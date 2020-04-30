Еще ужесточат, чтобы потом смягчить. Какие изменения вступят в силу в мае 2020 года?

Нерабочие дни продлили до 12 мая

С таким объявлением Владимир Путин обратился к россиянам в ходе совещания с губернаторами и членами правительства. Причем президент подчеркнул, что режим нерабочих дней распространяется не только на праздники с 1 по 5 и с 9 по 11 мая, но и на период с 6 по 8 мая. Как и прежде, нерабочие дни предполагают сохранение зарплаты для сотрудников (по крайней мере, на бумаге).

Напомним, это уже третье подобное заявление президента. Сначала он обратился к нации 25 марта и объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. 2 апреля Путин снова выступил перед россиянами: на этот раз нерабочим он решил сделать весь апрель. Но это вовсе не означает, что после 11 мая нерабочие дни закончатся: это решение властям еще предстоит принять.