Из-за коронавируса массового и торжественного празднования Дня Победы не будет. Однако во многих дворах Барнаула пройдут мини-концерты. Где и во сколько можно услышать фронтовые песни и почему именно в этих дворах – читайте в материале amic.ru.
Где пройдут концерты?
Праздничные концерты пройдут в 30 дворах столицы края. Впервые, наверное, выходить из дома никуда не нужно – концерт сам к вам приедет. Да-да, приедет. Группа артистов (фронтовая бригада) на ретроавтомобилях заедет во двор, настроит оборудование и исполнит несколько военных песен. Где и когда это будет – смотрите на карте amic.ru.
Почему именно эти дворы?
Потому что здесь проживают участники Великой Отечественной войны. 9 мая таким необычным способом получат поздравления более 100 ветеранов.
И во сколько будут концерты?
Их проведут примерно с 10:20 до 13:20. До наступления так называемого "тихого часа". Поэтому если у вас маленькие дети, спать им никто не помешает.
Чтобы узнать, во сколько концерт состоится именно в вашем дворе, нажмите на значок музыки на карте (карточка №1).
А сколько будут длиться эти концерты?
Не более 15 минут. У вас будет возможность послушать песни и подпеть не выходя из дома: с балконов, лоджий или просто открыв окно.
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Комментарии
отличная идея!!!
а почему мухосранск (Новоалтайск в смысле) игнорят?
В крае введен режим самоизоляции и готовится обязательное ношение масок - у этих певунов есть разрешение на нарушение режима?!Ё
Идиотская идея!!!