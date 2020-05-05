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Продажу алкоголя в жилых домах ограничили. Каким "наливайкам" запретили работать?

, ИА "Амител"
У региональных властей появилось больше полномочий в борьбе с "псевдобарами"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России 5 мая вступил в силу закон, который ограничивает продажу алкоголя в жилых домах. В Госдуме откликнулись на многочисленные жалобы россиян на шумные компании возле "пивнушек" и ввели единые правила для всех, кто торгует спиртным в ночное время. Более того, регионы получили право ужесточать эти нормы или вообще запрещать продажу алкоголя. Рассказываем, кто попадает под ограничения и чего теперь стоит ждать в Алтайском крае.

1
Кому закон запрещает продавать алкоголь?
Вернее будет сказать, кому он разрешает это делать. По новым правилам, если заведение расположено в многоквартирном доме или на прилегающей территории, в нем должен быть оборудованный зал для посетителей площадью не меньше 20 кв. м. Все бары и рестораны, которые не соответствуют этому требованию, попадают под запрет.

Власти внесли изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Законопроект начали готовить еще в марте, а 24 апреля его подписал Владимир Путин.

2
Для чего нужны такие меры?

В Госдуме пояснили, что закон приняли по многочисленным жалобам жителей многоквартирных домов. Так называемые "лжекафе" или "псевдобары", расположенные в домах, круглосуточно продают спиртные напитки на вынос. Это приводит к частым нарушениям общественного порядка: посетители таких заведений распивают алкоголь на детских площадках и шумно себя ведут.

Алтайские власти тоже получают от жителей много жалоб на подобные нарушения, рассказал ранее amic.ru зампред комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Панарин.

"Действительно, есть не очень ответственные собственники, допускающие нарушения общественного порядка. Если посетители выходят на улицу, шумят, недостойно себя ведут, то нужно регулировать правила их работы", – пояснил Панарин.

Кроме того, в условиях пандемии коронавируса такие мини-бары становятся еще и рассадниками инфекции, считает уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин.

"Если раньше соседство с "наливайкой", работающей на первом этаже, для жильцов многоквартирного дома ассоциировалось в основном с шумом и мусором, то в условиях реальной угрозы распространения коронавирусной инфекции пивные и скопления их клиентов превратились в потенциальные источники распространения заболевания", – написал он у себя в Instagram.

3
Значит, по всей стране теперь единые правила?
Нет. Нормы, которые приняли в законе, едины для всех. Но при этом документ расширяет полномочия местных властей. Согласно изменениям, регионы теперь вправе сами ужесточать требования к "пивнушкам" в жилых домах. Например, расширять минимальную площадь зала, которая необходима для разрешения продавать спиртное. Более того, региональные власти теперь могут вообще запретить продажу алкоголя в многоквартирных домах.
4
Запретят ли продажу алкоголя в Алтайском крае?

Пока непонятно, но проблемой "псевдобаров" в АКЗС с переменным успехом занимаются уже давно. Например, раньше в регионе действовало ограничение, по которому продавать алкоголь могли только те заведения, которые соответствуют ГОСТу 30389-2013 "Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования".

Однако потом прокуратура сочла эту норму неправомерной, и в АКЗС ее отменили.

Теперь же алтайские власти могут вводить ограничения для баров и ресторанов вполне законно. Правда, в повестке ближайшей сессии АКЗС этого вопроса нет. Председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев пояснил amic.ru, что к этому вопросу депутаты вернутся "не раньше августа-сентября, когда жизнь войдет в нормальный ритм".

В частности, он допустил, что минимальную площадь зала для посетителей в Алтайском крае могут увеличить до 50 "квадратов". 

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

5.05.2020 14:48
Пионер

Это приводит к частым нарушениям общественного порядка: посетители таких заведений распивают алкоголь на детских площадках и шумно себя ведут.

А где доблестные полисмены?

5.05.2020 14:49
Z

Читать первоисточник лениво.
Вопрос:
"более того, регионы получили право ужесточать эти нормы"
"В частности, он допустил, что минимальную площадь зала для посетителей в Алтайском крае могут увеличить до 50 квадратов."

В итоге в законе то как написано?

5.05.2020 14:53
- гость -

Пивнушки в жилых домах не могут быть в принципе. Но их развелось зачастую по две в каждом доме.

5.05.2020 14:55
krash

КОгда уже власть то вэтой стране будет которая, что либо будет разрешать, поощрять и позитивно настраивать, одни сплошные запреты. рабство уже идет а его прям откровенно ужестоячают. Да не приведет это ни к каким порядкам, просто сократятся рабочие места. А алкаши найдут где взять, и пойдут на ту же самую площадку.

5.05.2020 14:56
- гость -

Не ограничивать а закрывать к черту эти помойки...

5.05.2020 15:07
Вася

В жилых домах никаких баров не должно быть

5.05.2020 15:25
dirserver

Я бы по просьбам жителей вообще бы сделал как в СССР - один хлебный на микрорайон, один молочный, один мясной, один овощной. И чтобы не совмещать. А одежду-обувь - вообще бы вынес за пределы города, куда-нибудь в Тальменку. Чтобы насладились в полной мере тишиной и пустотой. А то, смотрю, подзажрались мы немножко.

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