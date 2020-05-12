В Алтайском крае начал действовать масочный режим, но далеко не все его решили соблюдать. За последние сутки выздоровевших в разы больше, чем новых зараженных. Поликлиники еще нескоро вернутся к привычному режиму, а маникюрным салонам вроде можно работать. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число заболевших достигло 727, среди них 84 ребенка.
За минувшие сутки:
- 9 зараженных зарегистрировали в Барнауле,
- 3 – в Рубцовске,
- 2 – в Благовещенском районе,
- по одному – в Бийске, Камне-на-Оби, Поспелихинском, Новичихинском, Егорьевском, Тюменцевском районах.
В обсерваторе на базе санатория "Сосновый бор" находятся 12 человек, прибывших авиарейсами и ж/д транспортом из Москвы и из-за рубежа, а также 100 вахтовиков из Якутии.
По данным краевого оперштаба на 12 мая, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 44,6 тыс. человек, под меднаблюдением и самоизоляции находятся 5863 человека
84 инфицированных выздоровели за последние сутки в Алтайском крае. За весь период, по данным оперштаба, вылечились 283 человека (среди них — 25 детей).
До сих на лечении находятся 440 человек, причем 45 зараженных лечатся дома (на амбулаторном наблюдении).
У большинства зараженных болезнь протекает в легкой форме.
Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое. Из них пять человек находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Тяжесть течения заболевания связана с наличием сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, сердечно-сосудистой недостаточности, ишемической болезни сердца.
У 34 пациентов болезнь отмечают среднюю степень тяжести заболевания.
С 12 мая в Алтайском крае действует масочный режим. В магазинах, аптеках, общественном транспорте, такси, на остановках (в общем везде, где контактируете с людьми) нужно носить маску или респиратор.
Если в этих местах вы окажитесь без маски, то вас могут оштрафовать. В отношении нарушителей масочного режима буду применять статью 20.6.1 КоАП. Это значит, что граждан могут оштрафовать на сумма от 1 до 30 тыс. рублей.
За соблюдением масочного режима стали следить даже в магазинах. Но не во всех, а пока только в торговой сети "Ашан". Покупателям запретили входить в помещение без защитной маски. За соблюдением правила бдительно следит охранник. Если маски с собой нет — то на входе предлагают ее сделать самому.
Алтайский край готов перейти к первому этапу выхода из карантинных мер, согласно критериям Роспотребнадзора. По словам главы краевого Минздрава Дмитрия Попова:
- темп прироста заболевших в крае 4,8% на фоне 5,1% по стране;
- при необходимых 70 тестах на 100 тысяч населения в сутки в крае делается 76;
- при необходимых 50% свободного коечного фонда – в регионе более 70%.
Если ситуация не ухудшится, то министерство будет рекомендовать послабление карантинных мер в ближайшее время.
Алтайские медучреждения к прежнему формату работы смогут вернуться только к июню. Но это возможно только при той ситуации, которая складывается сейчас (выздоравливают больше, чем заражаются). Если эпидситуация ухудшится, то и в начале лета на прием к врачу не сходить.
В крае ведется ежедневный мониторинг. Специалисты оценят ситуацию через неделю после майских праздников. Если роста заболеваемости не будет, то поликлиники и стационары смогут постепенно вернуться к оказанию плановой помощи, считают в краевом Минздраве.
Маникюр и педикюр в салонах делать можно, однако необходимо соблюдать требования, заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
"Маникюрные салоны относятся к парикмахерским услугам. По парикмахерским услугам есть нормативные акты и документы правительства Алтайского края. В том числе о том, что они могут работать при определенных условиях", – пояснила Калинина.
Если такая студия находится на первом этаже и имеет отдельный вход в помещение, то работать она может. При этом обслуживать можно не более двух человек одновременно, а каждый клиент должен находиться в отдельном кабинете.
Так считают аналитики Центра политической конъюнктуры. Они изучили поисковые запросы жителей различных городов.
Результаты показали, что в Барнауле частота поиска информации о COVID-19 упала почти до 85%, что сравнимо со статистикой по Новосибирску, Иркутску и Улан-Удэ.
А вот повышенное число запросов зарегистрировали только в одном сибирском городе – Бийске. Там жители ищут информацию по теме вируса на 13% чаще обычного.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:
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- как семьям с детьми получить новые выплаты;
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- что делать, если нечем платить ипотеку и кредит;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине.
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Комментарии
причем 45 зараженных лечатся дома
Интересно в подъезде дома про это знают?
12.05.2020 19:33
гость
причем 45 зараженных лечатся дома
Интересно в подъезде дома про это знают?
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Да.
Эти подъезды обрабатывают хлоркой.
Женсовет тут как раз, на днях, такие проверял.