Зараженных COVID-19 оставляют дома. Как их лечат и почему не в больнице?

Зараженных коронавирусом в Алтайском крае теперь будут лечить на дому. Не всех, но большинство. Как врачи будут следить за состоянием пациента, при какой ситуации могут привлечь полицию и сколько продлится такое лечение – читайте в материале amic.ru.
Только тех инфицированных, у которых нет никаких симптомов болезни. По данным оперштаба на 6 мая, бессимптомных больных в Алтайском крае 410 человек. Еще 178 зараженных имеют симптомы внебольничной пневмонии или ОРВИ, их будут наблюдать в специальных госпиталях для зараженных коронавирусной инфекцией.
Но всех людей старше 65 лет, с хроническими заболеваниями или тех, у кого нет возможности лечиться амбулаторно, все равно госпитализируют. Даже если заболевание проходит бессимптомно.
Дистанционно. "Бессимптомные" пациенты будут находиться дома в течение 14 дней. Каждый день врач выходит на связь с заболевшим по телефону или через интернет.
"С пациента берется персональная расписка, добровольное согласие, что он обязан выходить на связь по видео- или аудиозвонку вне зависимости от времени суток. Для того чтобы мы могли удостовериться, что человек находится на месте. Также по определенному опроснику у него спросят о состоянии здоровья. Эта информация уходит в медицинскую информационную систему и становится доступной для врача в поликлинике", – пояснил Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.
Ежедневное общение с пациентом необходимо для того, чтобы оценивать состояние больного и при необходимости корректировать терапию. На 10-й и 12-й день с момента диагностирования коронавируса у инфицированного повторно возьмут анализы на COVID-19. Когда тесты дважды покажут отрицательный результат, пациента снимут с мониторинга.
Тогда врач примет решение о госпитализации пациента. Для этого он вызовет скорую или направит к больному участкового врача.
"Если в ходе разговора врач видит ухудшение состояния пациента, то он имеет возможность вызвать бригаду скорой помощи, чтобы направить пациента на компьютерную томографию. Это необходимо для исключения внебольничной пневмонии. Или напрямую госпитализировать в инфекционный госпиталь", – поясняет Дмитрий Попов.
Нет, все, кто был госпитализирован ранее, останутся в больнице до получения двукратного отрицательного результата теста.
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Комментарии
Если пациент не вышел на связь
На связь и с улицы можно выйти. Или всем стационарные телефоны установят?
А кто такому пациенту будет покупать продукты, выносить мусор, ходить в аптеку?
7.05.2020 14:16
- гость -
Если пациент не вышел на связь
Будут звонить с 6.00 до 24.00?
Гулять можно вечером.утром
В больнице вас надо кормить, поить, мыть, стирать, где на вас больных в оптимизированной медицине столько медиков и обслуживающего персонала наберёшь, готовых работать в таких условиях и с риском для жизни? Берегите себя, носите масочки и соблюдайте дистанцию.
За 14 дней, человек умрет от голода (живет один, из дома выходить нельзя), а скажут - умер от коронавируса!