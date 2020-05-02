Суббота, 2 Май, 20:36

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,73
€ 79,12
16°

124054 +9623
Обь
460см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Вопрос дня



Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 34

, ИА "Амител"
Главное за 2 мая
Фото: Вячеслав Мельников

Фото: Вячеслав Мельников

COVID-19 нашли уже в половине алтайских муниципалитетов, тем временем выздоровевших становится все больше. В барнаульские ТРЦ возвращаются арендаторы, алтайские предприниматели могу рассчитывать на послабление из-за коронавируса, а простые граждане – рискнуть и застраховать свою жизнь и здоровье от новой инфекции. Наконец, COVID-19 окончательно поставил крест на фейерверке в День Победы в краевом центре. Подробнее – в обзоре amic.ru.

1
Полтерритории "захвачено" ковидом

За минувшие сутки в регионе число заболевших увеличилось еще на 28 человек (до этого было "плюс" 41), а количество выписанных пациентов за день достигло 13. Всего в Алтайском крае выявлен 451 случай заражения коронавирусом.

Среди заболевших: в Барнаул – 13 человек, Бийск – 4, Рубцовский район – 2, Змеиногорский район – 2, Третьяковский район – 2, Новоалтайск – 1, Яровое – 1, Немецкий район – 1, Славгород – 1, Кулундинский район – 1. Общее число инфицированных составляет 451 человек, в т. ч. 40 детей. Выписаны из клиник края  69 пациентов.

Из общего числа заболевших 44 случая – завозных, в том числе два – из-за рубежа; 329 случаев – по контакту с заболевшими; 68 – выявлено у больных внебольничной пневмонией, 77 – у заболевших ОРВИ, в 306 случаях – бессимптомное течение.

2

День Победы без салюта

До 9 мая еще неделя, но контуры праздника понятны уже сейчас. COVID-19 и здесь внес серьезные коррективы. Празднование пройдет в онлайн-режиме. Вместо салюта барнаульцы могут зажечь фонари или открыть окна квартир и спеть всем двором военные песни. Поскольку массовых мероприятий не ожидается, власти не будут ограничивать продажу алкоголя.
3

Модная страховка: можно ли спастись от коронавируса при помощи денег

За полис придется выложить от 1000 до 10 000 рублей в разных компаниях, взамен страховщики обещают значительные финансовые компенсации в случае инфицирования COVID-19 и даже смерти от вируса. Но на самом деле не все так просто: здесь, как и при любой другой страховке, есть много нюансов. Юристы считают, что страховые компании прячут в договор большое количество ловушек, которые позволят им не платить даже в случае наступления страхового случая.
4

Предприниматели смогут "заморозить" арендные платежи

Малый и средний бизнес, понесший потери из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, получит поддержку от правительства. Одним из вариантов стало освобождение либо отсрочка от уплаты арендных платежей для тех, кто использовал федеральное имущество. Речь идет о периоде с апреля по июнь 2020 года. Причем те, кто работают в наиболее пострадавших отраслях, могут вообще ничего не платить за эти три месяца. Правда, федеральное имущество арендует подавляющее меньшинство представителей МСП.

Предпринимателям в Алтайском крае можно обратиться в региональное управление Росимущества по телефону +7 (3852) 22-38-42 либо написать на электронную почту tu22@rosim.ru. В случае если ответа нет или он не устроил, можно подать жалобу руководителю Росимущества по электронной почте – pomogimsp@rosim.ru.

5
Арендаторы возвращаются в барнаульские ТРЦ

Торговые центры в краевой столице начинают понемногу приходить в себя. Стабильно работают продуктовые ретейлеры, стали открываться салоны с мобильными телефонами, отделы с одеждой и обувью, аптеки, павильоны, торгующие косметикой, табачные точки и т. д. Трафик при этом в ТРЦ совсем небольшой: многие уехали на дачи, другие горожане придерживаются самоизоляции, третьи утратили финансовую устойчивость – поход в ТЦ явно не входит в их ближайшие планы. Как выглядят сейчас некогда многолюдные локации, можно увидеть на фотографиях Вячеслава Мельникова.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?

Что еще почитать и посмотреть:

Пока вы сидели дома, в Барнауле расцвели яблони. Как это выглядит – смотрите в фоторепортаже amic.ru

Пива много не бывает. Как в Алтайском крае предлагают ограничить работу "пивнушек"

Красота или здоровье? Новые послабления Томенко вызвали дискуссию в Instagram

Еще ужесточат, чтобы потом смягчить. Какие изменения вступят в силу в мае 2020 года?

