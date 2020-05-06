Среда, 6 Май, 13:12

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,73
€ 79,12
17°

155370 +0
Обь
505см +14


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Вопрос дня



Как пройдут военно-полевые сборы у школьников Алтайского края во время коронавируса

, ИА "Амител"
Все идет по плану. Ну почти
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В отличие от многих других мероприятий, военно-полевые учебные сборы для алтайских десятиклассников весной 2020 года не отменили. Но только из-за пандемии коронавируса их проведут в новом формате. Когда начнутся учебные сборы, как пройдут и что будет "уклонистам" – читайте в материале amic.ru.

1
Как пройдут учебные сборы для старшеклассников в 2020 году?

Дистанционно. Да-да, именно так. Как пояснили в Министерстве образования Алтайского края, это пройдет следующим образом: школьники будут изучать теоретический материал учебных сборов, а после сдадут зачет или тест. Для этого разработают специальный учебно-тематический план.

Курс составят в соответствии с инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, сообщили в краевом Министерстве образования.

2
И когда проведут эти учебные сборы?
С 25 по 29 мая 2020 года. Такие даты рекомендует для региональных школ Министерство образования и науки Алтайского края, согласовав их предварительно с краевым военным комиссариатом.
3
А будут ли как-то оценивать эти сборы и на что влияет оценка?

Как пояснили в министерстве, результаты учебных сборов будут оцениваться "в соответствии с полученными рекомендациями". А вот что именно это за рекомендации – не уточнили.

Зато известно, что оценку выставят в классный журнал с пометкой "Учебные сборы". Она будет учитываться при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в школе.

4
Мой ребенок не хочет участвовать в сборах. Что ему будет за уклонение?

Школьникам, которые уклонились от учебных сборов без уважительной причины, поставят неудовлетворительную оценку за сборы.

Поэтому если уважительная причина есть, ее нужно подтвердить или обосновать. К примеру, в случае отказа от участия в учебных сборах по религиозным мотивам решение об освобождении принимает директор школы на основании обоснованного заявления родителей. Передать этот документ руководству образовательной организации нужно до начала учебных сборов.

Материалы по теме

 

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

6.05.2020 12:04
A1isa

маразм крепчал...

6.05.2020 12:08
Alise

И в чем маразм? Уже много лет в конце мая-начале июня мальчики 10-х классов проходят сборы. Изучают теорию, выезжают в воинские части на экскурсию и.т.д. Ничего суперсложного и невозможного. В этом году, естественно, о привычном формате и речи нет.
Лишь бы покритиковать?

6.05.2020 12:33
- гость -

Если в этом году их не было бы ничего и не изменится.Когда ты выезжаешь и смотришь воочию это одно , а по компу это совершенно другое поэтому дистанционно это фуфло все и профанация

6.05.2020 12:34
- гость -

Согласно стать 54 ФЗ о воинской обязанности "Для подготовки к военной службе граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы".

А с каких это пор старшеклассники стали "пребывающими в запасе"?! Выходит, что маразм это ещё мягко сказано?!

6.05.2020 12:35
постЪ

6.05.2020 12:08.
,,И в чем маразм?"(с)
скоро и армии- дистанционно,,проходить" будете.
С Днём Победы!

6.05.2020 12:38
- гость -

Мне больше всего нравится про оценку.
Где они такой предмет нашли в учебном плане? Куда они собираются её ставить в электронном журнале?

6.05.2020 12:52
- гость -

в армии тоже дистанционно будут служить, зато "дедовщины" не будет.

6.05.2020 12:53
- гость -

На учёт возьмусь, а воевать - шиш с маслом.

