В мае из-за праздничных дней изменился график доставки пенсий и социальных выплат. Когда ее можно получить и кого коснутся эти изменения – читайте в материале amic.ru.
С 2 по 8 мая почтовые отделения работают в обычном режиме. И если доставка выплат осуществляется в этот период, то она придет в срок. А вот пенсии за 9 мая алтайским пенсионерам доставят 7 и 8 мая, пояснили в региональном отделении ПФР.
Тем, кто получает пенсию в банке, деньги переведут в обычном режиме: 7, 13 и 21 мая.
По данным ПФР, из 756 738 алтайских пенсионеров только 36,1% получают выплаты через "Почту России", а остальные – через кредитные организации.
В 2020 году на День Победы мы отдыхаем три дня подряд.
В итоге рабочий график выстроен следующим образом:
- 8 мая, пятница – рабочий сокращенный день;
- 9 мая, суббота – День Победы, праздничный день;
- 10 мая, воскресенье – календарный выходной;
- 11 мая, понедельник – выходной праздничный день;
- 12 мая, вторник – рабочий день.
Да, 11 мая – выходной. Так получилось из-за того, что согласно законодательству, если государственный праздник выпадает на календарный выходной – субботу или воскресенье – то он автоматически переносится на следующий за ним понедельник (или любую другую дату).
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