Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 32

Число зараженных в Алтайском крае: 382

34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число инфицированных достигло 382.

За минувшие сутки в Барнауле выявили 11 заболевших, в Змеиногорском районе – 6, в Бийске и в Поспелихинском районе – по 5, в Тальменском районе – 3, в Славгороде – 2, в Немецком и Павловском районе – по 1.

Причем резко выросло число заболевших детей: еще вчера их было 26, а сегодня уже 32.

Всего за весь период выписали из больницы 44 пациента, один человек скончался.

По данным оперштаба, на 30 апреля под наблюдением врачей находятся 1594 человека (за сутки добавилось 124), сняли с наблюдения 7635 человека (за последние сутки – 113).