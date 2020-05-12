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Где в Барнауле отключат горячую воду в мае и сколько это продлится

, ИА "Амител"
Горячей воды не будет более чем в 200 домах
Фото: nastol.com.ua

Фото: nastol.com.ua

Сегодня, 12 мая, СГК в Барнауле приступила к испытаниям магистральных трубопроводов на теплопотери по контуру ТЭЦ-2. Из-за этого более 200 домов на время останутся без воды. Рассказываем, где отключат воду и сколько времени это продлится.

1

На сколько отключат горячую воду?

На три дня. Горячей воды в Барнауле по контуру ТЭЦ-2 не будет с 12 по 14 мая.

2

А где именно в Барнауле не будет горячей воды?

Под отключение попадают 210 зданий в Ленинском и Октябрьском районах города.

Узнать попал ли ваш дом под отключение можно в своей управляющей компании или на карте:

Всего в это число попали 130 многоквартирных домов по улицам:

  • Попова
  • Монтажников
  • Веры Кащеевой
  • Кавалерийская
  • Гущина
  • Юрина
  • Малахова
  • Коммунистическая
  • Островского
  • Шукшина
  • Космонавтов
  • Ленина
  • Калинина
3

Зачем отключат горячую воду?

Сибирская генерирующая компания будет проводить испытания магистральных трубопроводов на тепловые потери. Другими словами, специалисты проверяют  эффективность тепловой изоляции труб и таким образом определяют тепловые потери в трубопроводах.  

Во время испытаний в магистрали подается очень горячая вода. Ее температура составляет +87,6 °C. 

Специалисты оценивают время прохождения температурной волны и фиксируют температуру теплоносителя в обратном трубопроводе. Чем быстрее остывает вода, тем больше потери. По итогам испытаний оценивается техническое состояние теплоизоляции трубопроводов и определяются фактические потери тепла.

4
То есть это не опрессовка?

Нет, это совершенно другое исследование. Во время гидравлических испытаний температура воды тепловых в магистралях не превышает +30°C. Еще одно различие: опрессовка проходит при повышенном давлении в теплосети, а испытания на тепловые потери – при обычном рабочем давлении.

Испытания на тепловые потери делают раз в пять лет, а опрессовку – ежегодно.

5

А будут ли отключения воды в других районах Барнаула?

Нет. Как рассказали amic.ru в пресс-службе СГК, по контуру ТЭЦ-3 испытания на тепловые потери в этом году проводиться не будут.

6

А если горячая вода повредила трубопровод и вышла на поверхность?

Если увидите парение или выброс воды на поверхность – не подходите к этому участку и не пытайтесь его перейти. Также ни в коем случае не пересекайте огражденные участки, где обнаружены повреждения трубопроводов.

Если вы заметили парение и воду, вышедшую на поверхность, как можно скорее позвоните в диспетчерскую службу СГК по телефону 8 (3852) 599-715.

6

То есть отключать горячую воду в Барнауле больше не будут?

Будут. Чуть попозже всех барнаульцев ждет еще и ежегодная опрессовка, которая сопровождается отключением горячей воды.

Напомним, в 2020 году из-за коронавируса начало гидравлических испытаний и ремонта теплосетей в Барнауле перенесли с мая на июнь.
По контуру ТЭЦ-2 испытания пройдут с 15 по 22 июня.
А по контуру ТЭЦ-3 горячей воды не будет с 13 по 20 июля. 
По завершению испытаний – с 21 июля по 3 августа – энергетики будут ремонтировать выявленные повреждения на теплосетях.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

12.05.2020 14:33
Гость

"...на теплопотери..." Вы порой отдавайте отчет в том, что пишете. Иначе не надо бы было устанавливать паровозики над теплотрассами и не было бы надолбов зимой там, гда теплотрассы пересекаю дороги. Потери теплоносителя - это другое дело.

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