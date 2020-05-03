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Некоторых больных с COVID теперь будут лечить амбулаторно. Кого и почему?

, ИА "Амител"
Алтайский край переходит на новый формат борьбы с коронавирусом
Фото: istockphoto.com

Фото: istockphoto.com

Бессимптомных больных с коронавирусной инфекцией теперь будут лечить амбулаторно. Такое решение приняли власти Алтайского края из-за большого количества пациентов, которые не имеют никаких проявлений заболевания (но не всех подряд). Так все-таки кто сможет избежать госпитализации и как за таким пациентом будут следить? 

1
Амбулаторно? Зачем это?
"Край переходит на технологию амбулаторного ведения пациентов, поскольку у многих бессимптомное течение заболевания, но они госпитализированы на больничные места", – сказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов на заседании оперативного штаба 3 мая.
По данным пресс-службы правительства, в крае большое количество людей с выявленной инфекцией, которые не имеют никаких проявлений. И власти приняли решение больше их не госпитализировать. 

Всего, по данным на 3 мая, в регионе 498 подтвержденных случаев, из них 49 детей до 17 лет. Медики пролечили и выписали 76 пациентов, один скончался. 
2
Кого это коснется?
Только тех пациентов, у кого нет никаких симптомов заболевания. 
Но всех людей старше 65 лет, с хроническими заболеваниями или тех, у кого нет возможности лечиться амбулаторно – все равно госпитализируют. Даже если заболевание проходит бессимптомно.
3
Это будет лечение на дому?
Да, если симптомов нет, то лечить будут дома. Но если состояние такого больного ухудшится, то его немедленно госпитализируют в ковидный госпиталь.

Для таких больных будет работать консультативно-диагностический центр на базе Краевой клинической больницы. Специалисты центра будут консультировать врачей поликлиник и давать рекомендации.

"Будет создан центр амбулаторного ведения, пока на пять мест – пять врачей. Они оснащены средствами дистанционной связи: для них приобрели смартфоны. Вывели информационные системы, которые позволяют взаимодействовать с поликлиниками. Общее расчетное количество пациентов – до двух сотен пациентов мы можем вести", – уточнил министр Дмитрий Попов.

Кроме этого, в круглосуточном режиме работают диагностические центры Барнаула и Рубцовска для выявления внебольничной пневмонии. Министр пояснил, что теперь скорая помощь будет доставлять пациентов не в приемный покой, а в диагностический центр. Только после этого будет госпитализация.
4
А если человек уже лежит в больнице, его теперь отправят домой?
Нет, все, кто был госпитализирован ранее, останется в больнице до получения двукратного отрицательного результата теста.
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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