Суббота, 9 Май, 08:14

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,87
€ 80
14°

187859 +10699
Обь
515см +10


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Вопрос дня



9 мая в Барнауле. Как отпраздновать День Победы не выходя из дома?

, ИА "Амител"
Праздник будет. Но необычный
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Юбилейный 75-й День Победы мы все же отпразднуем, но не так, как привыкли. Многие праздничные события пройдут во дворах многоэтажек, на балконах или вовсе в режиме онлайн. Как отпраздновать 9 мая в Барнауле — смотрите в обзоре amic.ru (оставайтесь дома, будет интересно).

1
Концерты у дома
9 мая с 10:20 до 13:20 на территории 30 дворов Барнаула пройдут праздничные мини-концерты. Фронтовая бригада — группа артистов — подъедет на ретроавтомобилях к домам, настроит оборудование и исполнит несколько военных песен. Жители ближайших домов смогут посмотреть выступление и подпеть прямо со своих балконов. 
2
"Бессмертный полк" онлайн

9 мая шествие с фотографиями участников Великой Отечественной войны состоится, но только в формате онлайн. Чтобы попасть в виртуальный строй, нужно разместить портреты ветеранов на специально созданной интернет-платформе. Снимки и имена попадут в единую базу данных, из которой автоматически сформируется видеоряд. 

Виртуальное шествие "Бессмертного полка России" стартует 9 мая в 11 утра на Дальнем Востоке. Затем каждый регион подхватит эту акцию в 11:00 по местному времени. "Бессмертный полк" в 2020 году виртуально пройдет по всей стране. Как поучаствовать в онлайн-шествии — читайте в материале amic.ru.

3
Спектакли и тут и там показывают

В День Победы Молодежный театр Алтая устроит онлайн-показ спектакля "Колокола памяти".

В музыкально-поэтическую композицию вошли стихи и песни военных и послевоенных лет. Зрители увидят историю от начала войны до Победы. Расскажут эту историю и сержант, и пожилой солдат, и женщины, работавшие в тылу. 

Спектакль поставил заслуженный артист России Владимир Филимонов. Ссылка на онлайн-просмотр архивной записи появится 9 мая в 18:30 на сайте театра и в его группах в соцсетях. В общем, сходите в театр, не выходя из дома.

4
Минута молчания

В 19:00 в Барнауле завоют сирены. Не пугайтесь. Система звукового оповещения ГО ЧС оповестит горожан о начале акции "Минуты молчания".

На одну минуту остановится городской транспорт, в городе наступит тишина.

Барнаульцам предлагают вспомнить героев Великой Отечественной войны, выйти на балконы или встать у окна, держа в руках фотографии с портретами своих родственников-ветеранов.

5
А из нашего окна...

Присоединитесь к акциям "Флаги России. 9 мая" и "Окна Победы". Каждый барнаулец может вывесить триколор или георгиевские ленты на балконах своих жилых домов, чтобы показать единение и сплоченность жителей страны. Также можно украсить оконный или балконный проем рисунками на военную тему, художественными символами, связанными с Великой Отечественной войной, чтобы их было видно с улицы.

Но есть правила, которые участники акции должны соблюсти:

  • флаг должен быть без загрязнений, посторонних изображений и не измят;
  • его нужно расположить на видном месте, в отдалении от деревьев, ограждений, конструкций, за которые он может зацепиться;
  • на период проведения акции не рекомендуется совместное размещение других  флагов (исключение — копия Знамени Победы);
  • если флаг без древка, он может быть расположен горизонтально, либо вертикально. В последнем случае белая полоса полотнища должна находиться слева с точки зрения стоящего лицом к флагу;
  • если древко используется, то его необходимо закрепить под углом в 60 или 90 градусов надежной конструкцией при помощи любых бытовых крепежей к подоконнику, карнизу, оконной раме и т.д;
  • проверьте, что вы надежно закрепили флаг, чтобы он не упал на тротуар или проезжую часть.
6
Передай эстафету

Барнаульцев приглашают принять участие онлайн в народной эстафете "Памяти героев". Чтобы присоединиться к эстафете нужно снять ролик о своем родственнике или уроженце Алтайского края и разместить его в соцсетях с хэштегом; #ПамятиГероев2020.

7
Спой песню со всей страной

После минуты молчания в 19:00 включите трансляцию федеральных телеканалов или в интернете и... спойте всей страной песню "День Победы".

Барнаульцам предлагают выйти на балкон или открыть окна. Для усиления звучания мелодии можно использовать колонку, либо самостоятельно исполнить песню на музыкальном инструменте.

Это "громкое событие" можно снять на телефон и поделиться им в соцсетях, используя хештеги #ПОЕМ_ДВОРОМ #МЫВМЕСТЕ #75летПобеды #ЭтотДеньПобеды. В общем, вечером громко будет не только на соседних балконах, но в наших лентах в соцсетях. 

8
Поздравление президента

9 мая Владимир Путин снова обратиться к россиянам. На выступление главы государства федеральные телеканалы отвели аж 20 минут. Обращение Путина в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, согласно телепрограмме, начнется в 10:00 мск. Посмотреть выступление Путина можно на Первом канале, а также на каналах "России 1", НТВ и "Звезда".

9
Наденьте георгиевскую ленту

Несмотря на режим самоизоляции, акцию "Георгиевская ленточка" не отменили. С 7 по 9 мая барнаульцам раздавали ленты в продуктовых магазинах, аптеках и даже в общественном транспорте. В этом году ленты распространяли кондукторы МУП "Горэлектротранс" в трамваях и троллейбусах. Также к акции присоединились и сотрудники ГИБДД Барнаула.

