совета алтайской "Деловой России" Юрий Матвейко, исполнительный директор Союза промышленников Виктор Мещеряков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, бизнес-омбудсмен Павел Нестеров и многие другие.

Впрочем и Минздрав, и Роспотребнадзор уже неоднократно заявляли, что пока салоны красоты открывать нельзя: они находятся в группе риска по распространению COVID-19. Ведь контакт мастера и клиента слишком тесный, что способствует передаче коронавирусной инфекции. О том, что медцентрам давать право работать еще рано, много раз говорил и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов: "Уважаемые друзья, вы же сами все видите, как в разных регионах РФ фиксируется вспышки заболеваний в медицинских организациях. Они становятся, по сути, источниками инфицирования достаточно большого количества людей. Поэтому сегодня пока не время".

3
И без пропусков сойдет
В Алтайском крае не планируют вводить систему получения онлайн-пропусков, заявил министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов. 

Однако он отметил, что всем регионам, включая и Алтайский край, поступило поручение от президента изучить опыт на примеры Москвы и Московской области. "Мы посмотрели, как работает приложение "Госуслуги СТОП коронавирус". Оно доступно для всех, его может изучить любой. Но каждый субъект принимает сам решение о внедрении этой технологии. Позиция правительства края – не вводить эту систему", – сказал Зрюмов.

В 13 регионах страны уже внедрили систему для обязательного получения пропуска на выход из дома. Перед тем как выйти на улицу, жители должны получить разрешение на поход в магазин или аптеку, выгул животных, поездку в больницу, на работу или к родным.

4
Каникулы стали ближе

Учебный год в алтайских школах сократят из-за коронавируса.

Учащиеся с 1-го по 8-й класс уйдут на каникулы уже с 22 мая. До этого времени обучение будет проходить в удаленном режиме.

Для учеников 9 и 11 классов учебный год продлят до 8 июня. Выпускникам нужно будет готовиться к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ, и в эти дни для них будут проводить консультации. С 8 июня начнется период экзаменов, который продлится до 31 июля.

Для учеников 10-х классов с 25 по 29 мая в Алтайском крае запланированы военные сборы. Но из-за ситуации с пандемией коронавируса пока непонятно, в каком формате они пройдут.

Что же касается периода с 6 по 8 мая, который теперь по решению президента считается нерабочим, тот тут родитель должен решить самостоятельно: учиться в это время ребенку или нет.

5
Обработка дорог и остановок

В Барнауле начали повторную дезинфекцию улиц и остановок общественного транспорта. Это необходимо для того, чтобы снизить угрозу распространения коронавирусной инфекции.

В ночь с 28 на 29 апреля специалисты успели обработать два десятка улиц города, в том числе Попова, Малахова и Красноармейский проспект.

Всего за цикл дезинфекции власти планируют обезопасить более 600 остановок и три подземных перехода.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?

Что еще почитать и посмотреть:

Бросили на произвол. Алтайский шахтер с COVID-19 о том, почему на руднике так много заболевших

"Раньше секса не было, теперь – безработицы". Как бизнесмен за кредитом под 0% ходил

"Пойду к Томенко": директор "Оби" ищет 3,5 млн на зарплату 150 сотрудников бассейна

Луч надежды: что пообещал россиянам Путин после месячной самоизоляции

Спарта и "Закон жизни". В Сети оценили очередное обращение Владимира Путина

Виртуально и реально. Как пройдет День Победы в 2020 году

Какая погода будет на майские праздники в Алтайском крае

 

