Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 43

Число зараженных в Алтайском крае продолжает расти, в регионе зарегистрирован еще один летальный случай пациента с COVID-19, на выплаты медикам выделили более 66 млн рублей, а Владимир Путин вновь обратится к россиянам. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 11 мая – в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе выросло до 707, в том числе 78 детей в возрасте до 17 лет.
Новые случаи зафиксированы в Барнауле – 12 человек, Бийске – 12, Благовещенском районе – трое, по двое в Новоалтайске и Змеиногорском районе, в Заринске, Славгороде, Тальменском, Третьяковском, Косихинском, Бурлинском, Мамонтовском районах – по одному.
Из-за распространения инфекции на территории Алтайского края действует строгий пропускной режим. Те, кто приезжает из других регионов, должны провести две недели на карантине.
Региональный оперативный штаб сообщил о смерти четвертого пациента, у которого ранее был выявлен коронавирус. В реанимации скончалась 69-летняя пенсионерка, чье дыхание поддерживал аппарат ИВЛ. По предварительной информации, женщина страдала сахарным диабетом и прежде перенесла несколько инфарктов.
Ранее в Алтайском крае умерла 74-летняя женщина, зараженная коронавирусом. У нее также был сахарный диабет.
В барнаульском магазине появился автомат, который выдает защитные медицинские маски. За 40 рублей покупатель получит защитную маску и антисептическую салфетку, которой можно дезинфицировать поверхности.
Пользователи соцсетей уточнили, что устройство стоит в магазине "Благодать" на Новосибирской, 36.
Алтайский край получит 66,4 млн рублей из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медицинским работникам за выполнение особо важных работ по борьбе с COVID-19. Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов подписал соответствующий документ 8 мая. По всей стране на подобные выплаты выделено 9,2 млрд рублей.
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