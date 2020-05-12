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По 10 тысяч на ребенка. Что пообещал Путин для семей с детьми

, ИА "Амител"
Путин пообещал помочь деньгами всем семьям с детьми, даже тем, кто не признан нуждающимися. Рассказываем подробно
Ребенок в ожидании.Фото: pixabay.com

Ребенок в ожидании.Фото: pixabay.com

11 мая 2020 года Владимир Путин выступил с очередным обращением к россиянам. Выступление президента гражданам понравилось. Помимо завершения нерабочих дней, глава государства объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. В том числе и тем, кто не относится к категории малоимущих и не пострадал от пандемии коронавируса и нерабочих дней. Рассказываем, что какую помощь пообещал президент.  

По 5 тыс. руб. всем детям до трех лет

По 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3-х лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети. Эти деньги семья будет получать три месяца — с апреля по июнь.  

"Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребёнка до трёх лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть, до той даты, с которой введён новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребёнка.

В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причём не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ребёнка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет", — сказал Путин.

По 3 тыс. детям, если родители потеряли работу

Президент пообещал, что по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка получат семьи, где один или оба родителя потеряли работу. Деньги семья тоже будет получать три месяца — с апреля по июнь.

Для малоимущих семей

Нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с трёх до семи лет включительно в размере ½ прожиточного минимума. Напомним, главное условие, чтобы доход на одного члена семьи был ниже прожиточного минимума.  

Такие выплаты начисляются с 1 января 2020 года, и получить их можно будет задним числом с 1 июня (а не с 1 июля, как предусматривали до этого). Всю сумму выплатят разово за все предыдущие месяцы (с января по июнь). В среднем получается по 33 000 рублей на ребёнка. Далее семья будет ежемесячно получать эту выплату.

 "Обращаю внимание, такие выплаты начисляются, как и говорил в Послании, с начала текущего года. Таким образом семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. В среднем это 33 тысячи рублей на одного ребёнка, и такая семья в дальнейшем будет получать регулярные выплаты уже ежемесячно. В среднем по стране это порядка 5,5 тысячи рублей на одного ребёнка в месяц", — сказал президент.

Почти 7 тыс. для младенцев

Владимир Путин сообщил о том, что в два раза увеличен размер минимального пособия по уходу за ребенком.

"Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3 тыс. 375 рублей до 6 тыс. 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать", – сказал президент.

По 10 тыс. для детей от 3 до 16 лет

Владимир Путин сообщил, семьи, воспитывающие детей в возрасте с 3 до 16 лет, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Выплата будет разовая и на нее могут рассчитывать все семьи, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. И важно при этом то, что эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки.

Эти деньги семьи тоже получат с 1 июня  2020 года.  

Куда обращаться, чтобы получить выплаты на детей, и какие документы собирать?

Никуда идти не надо. Оформить выплату можно дистанционно. Основанием для ее получения станет простое электронное заявление родителей или опекунов на сайте Госуслуг, сообщил президент.

"Сделать это можно уже с завтрашнего дня (13 мая – прим. редакции), дистанционно с помощью портала "Госуслуги" или через отделение Пенсионного фонда и получить деньги 10 тыс. рублей  на каждого ребенка", – пояснил Путин.

Он подчеркнул, что людям не до того, чтобы "собирать справки, выписки". "Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны поучить все, кто в ней нуждается. Повторю: каждая российская семья, в которой растут дети с трех до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи

В целом, по словам Путина, поддержку получат 27 млн российских детей, от "младенцев до учеников школ".

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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