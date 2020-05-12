Нет маски — штраф

С 12 мая в Алтайском крае действует масочный режим. В магазинах, аптеках, общественном транспорте, такси, на остановках (в общем везде, где контактируете с людьми) нужно носить маску или респиратор.

Если в этих местах вы окажитесь без маски, то вас могут оштрафовать. В отношении нарушителей масочного режима буду применять статью 20.6.1 КоАП. Это значит, что граждан могут оштрафовать на сумма от 1 до 30 тыс. рублей.

За соблюдением масочного режима стали следить даже в магазинах. Но не во всех, а пока только в торговой сети "Ашан". Покупателям запретили входить в помещение без защитной маски. За соблюдением правила бдительно следит охранник. Если маски с собой нет — то на входе предлагают ее сделать самому.