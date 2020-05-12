То есть это не опрессовка?

Нет, это совершенно другое исследование. Во время гидравлических испытаний температура воды тепловых в магистралях не превышает +30°C. Еще одно различие: опрессовка проходит при повышенном давлении в теплосети, а испытания на тепловые потери – при обычном рабочем давлении.

Испытания на тепловые потери делают раз в пять лет, а опрессовку – ежегодно.