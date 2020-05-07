Зараженных COVID-19 оставляют дома. Как их лечат и почему не в больнице?

Как будут лечить?

Дистанционно. "Бессимптомные" пациенты будут находиться дома в течение 14 дней. Каждый день врач выходит на связь с заболевшим по телефону или через интернет.

"С пациента берется персональная расписка, добровольное согласие, что он обязан выходить на связь по видео- или аудиозвонку вне зависимости от времени суток. Для того чтобы мы могли удостовериться, что человек находится на месте. Также по определенному опроснику у него спросят о состоянии здоровья. Эта информация уходит в медицинскую информационную систему и становится доступной для врача в поликлинике", – пояснил Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.

Ежедневное общение с пациентом необходимо для того, чтобы оценивать состояние больного и при необходимости корректировать терапию. На 10-й и 12-й день с момента диагностирования коронавируса у инфицированного повторно возьмут анализы на COVID-19. Когда тесты дважды покажут отрицательный результат, пациента снимут с мониторинга.