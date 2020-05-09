Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 41

Из-за коронавируса жители Алтайского края празднуют День Победы из дома. В регионе зафиксировали новых зараженных, а полпред Сергей Меняйло предположил, что режим самоизоляции в регионах Сибири все же продлят. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" — читайте в материале amic.ru.
20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Таким образом общее число зараженных выросло до 641, в том числе и 67 детей.
За минувшие сутки в Барнауле зафиксировали 14 заболевших, в Павловском районе – 2, в Рубцовске – 1, Немецком национальном районе – 1, Тальменском районе – 1, Благовещенском районе – 1.
По данным оперштаба края, из больниц выписали уже 176 пациентов, а за прошедшие сутки — 11.
В тройке лидеров среди алтайских территорий по распространению Covid-19 — Змеиногорский район (233 заболевших), Барнаул (200 заболевших), Бийск (48 заболевших).
За весь период в регионе на коронавирус обследовали 40,9 тыс. человек. По данным на 9 мая, под наблюдением врачей и на самоизоляции находятся 5777 человек, сняли с него 9606 человек.
Губернаторы регионов Сибири продлят режим самоизоляции, уверен полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
"Я думаю, что у нас во всех регионах самоизоляцию продлят, – пояснил полпред. – Только вот в какой степени будут ограничения – в каждом регионе решения будут приняты по-разному, и это напрямую завязано под задачи запустить отрасли экономики".
Более того, масочный режим введут по всей Сибири, а в отдельных регионах население обяжут носить еще и перчатки.
По словам Меняйло, сейчас прорабатывают меры по смягчению режима самоизоляции, чтобы защитить экономику. Послабления могут коснуться сфер строительства, транспорта и сельского хозяйства. Но ждать скорого открытия туробъектов пока не стоит.
Несмотря на режим изоляции, жители Алтайского края не забыли поздравить ветеранов. Под окнами их домов "фронтовые бригады" устроили концерты (и даже растрогали участников ВОВ до слез). В небе над улицами Барнаула прошел воздушный парад, а по улицам разъезжала колонна пожарной ретротехники с военной музыкой.
Как барнаульцы отметили День Победы во время пандемии — смотрите в фоторепортаже amic.ru.
После снятия режима самоизоляции повышение зарплат произойдет в низкоконкурентных сферах и медицине. Так считает Людмила Иванова-Швец, доцент РЭУ имени Плеханова.
Рост зарплат ожидается в сфере энергетики и связи — там мало конкуренции и больших изменений из-за пандемии COVID-19 не произошло. Увеличение зарплат также ждет медицинских работников, в том числе в частных клиниках, поскольку в России вырос спрос на их услуги.
Немного оплату труда поднимут в IT, области развлечений и образования. Это связано с переводом части сотрудников на постоянную удаленку.
А вот хуже всех придется сотрудникам в сфере туризма, пассажироперевозок, ресторанов и гостиничного бизнеса. Отрасль больше всех пострадала от пандемии и у компаний долгое время не будет средств на повышение заработных плат.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:
- что такое масочный режим и где носить маски;
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как продлить больничный работающим пенсионерам;
- как семьям с детьми получить новые выплаты;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии;
- что делать, если нечем платить ипотеку и кредит;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине.
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Комментарии
в +30 в перчатках. и в масках. вы тепловой удар обеспечен населению. когда начнут падать в обмороки, отменят