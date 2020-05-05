Кого не коснутся нерабочие дни с 6 по 8 мая в Алтайском крае

Сколько продлится майский нерабочий период?

28 апреля глава государства в своем обращении заявил, что рабочие дни между майскими праздниками станут нерабочими. Речь идет о 6, 7, 8 мая.

"Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали – брали отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать", – пояснил Владимир Путин.

Таким образом, с учетом всех нерабочих дней майские праздники продлятся у россиян с 1 по 11 мая (при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах).