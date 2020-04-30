Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 32

Губернатор Виктор Томенко разрешил парикмахерским и магазинам работать (но не всем), на границе Алтайского края с соседними регионами установили пропускные пункты, а из-за низкой загрузки с мая не будут ездить автобусы в Новосибирскую область и Республику Алтай. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.
34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число инфицированных достигло 382.
За минувшие сутки в Барнауле выявили 11 заболевших, в Змеиногорском районе – 6, в Бийске и в Поспелихинском районе – по 5, в Тальменском районе – 3, в Славгороде – 2, в Немецком и Павловском районе – по 1.
Причем резко выросло число заболевших детей: еще вчера их было 26, а сегодня уже 32.
Всего за весь период выписали из больницы 44 пациента, один человек скончался.
По данным оперштаба, на 30 апреля под наблюдением врачей находятся 1594 человека (за сутки добавилось 124), сняли с наблюдения 7635 человека (за последние сутки – 113).
После месяца простоя в Алтайском крае снова заработали парикмахерские, магазины одежды и обуви. Губернатор Виктор Томенко пошел навстречу бизнесу и внес ряд изменений в указ. Однако они коснулись не всех предпринимателей.
Дело в том, что открыться можно тем парикмахерским, которые работают на первом этаже, имеют отдельный вход, могут принимать не более двух клиентов одновременно и в отдельных кабинетах.
Практически то же касается и непродовольственных магазинов, но помимо соответствия требованию этажности они должны пускать в помещение не более трех посетителей, которые обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
А вот сходить на косметологические процедуры или маникюр пока не получится – салонам красоты, косметическим, массажным и спа-салонам, соляриям, баням и саунам работать пока не разрешили. Крепимся, друзья. Президент уже объявил, что после 12 мая власти начнут постепенно выводить регионы из режимов изоляции. Если эпидситуация не ухудшится, то не исключено, что скоро мы сможем вернуться к привычной жизни.
Теперь при остановке у выезжающего за пределы региона уточнят, насколько поездка срочная и необходимая. Кстати, аналогичные ограничительные меры в том или ином виде введены во всех сибирских регионах, поэтому выезжающие должны учитывать, что и "у соседей" их могут отправить на двухнедельную изоляцию.
А вот прибывающим в регион придется пройти строгую процедуру паспортного контроля и получить уведомление Роспотребнадзора о необходимости соблюдения двухнедельного карантина. У всех возьмут данные о целях приезда, месте и сроках пребывания в крае. Это необходимо для того, чтобы отслеживать соблюдение режима изоляции.
"Мы – гостеприимный регион, рады всех принимать, но время такое, что и нам не до гостей, и гости не должны никого подвергать риску", – пояснил губернатор Виктор Томенко.
Барнаульский автовокзал вынужден пойти на такие меры уже с 1 мая. Ведь сейчас наполняемость автобусов в Новосибирск и Горно-Алтайск составляет всего 10-20%. Возить людей стало просто экономически невыгодно: за месяц режима самоизоляции пассажиропоток обрушился на 80%.
"Мы вынуждены закрыть все такие рейсы. Без слез не глянешь, как автобус до Новосибирска, рассчитанный на 49 мест, везет трех человек", – рассказал директор предприятия Алексей Богданов.
По его словам, официально никаких установок об отмене рейсов с мая в Новосибирск или Республику Алтай ему из руководства края не давали. Но на автовокзале уже решили, что проще отменить эти рейсы, чем возить воздух.
К тому же на границах с соседними регионами при въезде в край всех обяжут заполнять специальные документы и по возвращению домой уходить на две недели на самоизоляцию.
Пять тонн продуктов отправили в Змеиногорский район из Барнаула. Эта гуманитарная помощь стала частью всероссийской акции #МыВместе. Продукты предназначены для многодетных и малообеспеченных семей, а также для пожилых людей.
Списки нуждающихся сформировали местные органы соцзащиты населения. Семьи получат:
- 500 килограммов крупы;
- 500 литров питьевой воды;
- 175 килограммов сырной продукции;
- 150 литров напитка "АйЧай".
А пожилым людям направят 350 килограммов продуктовых наборов.
Гуманитарный груз прибыл на контрольно-пропускной пункт в селе Саввушка. В ближайшее время помощь поступит и в другие муниципалитеты края, рассказали в Минсоцзащите региона.
Закрытый гроб и дистанция в 1,5-2 метра от него. Такие правила устанавливают на похоронах умершего с коронавирусом. В Алтайском крае такой случай один – первой жертвой COVID-19 стал житель села Логовское Первомайского района.
В похоронной службе рассказали, что все процедуры проводили в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
"В морге тело умершего было пропитано обеззараживающим раствором, упаковано в специальный пакет и только после этого уложено в гроб. Похороны проходили с закрытым гробом. Открывать его не разрешалось. Родственники на прощании находились на расстоянии двух-трех метров от гроба. Похоронили усопшего на обычном кладбище в обычной могиле. Сотрудники похоронной службы были в защитных костюмах и респираторах", – рассказал руководитель специализированной похоронной службы "Память" Алексей Золотарев.
Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.
Барнаульцам пока нельзя посещать Трассу здоровья. И это связано с двумя запретами.
Во-первых, в регионе действует режим самоизоляции. А во-вторых, в крае начался пожароопасный сезон. По данным главка МЧС, количество пожаров в лесах региона резко выросло. Уже зафиксировали 81 возгорание, хотя в прошлом году в аналогичный период их было всего 28.
Оставаться дома жителей краевой столицы попросил и мэр города Вячеслав Франк:
"В период майских праздников убедительно прошу вас воздержаться от поездок к родственникам, друзьям, знакомым. Не покидайте пределы региона! Поздравьте своих близких по телефону или онлайн. Продолжайте соблюдать режим самоизоляции! Используйте маски и перчатки, старайтесь выдерживать безопасную дистанцию на улице, в общественном транспорте и при посещении магазинов".
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- как отдыхаем на майские праздники;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как продлить больничный работающим пенсионерам;
- как семьям с детьми получить новые выплаты;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии;
- что делать, если нечем платить ипотеку и кредит (спойлер: там все непросто);
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине.
Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?
- Что изменилось в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Какие изменения внесены в указ губернатора 29 апреля.
- Что можно и нельзя делать в период самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
- Как оказывают медицинскую помощь в Алтайском крае во время режима самоизоляции.
- Какие сферы бизнеса Алтайского края теперь могут возобновить работу.
- Что нельзя нарушать во время режима повышенной готовности и причем тут самоизоляция.
- Как и кого штрафуют за нарушения режима повышенной готовности
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"Причем резко выросло число заболевших детей" - дык полные парки детей, бегают, кхыкают, догоняшки, мячики, пальцы, рыки в рот, сопли вытерли и т.д.