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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 41

, ИА "Амител"
Главное за 9 мая
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Из-за коронавируса жители Алтайского края празднуют День Победы из дома. В регионе зафиксировали новых зараженных, а полпред Сергей Меняйло предположил, что режим самоизоляции в регионах Сибири все же продлят. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" — читайте в материале amic.ru.

1
Число зараженных в Алтайском крае: 641

20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Таким образом  общее число зараженных выросло до 641, в том числе и 67 детей.

За минувшие сутки в Барнауле зафиксировали 14 заболевших, в Павловском районе – 2, в Рубцовске – 1, Немецком  национальном районе – 1, Тальменском районе – 1, Благовещенском районе – 1. 

По данным оперштаба края, из больниц выписали уже 176 пациентов, а за прошедшие сутки — 11. 

В тройке лидеров среди алтайских территорий по распространению Covid-19 — Змеиногорский район (233 заболевших), Барнаул (200 заболевших), Бийск (48 заболевших). 

За весь период в регионе на коронавирус обследовали 40,9 тыс. человек. По данным на 9 мая, под наблюдением врачей и на самоизоляции находятся 5777 человек, сняли с него 9606 человек.

2
Режим самоизоляции продлят?

Губернаторы регионов Сибири продлят режим самоизоляции, уверен полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. 

"Я думаю, что у нас во всех регионах самоизоляцию продлят, – пояснил полпред. – Только вот в какой степени будут ограничения – в каждом регионе решения будут приняты по-разному, и это напрямую завязано под задачи запустить отрасли экономики".

Более того, масочный режим введут по всей Сибири, а в отдельных регионах население обяжут носить еще и перчатки.

По словам Меняйло, сейчас прорабатывают меры по смягчению режима самоизоляции, чтобы защитить экономику. Послабления могут коснуться сфер строительства, транспорта и сельского хозяйства. Но ждать скорого открытия туробъектов пока не стоит.

3
День Победы из дома. Ну почти
Из-за пандемии юбилейный 75-й День Победы жители региона отпраздновали не выходя из своих квартир (ну почти). Торжественные  события прошли во дворах многоэтажек, на балконах или вовсе в режиме онлайн. Так, сегодня мы подключились к "Бессмертному полку — онлайн", а кто-то даже в полном одиночестве прошагал по центральному проспекту с портретами ветеранов (заметьте, соблюдая правила изоляции).

Несмотря на режим изоляции, жители Алтайского края не забыли поздравить ветеранов. Под окнами их домов "фронтовые бригады" устроили концерты (и даже растрогали участников ВОВ до слез). В небе над улицами Барнаула прошел воздушный парад, а по улицам разъезжала колонна пожарной ретротехники с военной музыкой.

Как барнаульцы отметили День Победы во время пандемии — смотрите в фоторепортаже amic.ru.

4
Зарплаты могут подрасти. Но не у всех

После снятия режима самоизоляции повышение зарплат произойдет в низкоконкурентных сферах и медицине. Так считает Людмила Иванова-Швец, доцент РЭУ имени Плеханова.

Рост зарплат ожидается в сфере энергетики и связи — там мало конкуренции и больших изменений из-за пандемии COVID-19 не произошло. Увеличение зарплат также ждет медицинских работников, в том числе в частных клиниках, поскольку в России вырос спрос на их услуги.

Немного оплату труда поднимут в IT, области развлечений и образования. Это связано с переводом части сотрудников на постоянную удаленку.

А вот хуже всех придется сотрудникам в сфере туризма, пассажироперевозок, ресторанов и гостиничного бизнеса. Отрасль больше всех пострадала от пандемии и у компаний долгое время не будет средств на повышение заработных плат.

5
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

9.05.2020 20:27
- гость -

в +30 в перчатках. и в масках. вы тепловой удар обеспечен населению. когда начнут падать в обмороки, отменят

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