Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 42

Магазины одежды откроются в числе первых

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что магазины одежды и обуви смогут начать работу уже на первом этапе снятия ограничений, но с оговорками. Площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров. Кроме того, на территории магазина необходимо организовать условия для соблюдения дистанции между покупателями.

Роспотребнадзор уже анонсировал план по снятию ограничений в стране. Его реализация будет проходить в три этапа, а в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут быть возвращены.