Пятница, 1 Май, 20:22

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,73
€ 79,12
16°

114431 +7933
Обь
460см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Вопрос дня



Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 33

, ИА "Амител"
Главное за 1 мая
Фото: Вячеслав Мельников

Фото: Вячеслав Мельников

На границах с Алтайским краем начали работу пропускные пункты. Новые случаи заболевания в городах и селах региона. Первые два заразившихся в ЗАТО Сибирском. Также COVID-19 добрался и до бийского СИЗО. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.

1
Число зараженных в Алтайском крае: 423

Сразу 41 новый случай за сутки. Таким образом, общее число заболевших достигло 423. 

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 19 человек, Змеиногорский район – 5, Немецкий район – 3, Павловский район – 2, Рубцовск – 1, Рубцовский район – 1, Бийск – 1, Новоалтайск – 1, г. Яровое – 1, Тальменский район – 1,  Славгород – 1, Алтайский район – 1, Усть-Калманский район – 1, Бийский район – 1. Впервые заболевание выявлено у двух жителей ЗАТО Сибирский.

1515 человек, в том числе 19 иностранцев, находятся на изоляции из-за угрозы заражения коронавирусом. За последние сутки врачи взяли на контроль 124 человека. Медицинское наблюдение из-за риска COVID-19 по прошествии двух недель сняли с 7838 жителей, из них с 203 – за последние сутки.

Всего с начала года на коронавирусную инфекцию в регионе обследовали 29409 человек.

2
Начали работу контрольные пропуска

С 1 мая в Алтайском крае ужесточили режим для всех прибывающих. На въездах в край со стороны других субъектов страны установили 11 временных пропускных пунктов, где все прибывающие будут проходить паспортный контроль, там же им вручат уведомление о 14-дневной самоизоляции. На пунктах останавливают автомобили, автобусы.

У людей измеряют температуру тела. Все серьезно: на постах дежурят сотрудники Росгвардии с автоматами. Въехать в регион стало сложнее. Наш корреспондент Вячеслав Мельников побывал на границе с Новосибирской областью и лично убедился, что проехать стало сложно.

Останавливают действительно все автобусы и машины. Однако поток автомобилей небольшой и пробка на посту не образовывается. В среднем на пункте за полчаса проверяют 30-40 автомобилей.

Многие недовольны такой кардинальной мерой, называя ее популистской. Так, женщина из Новосибирска, которая приехала за ребенком в Барнаул, рассказала корреспонденту, что не намерена уходить на самоизоляцию. Уже завтра она собирается вернуться домой. 

3
Вирус пришел в ЗАТО Сибирский
География распространения вируса пополнилась новыми населенными пунктами.  Коронавирус обнаружили в ЗАТО Сибирский. По предварительной информации, его выявили у майора, который накануне вернулся из командировки, и военнослужащего, проходящего сверхсрочную службу. На службу они якобы приезжали из Барнаула. Заболевшие сейчас могут находиться на карантине на ракетно-технической базе. Также, предположительно, на карантин закрыли тех, с кем они контактировали. Однако заместитель командира дивизии по военно-политической работе полковник Алексей Клюбин официально заявил изданию, что в войсковой части № 52929 заболевших коронавирусом нет.
4
Первый зараженный в УФСИН
Сотрудник СИЗО-2 в Бийске также заразился. Сейчас мужчина изолирован, а у коллег и находящихся в стенах изолятора людей были взяты анализы на коронавирус. Все они оказались отрицательными.
5

Стало известно, когда заработают детские лагеря в крае

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко назвал предполагаемую дату открытия детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) в регионе. По его словам, власти планируют, что ДОЛ начнут функционировать 15 июня. Это касается и пришкольных площадок для отдыха детей. 

"В муниципалитетах, где ситуация более-менее стабильная, мы начнем работу. Все меры, связанные с дезинфекцией, социальной дистанцией и количеством людей, будут предприняты. Уже девять тысяч родителей забронировали путевки, многие потратили средства, – уточнил Костенко. – Если вы оплатили путевку, но ребенок не поедет, вы можете вернуть деньги, либо ребенка могут зачислить на второй, третий или четвертый сезон".

Согласно плану, в регионе начнут работу почти 900 лагерей, в том числе и пришкольные. В этом году их на 10 больше, чем в прошлом. Сумма выделенных на эти цели средств увеличилась на 10%.

6
В Змеиногорске неспокойно

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко рассчитывает, что режим карантина в Змеиногорске и районе будет снят в ближайшие пару недель.

"Трудно сказать. Карантин мы приняли на бессрочный период, но я бы очень хотел, чтобы он измерялся двумя-тремя неделями", – ответил Романенко на вопрос журналистов о том, как скоро откроют район.

7
Кокорин и Соболев помогают алтайским врачам
Известные российские футболисты Александр Кокорин (ФК "Сочи") и Александр Соболев (ФК "Спартак") примут участие в специальном благотворительном шоу-матче по Counter-strike. Все средства, собранные до и во время трансляции, будут переданы врачам Алтайского края, борющимся с коронавирусом. Организатором турнира выступили Центр киберспорта и комментатор канала "Матч.ТВ", наш земляк Михаил Меламед. В рамках своего проекта "Меламедия" он уже привозил на Алтай звезд спорта, комментаторов.
8
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?