10
Посетите выставку

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне архивный отдел администрации Барнаула подготовил виртуальную выставку "Воспоминания о войне".

На ней представлены архивные документы, печатные издания, фотографии. В документах ветераны Великой Отечественной войны делятся воспоминаниями о первых днях войны, своем боевом пути, вспоминают, как встречали День Победы.

Чтобы посмотреть экспозицию, пройдите на сайт города и там можно скачать виртуальную выставку.

11
"Сходить" в ресторан

9 мая в 15:00 в интернет-эфире выйдет праздничный концерт-квартирник, посвященный Великой Победе. Его организуют на сцене популярного ресторана Lexx. Барнаульские музыканты — Василий Анискин, Яна Филиппова, Александр Хохлов и другие решили поздравить жителей города праздничным концертом из самоизоляции.

В концерте-квартирнике прозвучат любимые военные песни. "Это концерт в поддержку ветеранов, а также врачей, которые сегодня стали настоящими воинами, и всех людей, которым сейчас приходится непросто", — говорят организаторы.

Концерт можно посмотреть youtube-канале ресторана Lexx, а также в аккаунте ресторана в Instagram.

12
Фонарики Победы
Салюта в этом году не будет. Но завтра В 22:00 барнаульцы присоединятся к акции "Фонарики Победы" и в знак памяти зажгут в окнах "огни". Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов.
Читайте также в сюжете: День Победы-2020
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

9.05.2020 07:50
- гость -

смотрю парад 2019

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
08:05
Червонцы с Лениным и карточки на хлеб. Как выглядели деньги в годы Второй мировой 0
07:34
Десять важнейших фильмов о Второй мировой войне 66
07:23
Потому что это очень страшно. Ветеран Великой Отечественной о войне, любви и жалости 0
07:01
9 мая в Барнауле. Как отпраздновать День Победы не выходя из дома? 1
06:44
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом 3
06:23
Старые советские открытки, посвященные Дню Победы 4
06:02
Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае в День Победы 0
00:21
В Республике Алтай выявлен один новый случай заражения COVID-19 0
23:59
Жители алтайского села самостоятельно построили мост 1
23:29
Пенсионный фонд упростил получение выплаты в пять тысяч рублей на детей до трех лет 0
22:56
В Алтайском крае отремонтируют улицы, названные в честь героев войны 1
22:12
Путин потребовал повысить конкурентоспособность российских товаров 10
21:41
Авиакомпании возобновят отмененные в апреле рейсы из Барнаула с 9 мая 4
21:06
Сотрудница микрофинансовой организации в Бийске стала жертвой мошенников 1
20:35
В Алтайском крае вводят масочный режим. Что это значит? 7
20:18
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 40 2
19:54
Половина застройщиков не успеют сдать в срок новое жилье из-за пандемии COVID-19 0
19:24
Заказнику в Алтайском крае присвоили имя героя Великой Отечественной войны 0
18:59
В Алтайском крае ввели обязательный масочный режим 21
18:49
На стрижку газонов в Барнауле выделили почти 10 млн рублей 4
18:31
"Дворовый" концерт. Артисты музкомедии спели о войне для жильцов барнаульского дома 0
18:07
Каждый шестой житель Алтайского края находится за чертой бедности 8
17:54
Little Big выпустили клип на новую песню Hypnodancer 3
17:46
РПЦ: из-за коронавируса храмам не хватает денег на зарплаты сотрудникам 21
17:35
15-летнюю девушку разыскивают в Рубцовске 1
17:24
Виктор Томенко по видеосвязи пообщался с ветераном Великой Отечественной войны 2
17:10
Алтайский край стал лидером по снижению цен на бензин в России 5
17:03
В АлтГТУ выбрали проект памятника предприятиям, эвакуированным в годы войны 4
16:55
Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами, просветлении и выходе из матрицы 13
16:44
В праздничные дни полиция Алтайского края будет работать в усиленном режиме 1
16:32
Убирайся или плати. Наказание за неявку на субботник ввели в одном из домов Барнаула 17
16:21
Меняйло: вопрос с электронными пропусками в Сибири решен 17
16:15
DJ-сет с военными песнями на крыше парковки в Барнауле отменили 1
16:01
Протоиерей Смирнов попал в больницу с подозрением на коронавирус 15
15:54
К 75-летию Победы. Аэрография с военной символикой появилась в Барнауле 0
15:43
Алтайским медикам начали доплачивать за борьбу с коронавирусом 5
15:30
В закрытом на карантин Змеиногорском районе восстановили сотовую связь 0
15:17
Китай угрожает США огромным долгом из-за обвинений в создании коронавируса 22
15:05
Больше нет Bentley и Porsche. На чем ездят алтайские депутаты 1
14:56
Более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки 5
14:43
"В Болгарии русский солдат". Памятник Алексею Скурлатову установили в Барнауле 40
14:32
Сырье с Корбалихинского рудника разрешили доставить в Рубцовский район 12
14:17
Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за статьи против России 7
14:06
Министр спорта не исключил очередного отказа от достройки ледовой арены "Алтай" 6
13:55
Многодетным семьям в России хотят раздавать защитные маски и ноутбуки 8
13:46
Бывший алтайский депутат выйдет из колонии досрочно 7
13:38
Атомная благодать. Протоиерей Смирнов назвал ядерное оружие "прекрасным изобретением" 8
13:26
DJ-сет с песнями военных лет организуют на крыше здания в Барнауле 0
13:15
Туроператорам разрешат не возвращать деньги за отмененные туры 14
13:03
Разрушенный участок дороги восстановили на пересечении Просторной и Юрина в Барнауле 20

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.