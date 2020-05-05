Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 37

Скончался третий пациент с коронавирусом

В Алтайском крае стало известно о третьем летальном исходе человека с подтвержденным COVID-19. В оперштабе пояснили, что жительница Барнаула 1946 года рождения скончалась в городской больнице № 5. В сообщении подчеркивается, что женщина страдала сахарным диабетом, а на лечение поступила в состоянии комы. Длительное время она находилась в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.

Напомним, первым умершим пациентом с COVID-19 в крае 24 апреля стал 57-летний житель Первомайского района. У мужчины была острая почечная недостаточность, которая снизила эффективность терапии.

В понедельник, 4 мая, стало известно о втором случае смерти человека с диагностированным коронавирусом. Житель Змеиногорска 1945 года рождения поступил с больничной пневмонией в городскую больницу № 3. Он страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, и находился на постоянной гормонотерапии, что осложнило лечение.