Длинные майские праздники закончились, россияне вышли на работу (почти все). Однако уже в следующем месяце нас снова ждут праздничные выходные по случаю Дня России. Объясняем, сколько дней россияне будут отдыхать и когда начинаем.
День России отмечают 12 июня. Этот государственный праздник Российской Федерации существует с 1992 года.
Дата выбрана неслучайно – 12 июня 1990 года в стране приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Этот документ заложил основу для Конституции РФ, которую приняли в 1993 году.
Первое время праздник имел длинное название: День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Переименовать его в День России предложил Борис Ельцин в 1998 году. С тех пор этот праздник так и называется.
На День России в 2020 году будем отдыхать три дня подряд – с 12 по 14 июня. В этом году праздник выпадает на пятницу. Поэтому россиян ждет немного сокращенная рабочая неделя и выходных на один день больше.
В итоге рабочий график будет таким:
- 11 июня, четверг – сокращенный рабочий день;
- 12 июня, пятница – День России;
- 13 июня, суббота – календарный выходной;
- 14 июня, воскресенье – календарный выходной;
- 15 июня, понедельник – рабочий день.
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