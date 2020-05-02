Без салюта, но с фонарями и флагами: как будут праздновать 9 Мая в Барнауле

В 2020 году масштабное празднование Дня Победы в России состоится после улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. 9 Мая в Барнауле все же решили отметить, но в онлайн-режиме. Вспомнить подвиги героев Великой Отечественной войны в этот день жителям города предстоит дома. Вместо салюта барнаульцы могут зажечь фонари или открыть окна квартир и спеть всем двором военные песни. Рассказываем о самых интересных мероприятиях, которые планируются в столице региона в День Победы.
Их будет немного. На главных площадях города отменены все мероприятия. Не будет и Парада Победы. Все праздничные события будут носить локальный характер. Например, с 11 до 13 часов в рамках акций "Фронтовая бригада" и "#поем_двором" барнаульские артисты будут давать небольшие концерты во дворах жилых домов в Барнауле. Выходить из квартир, чтобы спеть всем двором, не нужно. Просто откройте окна и поддержите артистов, громко подпевая.
На телеканале "Катунь 24" весь день будет идти специальный марафон, где поздравлять ветеранов с 75-й годовщиной Победы будут первые лица города и края. Здесь же пройдет трансляция концерта ансамбля "Имидж" культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю.
К сожалению, ветераны Великой Отечественной войны находятся в группе риска заражения ковидом, поэтому в этом году поздравлять их будут по телефону. Но вы тоже можете поздравить ветеранов, живущих в вашем доме. Можно принести им небольшой подарок и оставить у двери. И не забудьте позвонить своим родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы поздравить с этим священным праздником.
Президент обещал, что салют прогремит в крупных городах. Барнаул в этом году останется без салюта, чтобы не провоцировать толпу народа и дальнейшее распространение инфекции. Власти города предлагают альтернативу фейерверку – ровно в 22 часа всем жителям города зажечь "Фонари Победы". Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, а также фонарики телефонов и смартфонов.
Также каждый барнаулец может вывесить флаги или георгиевские ленты на балконах своих жилых домов в знак солидарности с другими участниками. Можно украсить оконный или балконный проем рисунками на военную тему, художественными символами, связанными с Великой Отечественной войной, чтобы их было видно с улицы.
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