Что еще почитать и посмотреть:

Пока вы сидели дома, в Барнауле расцвели яблони. Как это выглядит – смотрите в фоторепортаже amic.ru

Пива много не бывает. Как в Алтайском крае предлагают ограничить работу "пивнушек"

Красота или здоровье? Новые послабления Томенко вызвали дискуссию в Instagram

Еще ужесточат, чтобы потом смягчить. Какие изменения вступят в силу в мае 2020 года?

Мир, труд, гулять не дают. Как весело провести майские праздники не выходя из дома?

"Предприятие поддерживает". Шахтеры из Змеиногорской ЦРБ о лечении в стационаре

Планерки по Zoom, продажи по Skype. Как "удаленка" изменила работу компаний Барнаула

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20:00
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 33 0
19:44
Два Алтая вошли в пятерку лидеров Сибири по заболеваемости COVID-19 1
19:00
Магнитная буря обрушится на Землю в начале мая 5
18:39
Нетрезвых водителей будут выявлять в Барнауле 3
18:05
Новый микрорайон с высотками появится в частном секторе Барнаула 7
17:35
Сотрудник СИЗО в Бийске заразился коронавирусом 2
17:07
Нас не загонят: лучшие фото монстрации в Сибири, которая прошла в интернете 3
16:45
Денис Проценко о COVID-19: "Тяжелых случаев меньше не становится" 5
16:19
Умер почетный гражданин Бийска Александр Черемисин 5
15:47
Названа ожидаемая дата открытия детских лагерей в Алтайском крае 5
15:22
COVIDом единым. Как депутаты АКЗС спорили и принимали законы на дистанционной сессии 5
15:09
Вернулся из командировки: майор части ЗАТО Сибирский мог заразиться COVID-19 8
14:56
Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд 16
14:30
Блокпост как на войне: репортаж с границы Алтая, где приезжающих встречает Росгвардия 22
14:09
"Спасибо за все". Автомобиль исписали ругательствами в Барнауле 19
13:47
Еще 124 человека взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за COVID-19 3
13:22
Футболисты Кокорин и Соболев намерены помочь врачам Алтая, борющимся с COVID-19 4
13:09
В Новоалтайске строят трехэтажную школу за 490 млн рублей 1
12:43
Томенко и Романенко поздравили край с 1 мая и напомнили о вкладе Алтая в Победу 8
12:27
Пассажирскую навигацию по Оби открыли в Барнауле 0
12:05
В память о подвиге. В парках Барнаула появились новые деревья в честь ветеранов ВОВ 0
11:56
Лидер алтайских эсеров Александр Терентьев поздравил жителей края с Первомаем 1
11:31
Свыше 40 случаев COVID-19 подтвердили за сутки в Алтайском крае 103
11:17
Великий капитан: алтайской легенде футбола Алексею Смертину исполнилось 45 лет 7
10:59
Свыше 700 алтайских полицейских дежурят в майские праздники 9
10:38
Вместо квартиры – буфет. Первый в Барнауле дом-гостиницу признали долгостроем 1
10:25
Из алтайских больниц выписали 56 пациентов, вылечившихся от COVID-19 17
09:58
В Барнауле водитель перевернулся на иномарке и скрылся с места ДТП 4
09:35
Поездом, самолетом, автомобилем: как с 1 мая выехать из "закрытого" на карантин Алтая 8
09:09
В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя на майских праздниках во время пандемии 1
08:50
Верховный суд призвал отправлять правонарушителей не в СИЗО, а под домашний арест 2
08:33
Житель Алтайского края спас лебедя, занесенного в Красную книгу 1
08:19
Спикер АКЗС предположил, когда снимут карантин в Змеиногорске 3
08:05
Эксперты назвали заболевания, которые сильнее всего влияют на смертность при COVID-19 10
07:52
Большой праздник труда. Как отмечали Первомай в СССР 1
07:36
Как работают пропускные пункты в Алтайском крае и всех ли въезжающих ожидает карантин 8
07:21
Где живут клещи и как они нападают на людей 4
07:09
Довольные Скорпионы и грустные Стрельцы. Кому гороскоп на май обещает успех 3
06:50
Резервный день итогового сочинения для 11-классников передвинули из-за нерабочих дней 0
06:29
Почему 1 мая отмечают день весны и труда? И причем тут шашлыки? 2
06:02
Не жарко и не холодно. О погоде в Алтайском крае в Праздник Весны и Труда 0
00:35
Два новых случая заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
23:45
Михаил Мишустин заболел коронавирусом 36
23:04
Пропавший в апреле житель Алтайского края погиб 0
22:31
Каждый пятый россиянин уехал за город на время самоизоляции 0
22:01
Барнаульцев предупреждают об открытых колодцах 1
21:31
Красную звезду установили в центре Барнаула 0
21:01
"Хорошее название". Владимир Путин пообщался с волонтером из алтайского села Киска 19
20:38
Как росло число зараженных COVID-19 в Сибири. Инфографика 0
20:19
Минздрав: персонал рубцовского госпиталя обеспечен защитными средствами 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.