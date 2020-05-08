А разве маски купить можно? Их же не было ни в одной аптеке...

По данным оперштаба, в регионе удалось решить проблему с дефицитом масок. На сегодняшний день нехватка этого товара отмечается только в двух муниципальных образованиях. В каких именно – не сообщается.

Даже если вам не удастся купить одноразовые медицинские маски, то можно самостоятельно сшить многоразовую.