Мир, труд, гулять не дают. Как весело провести майские праздники не выходя из дома?

"Предприятие поддерживает". Шахтеры из Змеиногорской ЦРБ о лечении в стационаре

Планерки по Zoom, продажи по Skype. Как "удаленка" изменила работу компаний Барнаула

COVIDом единым. Как депутаты АКЗС спорили и принимали законы на дистанционной сессии

Блокпост как на войне: репортаж с границы Алтая, где приезжающих встречает Росгвардия

Большой праздник труда. Как отмечали Первомай в СССР

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
19:55
Умер известный раввин Зиновий Коган 0
19:15
Масштабная дезинфекция улиц пройдет в ночь на 3 мая в Барнауле 3
18:44
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 34 0
18:10
"Ваш сын попал в беду". Более 100 тысяч рублей похитил мошенник у жительницы Барнаула 4
17:34
Почти 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за минувшие сутки 11
17:05
Три участка дорог ремонтируют в пригороде Барнаула 5
16:37
Все меньше белых пятен: половина Алтайского края во власти коронавируса. Инфографика 5
16:06
Барнаульцу, нашедшему боевой снаряд, выписали протокол о нарушении самоизоляции 8
15:33
В барнаульские ТРЦ возвращаются арендаторы, несмотря на ограничения и запреты 9
15:01
Барнаульцы массово отправились на дачи 0
14:40
Барнаульцы рассказали о желаемом размере зарплаты 15
14:08
Как предприниматели могут воспользоваться льготой по арендным платежам? 3
13:35
В МЧС рассказали, сколько денег и гаджетов брать в больницу при коронавирусе 14
13:03
Муфлонов много не бывает. В Барнаульском зоопарке – очередное пополнение 2
12:28
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 451 84
12:26
В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить сезонную аллергию от коронавируса 3
11:54
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике 10
11:15
Речной транспорт Барнаула работает по сокращенному графику 0
10:46
Зверски убитая мужем жительница Рубцовска оказалась дочерью судьи 27
10:17
Еще 13 пациентов вылечились от коронавируса в Алтайском крае 5
09:50
Один новый случай заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай 9
09:38
Молодой человек облегчился на крыше барнаульского кафе 21
09:03
Министр строительства России заразился коронавирусом 21
08:37
Чемпионка Европы составила топ-10 самых красивых девушек-боксеров 4
08:00
Без права на ошибку. История солдата, который отдал войне семь лет своей жизни 2
07:42
Настоящая любовь. Видео с пожилой парой на детской площадке растрогало соцсети 0
07:10
Страховка от коронавируса: сколько будет стоить и реально ли она защитит от инфекции 4
06:29
Без салюта, но с фонарями и флагами: как будут праздновать 9 Мая в Барнауле 3
06:00
Тепло и ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 мая 0
23:46
Пойманный с трупом жены житель Рубцовска покончил с собой 6
22:47
Врач рассказала о состоянии больных коронавирусом в Республике Алтай 0
21:44
Первоапрельская шутка обернулась уголовным делом против бийчанина 12
20:53
Глава Роспотребнадзора назвала условия послаблений в режиме самоизоляции 10
20:00
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 33 6
19:44
Два Алтая вошли в пятерку лидеров Сибири по заболеваемости COVID-19 5
19:00
Магнитная буря обрушится на Землю в начале мая 3
18:39
Нетрезвых водителей будут выявлять в Барнауле 15
18:05
Новый микрорайон с высотками появится в частном секторе Барнаула 19
17:35
Сотрудник СИЗО в Бийске заразился коронавирусом 0
17:07
Нас не загонят: лучшие фото монстрации в Сибири, которая прошла в интернете 2
16:45
Денис Проценко о COVID-19: "Тяжелых случаев меньше не становится" 6
16:19
Умер почетный гражданин Бийска Александр Черемисин 6
15:47
Названа ожидаемая дата открытия детских лагерей в Алтайском крае 8
15:22
COVIDом единым. Как депутаты АКЗС спорили и принимали законы на дистанционной сессии 2
15:09
Вернулся из командировки: майор части ЗАТО Сибирский мог заразиться COVID-19 3
14:56
Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд 13
14:30
Блокпост как на войне: репортаж с границы Алтая, где приезжающих встречает Росгвардия 24
14:09
"Спасибо за все". Автомобиль исписали ругательствами в Барнауле 17
13:47
Еще 124 человека взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за COVID-19 4
13:22
Футболисты Кокорин и Соболев намерены помочь врачам Алтая, борющимся с COVID-19 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.