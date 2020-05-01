Как работают пропускные пункты в Алтайском крае и всех ли въезжающих ожидает карантин

А автобусы и поезда в другие регионы ходят?

Автобусы

Межрегиональные рейсы в настоящее время отменяются не из-за закрытой границы, а по причине низкой наполняемости пассажирами. "По нашей информации, за последние дни были рейсы, на которые продали по 2-3 билета. Естественно, что большой междугородний автобус с такой загрузкой не пройдет", – добавил Игорь Степаненко. О том, что в мае будут закрывать рейсы до Новосибирска и Горно-Алтайска, amic.ru также рассказал директор барнаульского автовокзала Алексей Богданов.

Однако в случае, если автобус все же поедет в другой регион, то жители Алтайского края должны знать, что при пересечении границы региона они получат постановление Роспотребнадзора о самоизоляции. "То есть мероприятия, которые сейчас проводятся, не ограничены границами Алтайского края. И сегодня все наши соседние регионы действуют аналогично. Это не попытка друг от друга отгородится, а попытка друг друга защитить", – уточнил Степаненко.

Поезда

В РЖД amic.ru рассказали, что рейсы Барнаул – Новосибирск ходить будут, и об отмене пока речи не идет. Однако, по словам Игоря Степаненко, электричка маршрута Барнаул – Черепаново (Новосибирская область) будет ходить по расписанию, но за пределы региона не выйдет. "Хочу предупредить о том, что до конечной точки электричка не доедет. Она прибудет до границы Алтайского края. Это, насколько я знаю, остановка "Красный боец". А далее электричка не следует", – сообщил зампредседателя правительства региона.

Самолеты

Как уточнили amic.ru в аэропорту краевой столицы 30 апреля, рейс Новосибирск – Барнаул выполняется, его не отменяли.