Как пройдут военно-полевые сборы у школьников Алтайского края во время коронавируса

Как пройдут учебные сборы для старшеклассников в 2020 году?

Дистанционно. Да-да, именно так. Как пояснили в Министерстве образования Алтайского края, это пройдет следующим образом: школьники будут изучать теоретический материал учебных сборов, а после сдадут зачет или тест. Для этого разработают специальный учебно-тематический план.

Курс составят в соответствии с инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, сообщили в краевом Министерстве образования.