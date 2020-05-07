В период майских праздников , с 9 по 11 мая – в Алтайском крае установится ясная и жаркая погода. Осадков в это время не прогнозируют, однако в регионе будет ветрено. Об этом amic.ru рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению ЦГМС региона.

Если еще в ночь на 8 мая будет прохладно, то уже в пятницу днем регион окажется под влиянием антициклона. В крае потеплеет до +16... +21°С, а по югу даже до +26 градусов.

В День Победы – 9 мая – в ночные часы температура воздуха опустится до +3...+8 градусов, но днем потеплеет уже до +23… +28 градусов. После этого в крае установится по-настоящему летняя погода. Днем 10 и 11 мая столбики термометра поднимутся до +27...+32°С. Но если в воскресенье в ночные часы температура воздуха составит +6... +11°С, то в ночь на понедельник, 11 мая, она будет выше: +10... +16°С.

Все три выходных будут ветреными – 8-13 м/с, с порывами до 18 м/с. "Так как будет жарко, ветрено и без осадков, то это может способствовать возникновению пожаров и увеличению классов горимости на всей территории края", – отметила Людмила Сырых. Причем в Угловском районе уже сейчас наблюдает пятый класс горимости, чрезвычайная пожароопасность сохранится и на время майских праздников.

По предварительным данным, после 11 мая в регионе ожидаются дожди, и температура воздуха будет понижаться. Более точный прогноз станет известен позже.