Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 42

В Алтайском крае зафиксировано 28 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в России превысило отметку в 200 тысяч человек, а в Роспотребнадзоре рассказали, когда начнут открываться магазины одежды. Главное из темы "Коронавирус на Алтае" за 10 мая – в подборке amic.ru.
В региональном оперативном штабе рассказали о 28 новых случаях заражения коронавирусом.
За минувшие сутки инфицированных выявили в Бийске – шесть человек, Рубцовске – пять, Барнауле – четыре, ЗАТО Сибирском – три, Павловском районе – два и по одному в Новоалтайске, Яровом, Первомайском, Змеиногорском, Поспелихинском, Тальменском, Табунском и Волчихинском районах.
Таким образом, в регионе число заболевших достигло 669 человек. Выздоровело – 199, трое скончалось.
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что магазины одежды и обуви смогут начать работу уже на первом этапе снятия ограничений, но с оговорками. Площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров. Кроме того, на территории магазина необходимо организовать условия для соблюдения дистанции между покупателями.
Роспотребнадзор уже анонсировал план по снятию ограничений в стране. Его реализация будет проходить в три этапа, а в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут быть возвращены.
За прошедшие сутки в России коронавирусом заразились 11 012 человек. С начала эпидемии в стране общее число инфицированных составило 209 688, из которых 109 740 приходится на Москву. Излечились еще 2390 человек, всего выздоровели 34 306 пациентов.
От осложнений умерло 1915 человек, 88 из них скончались за прошедшие сутки.
В алтайском Роспотребнадзоре рассказали, как нужно использовать средства защиты во время пандемии. Специалисты уточнили, что носить маски нужно как больным, так и здоровым. Кроме того, делать это необходимо согласно правилам.
Маска должна быть правильно закреплена, не рекомендуется лишний раз трогать ее руками, а раз в два-три часа нужно менять на новую. Одноразовую маску нельзя стирать или кипятить. Его нужно утилизировать в герметичном пакете.
Многоразовые средства защиты в Роспотребнадзоре рекомендуют надевать повторно только после тщательной стирки с мылом или хлорсодержащим моющим средством.
За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили еще два случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 27-летней жительницы Турочакского района, работающей на строящемся объекте и контактировавшей с ранее заболевшей жительницей района. Также инфекция подтвердилась у 64-летней жительницы Кош-Агачского района – родственницы женщины, у которой заболевание выявили в пятницу, 8 мая. Их состояние – удовлетворительное.
Общее число зараженных в регионе составляет 54 человека. Летальных случаев не зафиксировано.
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