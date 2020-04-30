Парикмахерским и магазинам одежды разрешили работать, но не всем. Что это значит?

Губернатор Виктор Томенко пошел навстречу бизнесу и внес ряд изменений в указ 29 апреля. После месяца простоя в Алтайском крае снова заработают парикмахерские, магазины одежды и обуви. Однако далеко не все. Какие ограничения ввели власти и что будет работать – читайте в материале amic.ru.
Губернатор разрешил работать только тем парикмахерским, которые:
- находятся на первых этажах;
- имеют отдельный вход;
- будут принимать не более двух клиентов одновременно в отдельных кабинетах.
В указе об этом не говорится. Однако согласно рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах предпринимателям нужно:
- разобщить коллектив, чтобы сотрудники работали в отдельных кабинетах и в несколько смен;
- поставить на входе дозатор с антисептиком для обработки рук или положить дезинфицирующие салфетки;
- измерять температуру тела работников в начале и в течение рабочего дня, а тех, у кого градусник покажет повышение, отправлять домой;
- следить, чтобы парикмахеры регулярно мыли руки с мылом или обрабатывали их антисептиком;
- проводить уборку помещения с применением дезинфицирующего средства (каждые два часа обрабатывать им дверные ручки, выключатели, столы и стулья, оргтехнику, комнаты приема пищи, отдыха, туалет);
- иметь запас дезинфицирующих средств и медицинских масок на пять дней;
- проветривать помещения каждые два часа.
Да, но не все. Согласно внесенным изменениям, специализированные магазины, которые торгуют непродовольственными товарами (одеждой, обувью и проч.) работать могут. Но для этого:
- магазин должен находиться на первом этаже здания;
- иметь отдельный вход;
- посетители должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга;
- в помещении может быть одновременно не больше трех посетителей.
- для ИП – штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
- для юрлиц – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
2. В период с 1 по 10 мая включительно на территории Алтайского края приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, за исключением лиц, находящихся в командировках или служебных поездках.
3. Разрешена плановая вакцинация населения, в том числе вакцинация детей в рамках нацкалендаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В общем, теперь поставить прививку против клещевого энцефалита можно.
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Комментарии
чем гостиницы отличаются от квартир посуточно? их тоже запретили?
Издеваетесь что ли? Думаете будет соблюдаться дистанция и кол-во посетителей? не смешите.