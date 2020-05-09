Юбилейный 75-й День Победы мы все же отпразднуем, но не так, как привыкли. Многие праздничные события пройдут во дворах многоэтажек, на балконах или вовсе в режиме онлайн. Как отпраздновать 9 мая в Барнауле — смотрите в обзоре amic.ru (оставайтесь дома, будет интересно).
9 мая шествие с фотографиями участников Великой Отечественной войны состоится, но только в формате онлайн. Чтобы попасть в виртуальный строй, нужно разместить портреты ветеранов на специально созданной интернет-платформе. Снимки и имена попадут в единую базу данных, из которой автоматически сформируется видеоряд.
Виртуальное шествие "Бессмертного полка России" стартует 9 мая в 11 утра на Дальнем Востоке. Затем каждый регион подхватит эту акцию в 11:00 по местному времени. "Бессмертный полк" в 2020 году виртуально пройдет по всей стране. Как поучаствовать в онлайн-шествии — читайте в материале amic.ru.
В День Победы Молодежный театр Алтая устроит онлайн-показ спектакля "Колокола памяти".
В музыкально-поэтическую композицию вошли стихи и песни военных и послевоенных лет. Зрители увидят историю от начала войны до Победы. Расскажут эту историю и сержант, и пожилой солдат, и женщины, работавшие в тылу.
Спектакль поставил заслуженный артист России Владимир Филимонов. Ссылка на онлайн-просмотр архивной записи появится 9 мая в 18:30 на сайте театра и в его группах в соцсетях. В общем, сходите в театр, не выходя из дома.
В 19:00 в Барнауле завоют сирены. Не пугайтесь. Система звукового оповещения ГО ЧС оповестит горожан о начале акции "Минуты молчания".
На одну минуту остановится городской транспорт, в городе наступит тишина.
Барнаульцам предлагают вспомнить героев Великой Отечественной войны, выйти на балконы или встать у окна, держа в руках фотографии с портретами своих родственников-ветеранов.
Присоединитесь к акциям "Флаги России. 9 мая" и "Окна Победы". Каждый барнаулец может вывесить триколор или георгиевские ленты на балконах своих жилых домов, чтобы показать единение и сплоченность жителей страны. Также можно украсить оконный или балконный проем рисунками на военную тему, художественными символами, связанными с Великой Отечественной войной, чтобы их было видно с улицы.
Но есть правила, которые участники акции должны соблюсти:
- флаг должен быть без загрязнений, посторонних изображений и не измят;
- его нужно расположить на видном месте, в отдалении от деревьев, ограждений, конструкций, за которые он может зацепиться;
- на период проведения акции не рекомендуется совместное размещение других флагов (исключение — копия Знамени Победы);
- если флаг без древка, он может быть расположен горизонтально, либо вертикально. В последнем случае белая полоса полотнища должна находиться слева с точки зрения стоящего лицом к флагу;
- если древко используется, то его необходимо закрепить под углом в 60 или 90 градусов надежной конструкцией при помощи любых бытовых крепежей к подоконнику, карнизу, оконной раме и т.д;
- проверьте, что вы надежно закрепили флаг, чтобы он не упал на тротуар или проезжую часть.
Барнаульцев приглашают принять участие онлайн в народной эстафете "Памяти героев". Чтобы присоединиться к эстафете нужно снять ролик о своем родственнике или уроженце Алтайского края и разместить его в соцсетях с хэштегом; #ПамятиГероев2020.
После минуты молчания в 19:00 включите трансляцию федеральных телеканалов или в интернете и... спойте всей страной песню "День Победы".
Барнаульцам предлагают выйти на балкон или открыть окна. Для усиления звучания мелодии можно использовать колонку, либо самостоятельно исполнить песню на музыкальном инструменте.
Это "громкое событие" можно снять на телефон и поделиться им в соцсетях, используя хештеги #ПОЕМ_ДВОРОМ #МЫВМЕСТЕ #75летПобеды #ЭтотДеньПобеды. В общем, вечером громко будет не только на соседних балконах, но в наших лентах в соцсетях.
9 мая Владимир Путин снова обратиться к россиянам. На выступление главы государства федеральные телеканалы отвели аж 20 минут. Обращение Путина в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, согласно телепрограмме, начнется в 10:00 мск. Посмотреть выступление Путина можно на Первом канале, а также на каналах "России 1", НТВ и "Звезда".
Несмотря на режим самоизоляции, акцию "Георгиевская ленточка" не отменили. С 7 по 9 мая барнаульцам раздавали ленты в продуктовых магазинах, аптеках и даже в общественном транспорте. В этом году ленты распространяли кондукторы МУП "Горэлектротранс" в трамваях и троллейбусах. Также к акции присоединились и сотрудники ГИБДД Барнаула.
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне архивный отдел администрации Барнаула подготовил виртуальную выставку "Воспоминания о войне".
На ней представлены архивные документы, печатные издания, фотографии. В документах ветераны Великой Отечественной войны делятся воспоминаниями о первых днях войны, своем боевом пути, вспоминают, как встречали День Победы.
Чтобы посмотреть экспозицию, пройдите на сайт города и там можно скачать виртуальную выставку.
9 мая в 15:00 в интернет-эфире выйдет праздничный концерт-квартирник, посвященный Великой Победе. Его организуют на сцене популярного ресторана Lexx. Барнаульские музыканты — Василий Анискин, Яна Филиппова, Александр Хохлов и другие решили поздравить жителей города праздничным концертом из самоизоляции.
В концерте-квартирнике прозвучат любимые военные песни. "Это концерт в поддержку ветеранов, а также врачей, которые сегодня стали настоящими воинами, и всех людей, которым сейчас приходится непросто", — говорят организаторы.
Концерт можно посмотреть youtube-канале ресторана Lexx, а также в аккаунте ресторана в Instagram.
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смотрю парад 2019