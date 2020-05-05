Продажу алкоголя в жилых домах ограничили. Каким "наливайкам" запретили работать?

В России 5 мая вступил в силу закон, который ограничивает продажу алкоголя в жилых домах. В Госдуме откликнулись на многочисленные жалобы россиян на шумные компании возле "пивнушек" и ввели единые правила для всех, кто торгует спиртным в ночное время. Более того, регионы получили право ужесточать эти нормы или вообще запрещать продажу алкоголя. Рассказываем, кто попадает под ограничения и чего теперь стоит ждать в Алтайском крае.
Власти внесли изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Законопроект начали готовить еще в марте, а 24 апреля его подписал Владимир Путин.
В Госдуме пояснили, что закон приняли по многочисленным жалобам жителей многоквартирных домов. Так называемые "лжекафе" или "псевдобары", расположенные в домах, круглосуточно продают спиртные напитки на вынос. Это приводит к частым нарушениям общественного порядка: посетители таких заведений распивают алкоголь на детских площадках и шумно себя ведут.
Алтайские власти тоже получают от жителей много жалоб на подобные нарушения, рассказал ранее amic.ru зампред комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Панарин.
"Действительно, есть не очень ответственные собственники, допускающие нарушения общественного порядка. Если посетители выходят на улицу, шумят, недостойно себя ведут, то нужно регулировать правила их работы", – пояснил Панарин.
Кроме того, в условиях пандемии коронавируса такие мини-бары становятся еще и рассадниками инфекции, считает уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин.
"Если раньше соседство с "наливайкой", работающей на первом этаже, для жильцов многоквартирного дома ассоциировалось в основном с шумом и мусором, то в условиях реальной угрозы распространения коронавирусной инфекции пивные и скопления их клиентов превратились в потенциальные источники распространения заболевания", – написал он у себя в Instagram.
Пока непонятно, но проблемой "псевдобаров" в АКЗС с переменным успехом занимаются уже давно. Например, раньше в регионе действовало ограничение, по которому продавать алкоголь могли только те заведения, которые соответствуют ГОСТу 30389-2013 "Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования".
Однако потом прокуратура сочла эту норму неправомерной, и в АКЗС ее отменили.
Теперь же алтайские власти могут вводить ограничения для баров и ресторанов вполне законно. Правда, в повестке ближайшей сессии АКЗС этого вопроса нет. Председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев пояснил amic.ru, что к этому вопросу депутаты вернутся "не раньше августа-сентября, когда жизнь войдет в нормальный ритм".
В частности, он допустил, что минимальную площадь зала для посетителей в Алтайском крае могут увеличить до 50 "квадратов".
Комментарии
Это приводит к частым нарушениям общественного порядка: посетители таких заведений распивают алкоголь на детских площадках и шумно себя ведут.
А где доблестные полисмены?
Читать первоисточник лениво.
Вопрос:
"более того, регионы получили право ужесточать эти нормы"
"В частности, он допустил, что минимальную площадь зала для посетителей в Алтайском крае могут увеличить до 50 квадратов."
В итоге в законе то как написано?
Пивнушки в жилых домах не могут быть в принципе. Но их развелось зачастую по две в каждом доме.
КОгда уже власть то вэтой стране будет которая, что либо будет разрешать, поощрять и позитивно настраивать, одни сплошные запреты. рабство уже идет а его прям откровенно ужестоячают. Да не приведет это ни к каким порядкам, просто сократятся рабочие места. А алкаши найдут где взять, и пойдут на ту же самую площадку.
Не ограничивать а закрывать к черту эти помойки...
В жилых домах никаких баров не должно быть
Я бы по просьбам жителей вообще бы сделал как в СССР - один хлебный на микрорайон, один молочный, один мясной, один овощной. И чтобы не совмещать. А одежду-обувь - вообще бы вынес за пределы города, куда-нибудь в Тальменку. Чтобы насладились в полной мере тишиной и пустотой. А то, смотрю, подзажрались мы немножко.