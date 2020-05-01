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Почему 1 мая отмечают день весны и труда? И причем тут шашлыки?

, ИА "Амител"
На Первомай в России проходят массовые шествия, организованные политическими партиями и профсоюзами

Фото: Екатерина Смолихина, 2018 г. /Amic.ru

1 мая во многих странах мира отмечают праздник Весны и Труда. Другое его название, сегодня слегка забывшееся -  День международной солидарности трудящихся. В России его еще называют Первомай. Праздник этот учрежден в память о борьбе рабочих за свои права в конце XIХ-начале XX века. Подробнее об истории праздника читайте на amic.ru.

1
За какие права боролись рабочие по всему миру?

Это сегодня мы привыкли к восьмичасовому рабочему дню, обеденному перерыву и выходным в субботу и воскресенье. И плохо себе представляем, как на работу выходили дети. 

В XIX веке рабочий день на фабриках и заводах длился 12-15 часов ежедневно. На завтрак, обед и ужин отводилось по 20-30 минут. Зарплаты были мизерными — безработных, приехавших из обнищавших деревень, было слишком много. При этом женщинам платили меньше, чем мужчинам, независимо от того, сколько они наработали. А детский труд был самым дешевым. Хотя работали дети наравне со взрослыми — никаких поблажек им не делали, а "приучать к профессии" их начинали с пяти-шести лет.

И да — никаких отпусков, больничных и выходных по субботам и воскресеньям тоже в то время не было. Исключения составляли лишь крупные религиозные праздники. И так люди жили в России и в Европе.
Конечно, все это в итоге вызвало недовольство рабочих. Они стали объединяться в профсоюзы и требовать повышения заработной платы и восьмичасового рабочего дня.

2
При чем тут 1 мая?

1 мая 1886 года в городе Чикаго (США) рабочие провели демонстрацию с требованиями установить восьмичасовой рабочий день. Полиция жестоко обошлась с участниками акции. Несколько рабочих погибли. В ответ вспыхнули кровопролитные митинги по всей стране, которые очень жестко были подавлены. Были жертвы как со стороны полицейских, так и со стороны рабочих. .

Через три года — летом 1889 года Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями по всему миру. Впервые 1 мая отметили в 1890 году рабочие Бельгии, Франции, Германии, США, Дании, Испании и некоторых других стран.

3
Когда Первомай пришел в Россию?

В России впервые рабочие организовано выступили 1 мая 1891 году в Петрограде (Санкт-Петербург). После этого ежегодно рабочие стали собираться на так называемые "маевки" или собрания. Обычно они проходили за городом. К этому дню люди копили деньги и устраивали за городом настоящие празднества с шашлыками и другими деликатесами, которые обычно рабочие не могли себе позволить. Часто на таких маевках выступали активисты-революционеры, которые рассказывали рабочим о несправедливом к ним отношении.

Пожалуй, первые массовые забастовки рабочих в России произошли 1 мая 1900 года в Харькове. Там прошла уличная демонстрация, а сотрудники фабрики впервые не вышли на работу в этот день. Те события вошли в историю как Харьковская маевка. С начала 1900-х годов рабочие в этот день все чаще стали проводить митинги, демонстрации и забастовки. Такая инициатива получила распространение от рабочих, придерживавшихся социалистических взглядов. Полиция разгоняла и арестовывала участников маевок. Но историю уже было не остановить. 

4
Когда 1 мая стал выходным днем в России?

После Октябрьской революции 1917 года 1 мая стало официальным праздником, а спустя еще год его сделали выходным днем. Теперь демонстрации и парады проводились организованно и в них стали принимали участие военные. Первомайские демонстрации стали общенациональной традицией, колонны трудящихся шествовали по улицам городов и поселков под звуки приветствий руководителей КПСС и торжественную музыку. 

В 1928 году выходным днем сделают в нашей стране и 2 мая. С 1933 года в парадах стала принимать участие авиационная техника. Во время Великой Отечественной войны воздушные парады не проводили. Традиция возродилась в 1946 году, и до 1956 года авиация была задействована в майских парадах на Красной площади. С 1969 года отказались и от участия военной техники.

В советское время парады и шествия на Первомай ежегодно транслировались сначала по Всесоюзному радио, а с 1956 года — по Центральному телевидению.

1 мая 1990 года стало датой последней официальной первомайской демонстрации. Она состоялась незадолго перед распадом СССР. В 1992 году праздник получил новое название – "Праздник весны и труда".

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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