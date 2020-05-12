Когда День России и что это за праздник?

День России отмечают 12 июня. Этот государственный праздник Российской Федерации существует с 1992 года.

Дата выбрана неслучайно – 12 июня 1990 года в стране приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Этот документ заложил основу для Конституции РФ, которую приняли в 1993 году.

Первое время праздник имел длинное название: День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Переименовать его в День России предложил Борис Ельцин в 1998 году. С тех пор этот праздник так и называется.