6.05.2020 13:10
- гость -

Какие могут быть военно-полевые (!!!) сборы у школьников?! Никаких!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
13:03
Почти 800 предприятий на Алтае имеют замечания к мерам защиты от коронавируса 0
12:51
Соцсети: пожар произошел рядом с селом на Алтае, но тушить его оказалось некому 0
12:42
В Алтайском крае началось дистанционное наблюдение за пациентами с COVID-19 на дому 6
12:30
Памятник самоизоляции в Петербурге демонтируют спустя сутки после установки 2
12:19
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 588 10
12:08
"Мы разучились по-детски мечтать". Психолог о разводах и дистанционке во время COVID 0
11:54
Как пройдут военно-полевые сборы у школьников Алтайского края во время коронавируса 9
11:43
В Алтайском крае осудили водителя, сбившего супружескую пару 0
11:32
Злополучный рейс. COVID-19 нашли у двоих пассажиров, прилетевших на Алтай из Москвы 2
11:21
Как отдыхаем на 9 Мая и когда выходим на работу 0
11:09
Бобриха пробралась во двор к жителям алтайского села и отказалась уходить 4
10:56
Думай как преступник. Жена сибирского полицейского поет про воровскую жизнь 13
10:45
Барнаулец купил водительские права и попался полиции 1
10:33
Масочный режим могут ввести во всех регионах России 42
10:22
Силуанов объяснил, почему россиянам не раздадут деньги во время пандемии COVID-19 33
10:10
110 алтайских вахтовиков заразились коронавирусом в Якутии 19
09:46
Мошенник и семеро телят. Жительницу Барнаула обманули при покупке скота 1
09:29
Российскому бизнесу понадобится два года на выход из кризиса 6
09:14
Голый мужчина напугал жильцов барнаульской многоэтажки и прохожих 6
09:03
Не все равно. Бизнес Алтая участвует в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу" 8
08:46
Психическое здоровье мясоедов оказалось крепче, чем у вегетарианцев 8
08:32
Илон Маск отправит Тома Круза в космос, чтобы снять собственный фильм 2
08:21
В Рубцовске студенты разукрасили троллейбус ко Дню Победы 3
08:06
Житель Алтая на спор поджег новую знакомую 11
07:46
Умер композитор группы "Ласковый май" 2
07:25
Алтайскому краю разрешили не платить по бюджетным кредитам в 2020 году 3
07:15
Щенка, спасенного из мешка с мусором в Бийске, показали на Первом канале 1
07:04
В Барнауле появился новый дилер KIA 0
06:45
Врачи нашли новую патологию, которая увеличивает риск смерти при COVID-2019 7
06:23
Фотографию сильно постаревшего Андрея Губина обсуждают пользователи интернета 3
06:02
В Алтайском крае потеплеет до +18°C 0
00:02
В Республике Алтай подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом 0
23:44
Рецидивист за вечер попытался изнасиловать двух женщин в Барнауле 35
22:47
Томенко попросил безвозмездной поддержки для алтайских санаториев 4
21:42
Обращение Путина покажут 9 мая после повтора хоккейного финала Россия – Германия 7
20:11
Томенко предложил Путину расширить список получателей поддержки по COVID-19 1
19:35
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 37 2
19:03
"Мы можем чем-то помочь?" Instagram заблокировал хештэг #море 1
18:30
Депутат АКЗС сообщила о "сотнях людей" в ТЦ Рубцовска из-за скидок 13
17:59
Алтайский край – один из лидеров в Сибири по финансовым потерям из-за коронавируса 26
17:30
Глава Барнаула посетил подтопленный Затон 15
16:48
Более 600 тысяч анкет зарегистрировали для участия в акции "Бессмертный полк онлайн" 9
16:28
Майский снегопад прошел в Алтайском крае. Видео 0
15:54
Фейк о смерти зараженного коронавирусом разоблачили в Горном Алтае 1
15:30
Алтайский рыбак наловил краснокнижной рыбы на полмиллиона рублей 14
14:58
Число заражений COVID-19 в России за сутки превысило 10 тысяч 12
14:26
Продажу алкоголя в жилых домах ограничили. Каким "наливайкам" запретили работать? 12
13:50
Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса 20
13:06
В России запретили продажу алкоголя в "наливайках" в жилых домах 8
12:34
Еще 26 жителей Алтайского края переболели COVID-19 и выписались из больниц 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.