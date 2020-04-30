Пива много не бывает. Как в Алтайском крае предлагают ограничить работу "пивнушек"

Пить или не пить – каждый решает сам. А вот продавать алкоголь или нет – это уже вопрос, требующий тщательного обсуждения и учета мнений всех заинтересованных. И у регионов есть возможности ограничивать работу "пивнушек", если они мешают жителям. В Алтайском крае эта тема – одна из самых острых. Всегда есть те, кто предлагает закрывать кабаки только лишь ради политического пиара. А есть еще те, для кого такое закрытие может обернуться крахом бизнеса. И те, кто действительно страдает от пьяных дебошей под окнами. Коронавирус спровоцировал новую волну дискуссий. Но приведет ли это к реальным ограничениям, разбирался amic.ru.
Чего тут обсуждать? Закрывать да и все.
Не все так просто. Да, часто "пивнушки" находятся на первых этажах жилых домов. И нередко местным жителям приходится терпеть "бесплатные концерты" пьяной публики, мусор и неприятный запах.
По словам зампреда комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игоря Панарина, депутаты получают от жителей множество жалоб.
"Действительно, есть не очень ответственные собственники, допускающие нарушения общественного порядка. Если посетители выходят на улицу, шумят, недостойно себя ведут, то нужно регулировать правила их работы", – сказал он.
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин тоже получает массу обращений. Омбудсмен неоднократно заявлял, что безопасность и спокойствие жителей важнее бизнес-интересов. И особенно сейчас, когда вся страна борется с более серьезной проблемой.
"Если раньше соседство с "наливайкой", работающей на первом этаже, для жильцов многоквартирного дома ассоциировалось в основном с шумом и мусором, то в условиях реальной угрозы распространения коронавирусной инфекции пивные и скопления их клиентов превратились в потенциальные источники распространения заболевания", – написал он в Instagram.
И все-таки продажа алкоголя – это тоже бизнес. Судя по огромному количеству "пивнушек", очень прибыльный. Два больших пивзавода региона – Барнаульский и Бочкаревский – из года в год входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. Например, Барнаульский пивзавод заплатил за 2018 год более 2,56 млрд рублей налогов. В том числе и на эти деньги строят школы и сады, ремонтируют дороги.
Но эксперты все же сходятся во мнении: ограничения нужны. Тем более что регионы получили на это "зеленый свет" от Госдумы. Вопрос в том, когда именно.
Парламент Алтайского края и некоторых других субъектов обращался в Госдуму с просьбой дать больше прав для регулирования работы баров. Это право регионы получили в апреле 2020 года. И теперь алкоголь нельзя продавать в заведении (если оно находится в жилом доме), где зал для клиентов менее 20 квадратных метров. Однако местные депутаты могут сделать эту норму еще строже.
Что же касается ограничений из-за коронавируса, то большинство баров подобного типа они не коснулись (в Барнауле закрылись единицы). Пиво и алкоголь – это продовольственные товары, а потому торговать ими можно. Хотя, как и для всего общепита, теперь только навынос. Некоторые дополнительно подстраховались и выставили на полки продукты (крупы, макароны) и товары первой необходимости (салфетки, маски, антисептики), что тоже дает право на работу.
Депутат АКЗС Иван Мордовин и вовсе считает, что можно было бы запретить продажу на майских праздниках. Как, например, сделали в Курганской области.
"Меры радикальные и, очевидно, весьма непопулярные. Однако в условиях распространения пандемии и низкой самодисциплины граждан могут иметь положительный эффект", – написал Мордовин в своем Telegram-канале.
Депутат Барнаульской гордумы, председатель Координационного совета предпринимателей Барнаула Юрий Ряполов уверен: подобные запреты не помогут ни людям, ни бизнесу.
"Закрытие или сокращение легальных потоков алкоголя тут же приведет к росту продажи нелегального товара. Той же "казашки" или других напитков сомнительного качества. Как рассказывал мне один руководитель пивного бара, как только он закрывает заведение в 21:00, народ плавно перетекает к частным автомобилям, покупая там самогон", – говорит он.
Как рассказал amic.ru руководитель одного из баров, если раньше пятничный или субботний день приносил ему 80 тысяч дохода, то теперь только 30 тысяч.
Но алтайские власти пока не намерены вводить такое ограничение. Этого вопроса нет в повестке ближайшей сессии АКЗС, а принимать решение будут именно депутаты.
"Я думаю, мы вернемся к теме не раньше августа-сентября, когда жизнь войдет в нормальный ритм", – сказал председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев.
Игорь Панарин добавил, что, несмотря на недовольство жителей, решать вопрос в одностороннем порядке никак нельзя. Перед тем как вводить какие-то ограничения или снимать их, предстоит детально проработать все вопросы, выслушать мнения всех сторон.
"Тема очень актуальная. Но в этом вопросе нужно учитывать и интересы предпринимателей. Они брали кредиты, вкладывали средства при том законодательстве, которое было тогда. Мы не боремся с этим бизнесом, а пытаемся навести порядок", – подчеркнул депутат.
Но даже когда коронавирус останется в прошлом, депутаты вряд ли пойдут на полный запрет "пивнушек" в жилых домах. А вот другие требования, скорее всего, ужесточат. В том числе и минимальный размер зала. Сейчас по закону это 20 "квадратов". По словам Лунева, АКЗС может прописать в законе минимум 50 метров. Собственно, как и было год назад, пока эту норму не отменили по требованию прокуратуры.
Комментарии
два этажа подо мной пивнушка работает до часа ночи, просто стучат и говорят иришка, открой. И пьют потом на улице, орут, матерятся, курят (окна не открыть)
Позвольте уже пить внутри наливаек!
Вся эта алкашня после запрета пить внутри пивнушек теперь кучкуется на скамейках у подъездов. Полиция как известно, у нас только галочки, и способна только на то, чтобы подростков по паркам гонять.
Из дома выйти/зайти невозможно чтобы не пересечься с пьяной толпой. Тут не только риск заразиться коронавирусом но и риск банальных вспышек бытовых конфликтов.