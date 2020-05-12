Прожиточный минимум. Что это такое и зачем нужен?

Это сумма денег, необходимая для нормального жизнеобеспечения. Прожиточный минимум связан с ценой на продукты питания, которые входят в перечень потребительской корзины. Она складывается из статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. В расчет также включают расходы по обязательным платежам и сборам.

Величина прожиточного минимума на душу населения необходима для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.