Продажу алкоголя в жилых домах ограничили. Каким "наливайкам" запретили работать?

Для чего нужны такие меры?

В Госдуме пояснили, что закон приняли по многочисленным жалобам жителей многоквартирных домов. Так называемые "лжекафе" или "псевдобары", расположенные в домах, круглосуточно продают спиртные напитки на вынос. Это приводит к частым нарушениям общественного порядка: посетители таких заведений распивают алкоголь на детских площадках и шумно себя ведут.

Алтайские власти тоже получают от жителей много жалоб на подобные нарушения, рассказал ранее amic.ru зампред комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Панарин.

"Действительно, есть не очень ответственные собственники, допускающие нарушения общественного порядка. Если посетители выходят на улицу, шумят, недостойно себя ведут, то нужно регулировать правила их работы", – пояснил Панарин.

Кроме того, в условиях пандемии коронавируса такие мини-бары становятся еще и рассадниками инфекции, считает уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин.

"Если раньше соседство с "наливайкой", работающей на первом этаже, для жильцов многоквартирного дома ассоциировалось в основном с шумом и мусором, то в условиях реальной угрозы распространения коронавирусной инфекции пивные и скопления их клиентов превратились в потенциальные источники распространения заболевания", – написал он у себя в Instagram.