Еще ужесточат, чтобы потом смягчить. Какие изменения вступят в силу в мае 2020 года?

Из-за пандемии коронавируса изменения в законодательстве теперь происходят каждую неделю. И нововведения теперь появляются не с первым числом нового месяца, а с очередным выступлением президента (а в Алтайском крае – еще и губернатора). Мы собрали самые важные изменения, которые повлияют на жизнь в России и в Алтайском крае в мае. Но не гарантируем, что уже завтра не появится что-то новое.
С таким объявлением Владимир Путин обратился к россиянам в ходе совещания с губернаторами и членами правительства. Причем президент подчеркнул, что режим нерабочих дней распространяется не только на праздники с 1 по 5 и с 9 по 11 мая, но и на период с 6 по 8 мая. Как и прежде, нерабочие дни предполагают сохранение зарплаты для сотрудников (по крайней мере, на бумаге).
Напомним, это уже третье подобное заявление президента. Сначала он обратился к нации 25 марта и объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. 2 апреля Путин снова выступил перед россиянами: на этот раз нерабочим он решил сделать весь апрель. Но это вовсе не означает, что после 11 мая нерабочие дни закончатся: это решение властям еще предстоит принять.
Об этом президент сказал на том же совещании. Если за период майских праздников эпидемиологическая обстановка не ухудшится, то с 12 мая в России начнут поэтапно снимать ограничения. При этом Путин подчеркнул, что решения по разным регионам будут приниматься отдельно.
"Угроза не исчезнет во всех регионах сразу. Поэтому нельзя под копирку отменять ограничения", – отметил гарант Конституции.
До 5 мая Путин поручил правительству разработать критерии, по которым будут определять возможность последовательного выхода из ограничений. А затем у региональных властей будет неделя, чтобы определиться с тем, стоит ли смягчать режим и как это сделать.
При этом в Алтайском крае режим ограничений пока только ужесточают. С 1 мая на границах региона введут жесткий пропускной режим. Такие же ограничения уже действуют в Республике Алтай, скоро их планируют ввести в Кемеровской и Новосибирской областях.
На всех дорогах межрегионального значения организовали КПП. Уже сейчас сотрудники Госавтоинспекции, Роспотребнадзора и Росгвардии работают в режиме наблюдения. Но с 1 мая ведомства начнут действовать по-другому: останавливать машины, спрашивать цель приезда и смотреть документы.
При этом всем, кто приезжает в Алтайский край из других регионов, будут вручать постановление о 14-дневном карантине. А это значит, что в обязательном порядке нужно будет оставаться дома и ни с кем не контактировать: нельзя даже выносить в мусор и ходить в ближайший магазин. Контролировать соблюдение самоизоляции будут полицейские и медики.
Станут ли пускать в регион людей, которым негде изолироваться в крае, не уточняется.
Призывные комиссии в этом году начнут работать после 6 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны. Такое решение приняли председатели призывных комиссий в субъектах РФ, отмечается в бюллетене, который рассылает ведомство. При этом отправка новобранцев на военную службу начнется на две недели позже – не раньше 20 мая.
Напомним, традиционно весенний призыв в России начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля. В этом году сроки начала решили перенести из-за распространения коронавируса. Кстати, когда призыв закончится, в министерстве не уточняют.
В сообщении подчеркивается, что комиссариаты работают в противоэпидемиологическом режиме: сотрудники обеспечены защитными масками и антисептиками. А призывников изучают удаленно: "с использованием интернета и современных телекоммуникационных средств". Правда, как именно, не уточняется.
При этом в ведомстве отметили, что все новобранцы перед отправлением должны будут сдать тест на COVID-19.
С 1 мая Центробанк отменяет комиссию за денежные переводы между картами разных банков. В Банке России подчеркнули, что пошли на такой шаг для поддержки россиян во время пандемии.
Правда, операция будет бесплатной только при определенных условиях. Во-первых, комиссию не будут брать за переводы до 100 тысяч рублей. Если вы превысите лимит, комиссия составит 0,5% от суммы, но не больше 1500 рублей.
А во-вторых, оба банка должны быть подключены к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка. Сейчас в ней зарегистрировано больше 50 банков. Весь список можно найти на официальном сайте СБП.
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Комментарии
хорошее будет?
- наверное,- когда-то