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
20:10
Виктор Томенко разрешит работать парикмахерским, но не всем 0
19:44
Здание Ассановского особняка в Бийске отремонтировали после обращения чиновников 0
19:21
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 31 0
18:41
Так заканчивается дружба. Житель Алтайского края оставил соседа без глаза 3
18:22
Главу района в Республике Алтай, где обнаружили первый случай COVID-19, уволили 1
18:14
Хорохордин продлил режим самоизоляции в Республике Алтай до 15 мая 0
18:06
Академик Лео Бокерия призвал власти Алтайского края оперативно лечить больных 1
17:48
Никого на произвол не бросали. Руководство о ситуации на алтайском руднике 6
17:38
Житель Алтая из неприязни к соседу сжег его автомобиль 4
17:22
Глава ЦБ допустила возможность резкого снижения ключевой ставки 6
17:06
Все там будем. В Рубцовске люди заваливают мусором могилы 5
17:03
Ученые из Великобритании представили новый "чудо-препарат" для борьбы с COVID-19 0
16:50
Невозмутимый пенсионер пытался доехать до Барнаула по "встречке". Видео 10
16:36
Пульмонолог назвал главный симптом коронавируса 2
16:26
В Барнауле пожарные ликвидировали возгорание в частном секторе 0
16:13
Еще четыре алтайских предприятия попали в список системообразующих 1
16:00
Алиса, Виктория и Евгений. В Алтайском крае родилась первая в этом году тройня 5
15:54
Момент жесткого ДТП в Барнауле попал на видео 18
15:37
Число зараженных COVID-19 в России приблизилось к 100 тысячам 1
15:24
Нового главу полиции назначили в Барнауле 10
15:20
Ректор АлтГУ стал экспертом по вопросам обучения иностранных студентов в России 1
15:12
Коронавирус захватывает запад Алтайского края. Карта распространения COVID-19 4
15:02
Рекордный трафик без увольнений: как IT-отрасль Алтая работает во время COVID-19 2
14:47
Пациент показал, как кормят больных коронавирусом в Рубцовске 39
14:33
К лету готова. Норвежская модель продемонстрировала идеальную фигуру 8
14:24
Над мусорными баками в Барнауле устанавливают камеры видеонаблюдения 33
14:13
В Кремле разъяснили, кто будет работать в майские праздники 1
14:01
Молодые ученые Алтая получат по 500 тысяч рублей на исследования 1
13:50
Виктор Томенко поднялся на одну строчку в рейтинге российских губернаторов 25
13:39
В Барнауле начали повторную дезинфекцию улиц от коронавируса 28
13:26
Какая погода будет на майские праздники в Алтайском крае 0
13:14
В Сеть утекли данные 12 миллионов российских клиентов микрокредитных организаций 4
13:01
Предпринимателей Алтая научат работать на Alibaba 7
12:54
Виртуально и реально. Как пройдет День Победы в 2020 году 0
12:45
Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Бийске 5
12:34
Глава Роспотребнадзора раскритиковала сибирский регион за проведение Пасхи в храмах 3
12:26
Коронавирус не помешает СГК провести ремонт теплосетей в Алтайском крае 0
12:16
Ученые перенесли дату окончания пандемии коронавируса в России 7
12:05
"Вопроса не стоит": власти Алтая не будут вводить в регионе онлайн-пропуска 6
12:02
Спарта и "Закон жизни". В Сети оценили очередное обращение Владимира Путина 14
11:48
Открыть общепит и салоны красоты. Алтайский бизнес вновь обратился к Томенко 50
11:42
Сибиряки заподозрили высокопоставленного чиновника в поджоге леса и избили его. Видео 17
11:31
МВД хочет получить доступ к банковской тайне 13
11:21
Каникулы начнутся раньше. Когда закончится учебный год 2020 для алтайских школьников 11
11:14
Вкуснейший завтрак для повышения работоспособности. До безобразия просто и полезно 3
11:01
"Бессмертный полк – онлайн": что это за акция и как поучаствовать в шествии 2
10:57
Новые случаи коронавируса подтвердили в Алтайском крае 11
10:50
Еще девять человек вылечили от коронавируса в Алтайском крае 7
10:43
Очевидцы: газовый баллон взорвался в частном доме в Барнауле 2
10:35
Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае 22
10:23
Депутаты АКЗС посадили деревья памяти в честь участников Великой Отечественной войны 1
10:11
Инвестиции под нож: как Алтайский край будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году 2
10:03
Жаждут крови. Эксперты прогнозируют в регионе рост активности клещей 5
09:58
Спикер Госдумы раскритиковал страны, которые раздают деньги людям во время пандемии 44
09:46
"Эпидемий такого масштаба не было". Главврач алтайской больницы о COVID-19 11
09:28
"Раньше секса не было, теперь – безработицы". Как бизнесмен за кредитом под 0% ходил 12
09:14
На Алтае хозяин напавшей на ребенка собаки ответит рублем 6
09:02
Инвестиции в 1,5 млрд руб. СГК может взять в управление весь тепловой комплекс Бийска 3
08:52
Жесткое ДТП с опрокидыванием произошло в Барнауле 14
08:42
Письмо с фронта нашло адресата в Алтайском крае спустя 77 лет 0
08:30
Марата Башарова хотят лишить звания народного артиста из-за пьянства 12
08:16
Мини-парк и двор без машин. Как барнаульский квартал превращается в "Питер" 0
08:06
В Минздраве рассказали, кто более уязвим перед коронавирусом - мужчины или женщины 1
07:55
На Чуйском тракте стартует строительство двухуровневой развязки 0
07:46
Военный духовой оркестр выступил во дворах Алейска 0
07:38
Черепа и бубен. Красноярский шаман Виктор провел обряд против истерии из-за COVID-19 13
07:29
"Пойду к Томенко": директор "Оби" ищет 3,5 млн на зарплату 150 сотрудников бассейна 22
07:15
Лес и чистый воздух. Стоит ли покупать квартиру во время пандемии 0
07:02
На зарядку становись. Бодрящий комплекс для красивой фигуры от известного тренера 0
06:50
Вице-премьер надеется, что миллиарды из федерального бюджета помогут Алтайскому краю 9
06:35
Королева тьмы. Как выглядит модель с самой темной кожей в мире 8
06:28
Как отдыхаем на майские праздники и когда все-таки выходим на работу 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.