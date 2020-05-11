12 мая 2020 года в Барнауле СГК приступит к испытаниям магистральных трубопроводов в контуре ТЭЦ-2. Поэтому более 200 домов временно останутся без горячей воды. Кого коснется и сколько дней это продлится – читайте в материале amic.ru.
Будут проводить испытания на тепловые потери. Это делают раз в пять лет. В этом году они станут первым этапом подготовки городской системы теплоснабжения к отопительному сезону 2020-2021 годов.
Как пояснили в СГК, в отличие от гидравлических испытаний, когда температура воды в трубопроводе не превышает +30°C, во время испытаний на тепловые потери в магистрали подается теплоноситель температурой +82,8°C. Если опрессовка проходит при повышенном давлении в теплосети, то испытания на тепловые потери – при обычном рабочем давлении.
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