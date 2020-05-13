Все певцы, группы, комики и артисты, которые должны были выступить в Барнауле весной, отменили свои туры из-за коронавируса. Фанатам следует набраться терпения: практически все перенесенные концерты состоятся не раньше осени. Рассказываем вам, на какие даты звезды отложили свои выступления, а кто из них решил не выступать совсем.

Наргиз

Одна из самых неординарных личностей на российской эстраде из-за пандемии выступит в Барнауле только осенью. Она исполнит свою крайнюю программу и порадует публику незабываемыми песнями. Благодаря необычной и эпатажной внешности и, конечно, уникальному исполнению, концерты Наргиз пользуются большой популярностью, особенно среди поклонников этно- и рок-музыки.

Должна была выступить: 18 февраля 2020 года

Новая дата: 21 ноября, 19:00

Где: ДК Моторостроителей

Возрастное ограничение: 12+.

Ирина Аллегрова

Фото: kuda-sochi.ru

Народная артистка России приедет в Барнаул только под конец года с грандиозным концертом и ярким шоу. Организаторы обещают, что это будет новая программа певицы: "программа-сюрприз, программа-неожиданность, программа-откровение" под названием "Моно…".

Должна была выступить: 25 марта 2020 года

Новая дата: 19 декабря, 19:00

Где: "Титов-Арена"

Возрастное ограничение: 12+

Nazareth

Большой концерт легенд хард-рока и хеви-метала перенесен на осень. Шотландская группа в рамках юбилейного мирового тура в честь своего 50-летия выступит с презентацией нового альбома. 24-й студийный альбом Nazareth, по словам основателя группы Пита Эгню, "гарантированно заставит вас выпрыгнуть из носков". Альбом под крепким названием "Вытатуировано на моем мозге" (Tattooed On My Brain) содержит чертову дюжину песен, написанных самой группой.

Должны были выступить: 27 апреля 2020 года

Новая дата: 9 октября, 19:00

Где: ДК Моторостроителей

Возрастное ограничение: 12+

Елена Ваенга

Фото: vaenga.ru

Общепризнанная королева шансона приедет в Барнаул в начале осени. Ваенга на каждом концерте создает музыкальный мир, в котором переплетены самые разные стили и жанры: авторская песня, западноевропейские направления (funk, soul, boss nova, folk rock, rock), старинный русский романс, музыка народов мира (украинские, русские, белорусские, испанские и другие народные песни). Именно это барнаульцы и услышат на ее концерте в сентябре.

Должна была выступить: 4 апреля 2020 года

Новая дата: 16 сентября, 19:00

Где: театр драмы им. В.М. Шукшина

Возрастное ограничение: 6+.

Ани Лорак

Украинская певица перенесла большой концерт с апреля на конец октября. Но фанатам стоит набраться терпения, так как выступление Ани Лорак будет включать в себя как уже полюбившиеся публике хиты, так и премьеры новых песен. Новое шоу исполнительницы The Best – феерия звука и красоты, эффектное fashion-шоу, искренние истории, которые подарят яркие впечатления ее поклонникам, рассказывают организаторы.

Должна была выступить: 23 апреля 2020 года

Новая дата: 29 октября, 19:00

Где: "Титов-Арена"

Возрастное ограничение: 6+

"Порнофильмы"

Фото: instagram.com/punkmovies

Отечественная рок-группа тоже решила перенести концертную программу с песнями из нового альбома с марта на сентябрь. Песни "Порнофильмов" – максимально прямолинейные, при этом ироничные и ядовитые, называющие вещи своими именами.

Должны были выступить: 22 марта 2020 года

Новая дата: 20 сентября, 19:00

Где: бар-ресторан "Опера"

Возрастное ограничение: 16+

Нурлан Сабуров

А вот один из самых узнаваемых представителей шоу Stand Up на ТНТ Нурлан Сабуров решил перенести концерт на начало августа. Он выступит в Барнауле с большой сольной программой "Принципы". Комик исполнит совершенно новые и актуальные шутки, как всегда на злобу дня. Надеемся, что к этому времени пандемия пойдет на спад и подобные мероприятия будут разрешены.

Должен был выступить: 1 апреля 2020 года

Новая дата: 2 августа, 19:00

Где: ДК Моторостроителей

Возрастное ограничение: 18+.

Валерий Сюткин

Фото: kudamoscow.ru

Культовый отечественный исполнитель рок-н-ролла выступит в Барнауле с программой "То, что надо!". Правда, не в апреле, как было заявлено изначально, а в ноябре. Большой концерт воплотит в себе 25 лет сольного творчества артиста.

Должен был выступить: 2 апреля 2020 года

Новая дата: 22 ноября, 19:00

Где: ДК Моторостроителей

Возрастное ограничение: 12+.

"Любэ"

Выступление самой мужской и патриотической группы страны состоится в Барнауле в сентябре. В концерте прозвучат лучшие композиции коллектива.

Должны были выступить: 23 апреля 2020 года

Новая дата: 27 сентября, 19:00

Где: ДК Моторостроителей

Возрастное ограничение: 6+

Lumen

Фото: instagram.com/lumen_official

Lumen решили перенести свой концерт на конец июня. Группа приедет в Барнаул с программой "Страх". Название для нее и для всего тура дала песня "Страх", которая вошла в саундтрек к комиксу "Бэтмен. Тёмные ночи. Металл".

"Мы подготовили программу о наших собственных страхах – одиночества и равнодушия, отсутствия перспектив и тщетности бытия, войны и смерти, нелюбви. В этих ежедневных сражениях с нашими тревогами, фобиями и комплексами есть два исхода: или страх сломит и изменит тебя, или ты сломишь страх и изменишься сам", – рассказал вокалист группы Тэм Булатов.

Должны были выступить: 21 апреля 2020 года

Новая дата: 23 июня, 19:00

Где: клуб-бар Che Guevara

Возрастное ограничение: 12+.

"Бутырка"

Коллектив отложил свой концерт до октября. Исполнители представят барнаульским фанатам программу "Лучшее и новое". В этот вечер зрители услышат песни из нового альбома и все главные хиты: "Запахло весной", "Аттестат", "Тает снег", "А для вас я никто", "Какая осень в лагерях" и многие другие.

Должны были выступить: 5 апреля 2020 года

Новая дата: 7 октября, 19:00

Где: ДК "Сибэнергомаш"

Возрастное ограничение: 18+.

"Би-2"

Фото: vk.com/bdva_barnaul

А вот рок-группа "Би-2" переносит свое выступление уже во второй раз. Сначала – на конец мая. Но по последним данным, оно состоится в октябре. На концерте прозвучат все главные хиты, которые знают наизусть миллионы поклонников, и новые треки из альбома "Горизонт событий".

Должны были выступить: 10 апреля

Новая дата: 4 октября

Где: "Титов-Арена"

Возрастное ограничение: 6+.



Белорусский исполнитель Тима Белорусских свое выступление перенес на неопределенное время. Скорее всего, он приедет в Барнаул осенью (старая дата – 11 апреля).

Полностью отменили концерты популярная группа "Звери" (он должен был состояться 21 мая), а также Анна Семенович и Митя Фомин (они должны были выступить в Барнауле 20 марта).