"Бессмертный полк" онлайн

9 мая шествие с фотографиями участников Великой Отечественной войны состоится, но только в формате онлайн. Чтобы попасть в виртуальный строй, нужно разместить портреты ветеранов на специально созданной интернет-платформе. Снимки и имена попадут в единую базу данных, из которой автоматически сформируется видеоряд.

Виртуальное шествие "Бессмертного полка России" стартует 9 мая в 11 утра на Дальнем Востоке. Затем каждый регион подхватит эту акцию в 11:00 по местному времени. "Бессмертный полк" в 2020 году виртуально пройдет по всей стране. Как поучаствовать в онлайн-шествии — читайте в материале amic.ru.