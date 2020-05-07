И когда придет пенсия?

С 2 по 8 мая почтовые отделения работают в обычном режиме. И если доставка выплат осуществляется в этот период, то она придет в срок. А вот пенсии за 9 мая алтайским пенсионерам доставят 7 и 8 мая, пояснили в региональном отделении ПФР.

Тем, кто получает пенсию в банке, деньги переведут в обычном режиме: 7, 13 и 21 мая.

По данным ПФР, из 756 738 алтайских пенсионеров только 36,1% получают выплаты через "Почту России", а остальные – через кредитные организации.