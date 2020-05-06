Как отдыхаем на 9 Мая и когда выходим на работу

Так и когда же следующие длинные выходные?

Уже на этой неделе. Хотя "длинные" – громко сказано. Просто к календарным выходным мы получим дополнительный выходной и сокращенный рабочий день.

По случаю Дня Победы, который в 2020 году выпадает на субботу, россиянам полагается три выходных подряд.

В итоге рабочий график выстроен следующим образом: