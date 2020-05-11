Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 43

38 новых случаев заражения на Алтае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе выросло до 707, в том числе 78 детей в возрасте до 17 лет.

Новые случаи зафиксированы в Барнауле – 12 человек, Бийске – 12, Благовещенском районе – трое, по двое в Новоалтайске и Змеиногорском районе, в Заринске, Славгороде, Тальменском, Третьяковском, Косихинском, Бурлинском, Мамонтовском районах – по одному.

Из-за распространения инфекции на территории Алтайского края действует строгий пропускной режим. Те, кто приезжает из других регионов, должны провести две недели на карантине.