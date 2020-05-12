Президент Владимир Путин пообещал выплаты малоимущим семьям, чей доход ниже прожиточного минимума. В каждом регионе он отличается. Какая эта сумма в Алтайском крае и для чего нужен этот показатель – читайте в материале amic.ru.
Это сумма денег, необходимая для нормального жизнеобеспечения. Прожиточный минимум связан с ценой на продукты питания, которые входят в перечень потребительской корзины. Она складывается из статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. В расчет также включают расходы по обязательным платежам и сборам.
Величина прожиточного минимума на душу населения необходима для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
Размер прожиточного минимум на душу населения в регионе составляет 9,7 тыс. рублей.
- Для трудоспособных граждан прожиточный минимум составит 10 365 рублей;
- для пенсионеров – 8392 рубля;
- для детей – 9773 рубля.
Такой размер прожиточного минимума правительство Алтайского края установило за последний квартал 2019 года в марте 2020-го.
Они предназначаются нуждающимся семьям, где доход на одного человека ниже прожиточного минимума.
Мера поддержки касается именно тех семей, у которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Размер выплаты – половина прожиточного минимума. То есть в Алтайском крае это около 4,8 тыс. рублей.
Такие выплаты начисляются с 1 января 2020 года, и получить их можно будет задним числом с 1 июня. Всю сумму выдадут разово за все предыдущие месяцы (с января по июнь). То есть это около 30 тыс. рублей на ребенка. Далее семья будет ежемесячно получать это пособие.
Подробнее о выплатах на детей в связи с коронавирусом читайте в материале amic.ru.
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Комментарии
"Для трудоспособных граждан прожиточный минимум составит 10 365 рублей;"
Тот кто установил сам бы попробовал месяц на эти деньги прожить.
Тот кто установил сам бы попробовал месяц на эти деньги прожить.
Да ладно бы - только прожить! Но ведь еще и работать надо, причем по 10-12 часов в сутки. На пустых макарошках...