Без салюта, но с фонарями и флагами: как будут праздновать 9 Мая в Барнауле

Ну хоть какие-то праздничные мероприятия пройдут 9 мая?

Их будет немного. На главных площадях города отменены все мероприятия. Не будет и Парада Победы. Все праздничные события будут носить локальный характер. Например, с 11 до 13 часов в рамках акций "Фронтовая бригада" и "#поем_двором" барнаульские артисты будут давать небольшие концерты во дворах жилых домов в Барнауле. Выходить из квартир, чтобы спеть всем двором, не нужно. Просто откройте окна и поддержите артистов, громко подпевая.

На телеканале "Катунь 24" весь день будет идти специальный марафон, где поздравлять ветеранов с 75-й годовщиной Победы будут первые лица города и края. Здесь же пройдет трансляция концерта ансамбля "Имидж" культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю.

К сожалению, ветераны Великой Отечественной войны находятся в группе риска заражения ковидом, поэтому в этом году поздравлять их будут по телефону. Но вы тоже можете поздравить ветеранов, живущих в вашем доме. Можно принести им небольшой подарок и оставить у двери. И не забудьте позвонить своим родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы поздравить с этим священным праздником.